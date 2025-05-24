«К нему все потеряли страх». Как грозный панчер превратился в мишень для соперников

Дивизион тяжеловесов в профессиональном боксе – традиционно один из самых захватывающих и интересных. И в нём постоянно зажигаются новые яркие звёзды. Но, к сожалению, некоторые гаснут. Тяжёлые времена переживает Деонтей Уайлдер, который продолжает цепляться за тлеющую карьеру. Он проиграл четыре из пяти последних поединков. Казалось, что в такой ситуации логично положить перчатки на канвас. Но Бронзовый бомбардировщик постоянно заявляет, что собирается и дальше выступать, биться на профессиональном уровне. И не перестаёт разочаровывать поклонников, которым тяжело смотреть на беспомощность любимца.

Некогда Деонтей считался самым страшным нокаутёром на планете. Достаточно просто напомнить, что 42 из 43 побед в профессиональной карьере американца были добыты досрочно. Поэтому боксёра страшились абсолютно все соперники. Однако теперь все говорят, что Уайлдер перестал внушать оппонентам это чувство. Например, такого мнения придерживается известный британский промоутер Эдди Хирн: «Я не исключаю поединка Уайлдера с Энтони Джошуа, но сейчас многие не дают особых шансов Деонтею в бою с Энтони. Надеюсь, он сможет снова хорошо выглядеть. Мы говорим о бойцах, которые сбились с пути. Это отличный пример. Забавно, как многие могут так бояться бойца, а потом вдруг теряют страх. Не думаю, что сейчас кто-то будет бояться драться с Деонтеем Уайлдером, тогда как раньше в определённый момент все считали: «О боже, этот парень — величайший панчер в истории». Теперь все хотят драться с ним».

Пожалуй, это действительно становится так. Несмотря на крайне неудачную серию, Бронзовый бомбардировщик остаётся громким именем. И совершенно точно за бой с ним предлагается солидный гонорар. Однако есть отчётливое ощущение, что Уайлдер больше не представляет той же опасности, что раньше. Деонтей действительно способен провести на высоком уровне несколько стартовых раундов. А после этого начинает откровенно подводить «бензобак». Кроме того, сам американец начал слишком много пропускать. Поэтому и нокауты от соперников выглядят совершенно закономерным завершением поединков.

Деонтей Уайлдер Фото: Richard Pelham/Getty Images

Складывается ощущение, что переломным моментом в карьере Деонтея стала та самая трилогия с Тайсоном Фьюри. А вернее, второй и третий бой. К ним Уайлдер подходил со статистикой 42-0-1. И выглядел тем самым бойцом, который способен остановить Цыганского короля. Особенно на фоне того, что вокруг фигуры Тайсона ходили различные слухи. Но в итоге дважды подряд Фьюри «сгорел» досрочно. Британец оба раза отправил Бронзового бомбардировщика в нокаут. И начались тяжелейшие времена. Хотя победа над Робертом Хелениусом и была добыта, она не особенно убедила. После неё всё равно последовали серьёзные проблемы.

Первый откровенно грустный поединок – сражение с Джозефом Паркером. Его не получилось поставить в тупик в рамках 12-раундового противостояния. Более того, после экватора боя Бронзовый бомбардировщик много пропускал и выглядел совсем блёкло. Поэтому разгромные результаты на карточках судей никого не удивили. А затем Деонтей развалился под натиском Чжан Чжилэя. Всего лишь пять раундов понадобилось китайскому великану, чтобы поставить в этом поединке точку. Поэтому многие даже начали говорить, что после такого форменного избиения Уайлдер просто обязан завершить профессиональную карьеру.

Деонтей Уайлдер Фото: Richard Pelham/Getty Images

Примечательно, что сам Уайлдер отказывается признавать, что столкнулся с проблемами. И заявляет о желании стать чемпионом мира: «Мы по-прежнему на миссии. Я должен был давно всего этого достичь, если бы имел возможности как у других… Я занимался лечением своих плеч. Любой, кто понимает, знает, что это один из самых длительных процессов, когда дело касается операций. У меня дважды была травма… Последние пять лет я жил с болью. Но сейчас я свободен от неё».

Однако есть ощущение, что карьера 39-летнего Бронзового бомбардировщика уже на финишной прямой. И именно по этой причине получить громкие поединки будет довольно тяжело. Конечно, Уайлдер может стать трамплином для возрождения Энтони Джошуа, который также в кризисе. Но нет уверенности, что прямо сейчас Деонтей найдёт в себе силы справиться с топовой оппозицией.