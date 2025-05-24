Все забыли об Умаре. С кем должен биться брат Хабиба?

В начале 2025 года Умар Нурмагомедов заполучил долгожданный титульный шанс и подрался с Мерабом Двалишвили. Этот бой окружало очень много разговоров о неуважении со стороны россиянина и немало споров на тему того, заслужил ли брат Хабиба Нурмагомедова такую возможность после победы над Кори Сэндхагеном. Так или иначе, Умар шанс завоевать пояс упустил — начал шикарно, но потихоньку подсел и позволил Мерабу забрать победу.

После этого Нурмагомедов попал в небольшое забвение. Было известно только то, что он сломал руку по ходу боя и выбыл на долгий срок. Ожидалось, что раньше лета он точно не вернётся в октагон. Несмотря на это, весной Умар получил вызов от Петра Яна, который был вынужден отклонить. И тогда же экс-претендент обозначил, что планирует провести следующий бой в октябре на традиционном номерном турнире в Абу-Даби.

Вопрос в том, с кем Умару предстоит биться? Стоит исходить из того, что Нурмагомедов планирует в кратчайшие сроки вернуться в титульный бой, поэтому акций неслыханной щедрости в виде поединков с дебютантами, как Бекзат Алмахан, устраивать не стоит. Оптимальный вариант — Пётр Ян, который и выше в рейтинге на одну строчку и которому, судя по всему, нужно одержать ещё одну победу, чтобы заработать титульный шанс.

Проблема в том, что Яну сватают Маркуса Макги с 13-го места в рейтинге, а Пётр не хочет слишком долго простаивать — его последний бой был более полугода назад. Плюс ко всему Ян достаточно близок к титульнику, и при очень удачных раскладах россиянин может получить бой за пояс без промежуточных поединков. Однако если этого не случится, а бой с Макги в итоге так и не склеится, то пара Умар — Ян выглядит и интересно, и позволит выявить главного претендента на титул. Можно ещё учитывать проигравшего в паре Мераб Двалишвили — Шон О’Мэлли, но это маловероятно.

Если смотреть в рейтинги дальше, то выбрать соперника для Умара ещё сложнее. Сонг Ядонг будет драться в августе на турнире в Шанхае, он уже это подтвердил, а его соперником, судя по инсайдам, станет Роб Фонт. Казалось, что бой Умара с китайцем вполне логичен, потому что их пытались свести ещё зимой, до того, как Нурмагомедову выпал счастливый билет в виде титульника. И далеко не факт, что Сонг успеет восстановиться и подготовиться к бою с Умаром за два месяца.

Сонг Ядонг Фото: Jeff Bottari/Getty Images

С Кори Сэндхагеном был бой год назад, сейчас в реванше нет смысла. Дейвисон Фигейреду получил в последнем бою травму, и там неизвестно, насколько всё серьёзно. Если он может вернуться в октагон уже в октябре, то ему однозначно сделают бой с Умаром. Оба после поражений, оба достаточно высоко в рейтинге (бразилец — шестой). Марлон Вера точно не успеет к октябрю, так как сломал бедро и выбыл надолго. А Генри Сехудо занят поиском соперника для прощального боя, и сложно представить, что он будет биться с Умаром.

Есть и другой вариант. На ближайшем номерном турнире UFC 316 в промоушене дебютирует бывший чемпион Bellator Патрик Микс. И он сразу бьётся с 10-м номером рейтинга Марио Баутистой. Победитель этого боя может стать соперником для Умара. В случае с Миксом это будет попытка UFC быстро забросить именитого новичка в топ-3, а у Баутисты уже получится серия из восьми побед, так что будет логично и его поднять выше. Плюс оба должны успеть восстановиться и провести полноценный лагерь к октябрю. Бой Умара с Миксом, конечно, гораздо интереснее. Ислам Махачев как-то называл Патчи сильнейшим грэпплером в легчайшем весе, так что для Нурмагомедова это очень серьёзный вызов.

Патрик Микс Фото: Matt Davies/Zuma/ТАСС

В сухом остатке из вариантов на октябрь у Умара есть Пётр Ян, победитель боя Баутиста — Микс и при определённом стечении обстоятельств — Сонг Ядонг или Дейвисон Фигейреду. Все варианты хороши для того, чтобы полноценно вернуться в титульную гонку. А чтобы снова получить титульный шанс, Нурмагомедову может не хватить одной победы. Поэтому было бы идеально провести бой в октябре, а следом — в феврале. Сейчас в легчайшем весе очень хорошая и плотная конкуренция на всех этажах рейтинга, поэтому простаивать точно не стоит. В ММА всё крайне быстро меняется, и можно будет упустить все шансы, пока другие бойцы дерутся и пробивают себе путь к титулу.