Дебютант будет страшнее Волкановски? Разбираем, кого навязали Евлоеву

«Приключения» Мовсара Евлоева в UFC превращаются в сложнейшее испытание на прочность. Россиянин попал в лучшую лигу на планете в 2019 году. Прошло уже больше шести лет, но пояса на плече непобеждённого бойца по-прежнему нет. А ведь рекорд 19-0 и серия из девяти побед в промоушене Даны Уайта вполне к этому располагают. Вот только пока у Мовсара нет даже претендентского статуса. А ещё Евлоева продолжают проверять на прочность. Видимо, следующий соперник россиянина уже определён. И он совершенно точно далёк от того идеального варианта, на который рассчитывал сам боец. Но в такой ситуации ему приходится лишь следовать примеру Магомеда Анкалаева – терпеть и продолжать движение к заветной цели.

Сначала Мовсар заговорил сам – сделал мини-анонс своего предстоящего поединка. И по словам Евлоева сразу стало понятно, что имя соперника его вряд ли устроило. Однако россиянин продемонстрировал завидную выдержку и корректность. В такой ситуации сложно не проявлять негатива по отношению к организации, которая откровенно «чехлит» бойца, штампующего победы. Но цитата Мовсара получилась лояльной: «Если вы боец UFC и верите, что вы лучший в мире, то вы должны принимать каждый бой, который вам предложат. Увидимся в июле, всё будет».

Уже в тот момент стало понятно, что, скорее всего, оппонентом действительно станет дебютант – Аарон Пико. А затем информацию подтвердил американский обозреватель и корреспондент издания Bloody Elbow Джейми Тео. Он сообщил, что соперники сойдутся 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9. Примечательно, что поединок станет соглавным, поэтому пройдёт в формате пяти раундов. И это довольно любопытная новость, так как для Евлоева это будет первая подобная проверка в лучшей лиге на планете. Возможно, именно она и станет для Мовсара последним препятствием на пути к чемпионскому бою.

Мовсар Евлоев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Стоит отметить, что Пико совершенно точно не станет «мальчиком для битья». И готовность провести пятираундовое противостояние лишь подтверждает этот тезис. У американца отличное кардио и мощная школа. 28-летний боец раньше выступал в вольной борьбе и делал там серьёзные успехи. Поэтому в плане работы в партере он вполне может посоревноваться с Мовсаром. И, скорее всего, постарается перевести поединок с россиянином именно в эту плоскость, чтобы продемонстрировать свои сильные стороны и преимущества. Аарон занимался борьбой с четырёх (!) лет.

Однако не только борьба является сильной стороной американца. И это наглядно демонстрирует статистика. Примечательно, что Пико сразу пригласили в Bellator, где он и провёл все 17 своих поединков на профессиональном уровне. Получилось добыть 13 побед – 11 из них были досрочными. Кроме того, в девяти случаях Аарон отправлял соперников в нокаут. А всё потому, что обладает крепкой ударкой. В детстве американец занимался боксом, что помогло наработать навыки работы в стойке. И именно в этом, как кажется, кроется основная опасность Пико.

Аарон Пико Фото: Cooper Neill/Getty Images

Да, Аарон оступался по ходу выступлений в Bellator. Но последнее поражение получил из-за повреждения плеча. А до этого шёл без осечек с 2019 года. Фактически, если убрать неудачу с Джереми Кеннеди за скобки, у американца остаётся девять побед за этот отрезок. И сейчас Пико идёт на серии из трёх удачных поединков. Для Евлоева действительно нашли максимально неудобного соперника. Он способен работать и в стойке, и в партере. Причём в борьбе вряд ли уступит россиянину. Кроме того, парень переходит из сильной лиги, но всё равно остаётся тёмной лошадкой. И подготовиться к такому оппоненту будет крайне непросто.

Положение Евлоева после принятия этого поединка – рискованное. А всё потому, что один из главных претендентов на титульник принимает бой с дебютантом. И потенциальное поражение может сильно отбросить Мовсара от чемпионской гонки. А ведь поединки с «новичками» далеко не всегда проходят просто для опытных бойцов. Свеж в памяти бой Умара Нурмагомедова с Бекзатом Алмаханом. Талантливый представитель Казахстана потревожил всех фанатов брата Орла, когда в одном из моментов россиянин оказался на канвасе. А Пико вполне может быть более опасным, чем действующий чемпион дивизиона – Александр Волкановски. Тем достойнее выглядит шаг Мовсара, который соглашается на все условия лиги, чтобы всё-таки дотянуться до мечты.