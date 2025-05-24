«Просто отрежу палец». Двалишвили — терминатор, травмы его не берут

Чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили мало кто любит. Во многом из-за его резких высказываний и далеко не самого зрелищного стиля. Перед боем с Умаром Нурмагомедовым Мераб вёл себя весьма истерично, постоянно жаловался, умудрялся цепляться с фанатами. А Дана Уайт критиковал грузинского бойца, когда тот засветил своё рассечение в преддверии поединка с Шоном О’Мэлли: «Теперь об этом знает весь мир. Он сам опубликовал пост. Наши парни такие тупые – это просто невероятно. Знаете, я часто критикую бокс. Но если у них что‑то происходит в лагере, то там это и остаётся. Наши же парни просто не могут обойтись без публикаций в социальных сетях. Да, это маленькое рассечение, но зачем об этом рассказывать? Зачем ты рассказываешь об этом О’Мэлли?»

Однако вместе с этим у Мераба действительно сильный характер. Известна история, как перед тем самым боем с Умаром он рассказывал, как обманул Атлетическую комиссию, чтобы его допустили драться. Тогда Двалишвили восстанавливался от травмы. На ноге были довольно свежие шрамы, но он говорил, что расскажет о повреждении только после боя. А допуск к бою Мераб, по его же словам, получил за счёт трюка: «В Калифорнии очень строгая комиссия, они проверяли всё на моём теле. В ходе осмотра на мне были штаны, и парень из комиссии попросил показать ему ногу. Я поднял левую штанину и показал ему неповреждённую голень. Парень продолжал говорить, а потом попросил показать другую ногу. Я снова показал левую. Он так и не узнал о порезе».

Звучит не очень правдиво, но, так или иначе, все видели, что у Двалишвили было не всё в порядке с ногой перед боем. Однако он не снимался с поединка, хотя, казалось бы, его буквально заставили биться с Умаром. Это была идеальная возможность перенести бой на более поздний срок, полноценно подготовиться, но Мераб подрался и победил, хотя первые два раунда отдавал практически вчистую.

Сейчас, спустя несколько месяцев, тренер Двалишвили Джон Вуд рассказал, что хотел снять грузинского бойца с турнира: «На тот момент Умар был самым опасным противником для Мераба. Я уверен, что они ещё встретятся и результат будет таким же. Они сами просили этот бой, а потом начались отговорки: «Я был травмирован, у меня то, у меня это». Да Мераб сам был полумёртвым в тот вечер! Честно говоря, если бы решение было за мной, я бы снял его с боя. Я об этом никому не говорил, но я действительно хотел его снять. У него была открытая рана, стафилококковая инфекция, он принимал антибиотики, и это очень опасно для бойца. Он еле передвигался, однако приходил в зал, проводил 10 раундов спарринга и выглядел феноменально. Так что я знал, что он сможет. Внутри я был уверен в победе, но всё же очень переживал за его здоровье. Мы предлагали провести бой позже, однако они сами хотели провести его до Рамадана и настаивали на этом. Так что теперь не имеет никакого смысла говорить об «ушибах» и «травмах». У всех есть свои травмы. Если Мераб когда-нибудь потеряет пояс, вы не услышите от него ни слова о травмах. Никаких «у меня болела нога, на улице шёл дождь». Он просто признает поражение».

Мераб Двалишвили Фото: Christian Petersen/Getty Images

На фоне того, что бойцы всё же нередко снимаются с поединков или переносят бои на более поздний срок, такие поступки Мераба выглядят достойно, и за это он заслуживает уважения. Не подводит организацию, не подводит болельщиков. И это мы говорим о самых известных случаях (титульные бои с участием Мераба), хотя наверняка Двалишвили сталкивался с какими-то мелкими травмами и при подготовке к другим боям.

Даже сейчас в преддверии реванша с О’Мэлли у грузинского чемпиона есть проблемы. Несколько дней назад он выкладывал фотографии со спаррингов, и было видно, что он снова заработал себе рассечение рядом с левым глазом. Примерно там же, где и перед первым боем с Шоном. А следом Двалишвили выложил видео, где видно повреждённый мизинец на ноге. Палец распух и покраснел, а на видео Мераб спрашивает у спарринг-партнёра: «Зачем ты его сломал?» А потом просто говорит, что всё нормально, и в случае чего он просто отрежет палец.

Можно вспомнить, что из-за похожей травмы год назад Конор Макгрегор снялся с поединка. Конечно, в случае Мераба без рентгена сложно определить, действительно ли там перелом, однако настрой у чемпиона боевой, и за две недели до турнира UFC 316 он не планирует сниматься. Для промоушена это хорошая новость, Двалишвили продолжает оправдывать своё прозвище — Машина. За всю карьеру в UFC у Мераба отменялось четыре поединка, но ни разу этого не случалось по его вине.

Впечатляет, потому что мало кто из бойцов может этим похвастать. Разве что Алекс Перейра мог бы потягаться с грузином. Конечно, было бы лучше, если бы Двалишвили поменьше лазал по горам и не ломал пальцы во время подготовки к боям, однако пока это не мешает ему выигрывать и строить одну из самых длинных победных серий в истории UFC. Через две недели Мераб попытается добавить в копилку ещё один триумф.