В UFC такого не увидишь! Российская лига провела бой в формате «два на два»

Четыре бойца, два рефери и одна клетка — и всё это в профессиональных ММА.

В Москве состоялся юбилейный турнир российского промоушена ММА Серия. Зрители увидели яркие поединки, в том числе и титульное избиение от Никиты Бархатова, но большое внимание было приковано к бою, который прошёл в новом для лиги формате.

Вы наверняка видели нарезки, как в прошлом году известный британский стронгмен Эдди Холл вышел на бой против двух блогеров – братьев Джеймела и Джеймила Неффати – и уничтожил обоих, а одного и вовсе отправил в глубокий нокаут. Бои в самых разных форматах уже стали частью поп-ММА, но всё же к таким историям всегда относились со скепсисом и как к элементу шоу.

Профессиональная лига ММА Серия, бои в которой проводили многие известные представители смешанных единоборств, например, Сергей Харитонов, тоже решилась на подобный эксперимент и объявила, что на турнире ММА Серия-90 состоится поединок в формате «два на два».

Более того, организаторы преподнесли этот бой как противостояние двух стран – Кыргызстана и Бразилии. Во время подготовки в кыргызской паре произошла замена, в итоге на поединок вышли Кулмурат Орозов и Санжар Ажибаев. Против них выступили два бразильца – Лукас Насименто и Аримарсель Сантос. В отличие от поп-ММА, на турнире в Москве всё было строго: четыре бойца, два рефери и одна клетка. У каждого судьи была задача следить за отдельной парой, однако при этом никто не запрещал бойцам помогать своему партнёру и включаться в поединок другой пары. Кстати, за боем наблюдал ещё и третий резервный рефери, который был готов при необходимости быстро оказаться в клетке.

Лукас Насименто и Аримарсель Сантос против Кулмурата Орозова и Санжара Ажибаева, ММА Серия-90 Фото: mma-series.com

Бойцов изначально разбили на пары – Насименто встал напротив Орозова, а Сантос – напротив Ажибаева. Но после того, как прозвучал гонг, бразильцы накинулись на своих соперников по диагонали – это была явная домашняя заготовка. Опытный 45-летний Аримарсель Сантос сразу же попытался затащить Орозова в борьбу, а Насименто, в активе которого уже были яркие досрочные победы нокаутами, в том числе и в ММА Серии, набросился на Ажибаева в стойке и едва не оформил финиш на первых же секундах – Санжару пришлось спасаться в борьбе.

У зрителей разбегались глаза, в какой-то момент обе пары оказались в партере, и в обоих случаях бразильцы владели инициативой: Насименто насыпал удары по Ажибаеву, который держал его ногу, а Сантос постепенно улучшал позицию и в итоге забрал спину соперника. Орозов сопротивлялся не очень долго: бразилец грамотно заправил ноги и поймал шею Кулмурата, вынудив его постучать. В это время Лукас уже оказался в полном маунте и избивал Ажибаева. Освободившийся Сантос бросился своему партнёру на помощь, и бразильский дуэт стал просто уничтожать Санжара, которому оставалось только перекрываться в глухой защите. Рефери вмешались в поединок, и, пока один приводил в чувства Орозова, второй остановил избиение Ажибаева.

Сантос и Насименто справились со своими соперниками чуть больше чем за минуту. Несмотря на скоротечность поединка, такой формат явно понравился публике, которая была в восторге от увиденного. Есть ощущение, что поединки «два на два» могут стать фишкой ММА Серии, и матчмейкеры и в дальнейшем будут радовать фанатов такими экспериментами.