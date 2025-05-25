Уничтожил и не вспотел. Итаума уверенно идёт к статусу новой суперзвезды

В Глазго, Шотландия, прошёл вечер профессионального бокса, в рамках которого свой очередной поединок на профессиональном ринге провёл британский суперталант Мозес Итаума. Соперником 20-летнего боксёра стал опытный американец Майк Балогун.

Итаума считается будущим супертяжёлой весовой категории, и пока он все выданные авансы успешно подтверждает. Однако самое главное — остаётся приземлённым. На все сравнения и разговоры о возможных боях с такими суперзвёздами, как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, Мозес просто не реагирует: «Сейчас это не имеет ничего общего с реальностью. Болельщики любят о таком разговаривать, но это просто разговоры». А ещё Итаума очень чётко осознаёт, что ему необходимо набраться опыта. Например, британец отмечал, что ему нужен соперник, который даст ему возможность поработать в поздних раундах. И пока все гадали, будет ли Итаума пытаться бить рекорд Майка Тайсона (самый молодой чемпион мира в супертяжах в истории), Мозес скромно говорил, что его цель на год — больше раундов. Пока его максимум — шесть раундов. Такое было дважды ещё в начале профессиональной карьеры. А после этого — серия из семи нокаутов, и ни один не был позже второго раунда.

Соперник Итаумы Майк Балогун к 41 году сколотил неплохой рекорд — 21-1, а единственное поражение потерпел в 2023 году от Мурата Гассиева. Но, разумеется, особенных перспектив у Майка не наблюдалось. Последнюю победу он одержал над соперником с рекордом 11-20-5, так что Балогуна, при всём к нему уважении, можно было рассматривать просто как очередной тест на зрелость для Итаумы.

Балогун неплохо начал бой, активно наступал, был довольно быстрым и пару раз смог зацепить Мозеса передней рукой. Но когда Итаума включился, то у Майка начались большие проблемы. Оверхендом британец потряс соперника, а через несколько секунд отправил его на канвас впервые в поединке. Балогун быстро восстановился, и Итаума грамотно выдержал паузу, не полетел на добивание и отработал на уклонах все попытки американца отыграться, периодически его проваливая.

Мозес Итаума Фото: Steve Welsh/Getty Images

А уже на 11-й секунде второго раунда Итаума продемонстрировал, что может ронять и с правой. Мозес поймал Балогуна навстречу, и тот отправился на канвас. Майк тут же рванул отыгрываться, смог прижать Итауму к канатам, однако уже в следующей атаке Мозес опять его провалил и, как несколькими секундами ранее, шикарно поймал американца правой навстречу, после чего рефери тут же остановил бой, зафиксировав 12-ю победу Итаумы в профессионалах. Да, рекорд Тайсона уже не побить, но всё равно впечатляюще.

Даже после такого эффектного уничтожения за четыре минуты Итаума пытался оправдаться и отдавал должное сопернику: «Он настоящий крепкий орешек. После первого нокдауна я думал, что он уже не поднимется. Подумал: «Что такое?» Я попадал чётко, а он всё равно пытался подняться. Честь этому мужчине. Знаю, что от меня ожидали многого, но и для него это был шанс попасть в большую лигу».

Мозес Итаума Фото: Mark Scates/Getty Images

Теперь логично задуматься о том, что дальше для Итаумы. Он входит в топ-10 рейтингов WBA и WBO, а также в топ-15 IBF. И промоутер Фрэнк Уоррен уже сообщил, что следующий бой британца пройдёт в рамках того же турнира на «Уэмбли», где выступят Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Сам Итаума упоминал Филипа Хрговича, который ранее говорил, что нокаутирует британца: «Моя команда определённо хочет боя с Хрговичем, но сначала они хотят увидеть меня в поединке на 10 раундов. Хргович сказал, что я просто ребёнок и что он бы меня разнёс. Однако пока бой не назначен — это лишь слова. Он говорит, будто я ребёнок, а сам боксировал 12 раундов с тем, кого я нокаутировал в первом раунде (Демси Маккина). Неплохо для ребёнка, правда?»

В любом случае, кто бы ни стал следующим соперником Итаумы, он пока оправдывает всю шумиху вокруг себя и доказывает, что может стать звездой супертяжёлого веса. Так что за боями Мозеса нужно смотреть.