Африканцы в MMA — как бразильцы в футболе! Из фавел и трущоб — к чемпионским поясам

В современных MMA есть свои тенденции и тренды, что прослеживается на протяжении длительного времени. Это касается и происхождения топовых бойцов. В топе – стабильно россияне, на пятки наступают талантливые американцы и голодные до побед бразильцы. А отдельной кастой выглядят африканцы, которые не всегда представляют те страны, в которых они родились. Но выходцы с этого континента отличаются атлетизмом и физической подготовкой. Поэтому на протяжении долгого времени они находились на вершинах своих дивизионов в UFC – лучшей лиге на планете. Однако есть ощущение, что этому региону не хватает должного внимания.

Африканцы действительно давно и прочно стали топовыми представителями своих лиг. А особенно их доминация была заметна несколько лет подряд в UFC. Одновременно чемпионскими поясами обладали Фрэнсис Нганну, Камару Усман и Исраэль Адесанья. И тем обиднее для фанатов с африканского континента было то, что никто из них не представляет родину. Нганну выступал под французским флагом, Усман – под американским, а Адесанья – под австралийским. При этом никто не отказывался от гражданств, все заявляли о большой любви к Африке и фанатам. Но всё-таки за спиной были совсем другие знамёна.

У этого есть свои причины. Безусловно, континент не даёт таких же возможностей, которые парни нашли в новых странах. Именно после переезда они и получили возможность тренироваться в лучших залах на планете. Кроме того, для Нганну попадание во Францию разделило жизнь на «до» и «после». К сожалению, многим бойцам, которые готовятся в Африке, приходится сталкиваться со сложнейшими условиями подготовки. Кроме того, довольно сложно заявить о себе, выступая исключительно на локальных турнирах. Поэтому каждый талантливый представитель региона старается поскорее выйти на международный уровень.

ФРЭНСИС НГАННУ Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Складывается впечатление, что слабость африканского континента в плане подготовки и условий долгое время и была его фишкой. Можно провести аналогию с бразильскими футболистами. В своё время легендарные игроки забирали один чемпионат мира за другим и доминировали на планете. Но в том числе и потому, что вырывались из фавел и трущоб. А главной мотивацией было желание окончательно забыть про нищету и голод. Юные футболисты тренировались на пляжах и без обуви. А потом выходили на зелёный газон и демонстрировали настоящее волшебство. Схожая история и с африканскими бойцами.

У всех из них чаще всего достаточно непростая история жизни в детстве и юности. Одни были вынуждены столкнуться с голодом, другие изо всех сил искали возможности для нормального существования. Поэтому бойцы буквально пахали в зале, стараясь навсегда освободиться от этого гнёта. Они прекрасно понимали, что именно попадание в ведущие лиги планеты может освободить от всех проблем. Поэтому отдавали всё, чтобы дотянуться до мечты. И у многих это получилось. Правда, и цена этого была высока. История Нганну драматична, а Усман рассказывал, что его закалило именно тяжёлое детство.

Камару Усман бывший чемпион UFC в полусреднем весе «Я покинул Нигерию и переехал в США в возрасте восьми лет. Наша жизнь была крайне непростой, ощущение жажды преследует меня до сих пор. Каждое утро меня будила бабушка, вручала в руки канистру и говорила, чтобы без воды я не возвращался. Иногда я был вынужден удаляться от дома более чем на 20 км, чтобы найти какой-то источник или колодец. В Нигерии мой характер закалился, я научился сражаться до конца».

Кажется, что африканский регион способен поставлять миру новых чемпионов лучших организаций на планете. Но на протяжении долгого времени к нему не было должного внимания. И теперь это может измениться – PFL открыла своё подразделение в Африке. И руководить им будет именно тот человек, который является живым примером для многих подрастающих звёздочек – Нганну. Есть ощущение, что континенту не хватало именно этого, собственного топового турнира, который станет площадкой для того, чтобы раскрывались новые имена. Если система будет работать правильно, лучшие совершенно точно будут перебираться на качественно иной уровень.