У тяжёлого дивизиона UFC большие проблемы. Дело не только в Джонсе

Поединки тяжеловесов всегда привлекали болельщиков по очевидным причинам — на бумаге тут всегда гораздо больше вероятности увидеть зрелищный нокаут, который потом будут долго вспоминать. «Любой удар в тяжах может стать последним» — возможно, одно из самых часто используемых клише в ММА. Но в последнее время тяжеловесы UFC дарят, как правило, очень удручающие поединки.

Дивизион очень сильно ослаб. И в промоушене будто стали наплевательски относиться к этой весовой категории. За 17 турниров, прошедших в этом году, прошло всего 11 поединков с участием тяжей. В этих 11 боях было шесть финишей, а среди прочих нам довелось посмотреть на такие шедевральные бои, как Хамди Абдельвахаб — Джамал Погс или Томас Петерсен — Дон’Тэйл Мэйс. Это, конечно, здорово, когда боец знает, как найти путь к победе, но для промоушена это играет в минус. Всего в трёх поединках из 11 принимали участие бойцы из топ-10. И всего раз в 2025 году в октагон выходил боец из топ-5 — это был Сергей Павлович, который впервые дошёл до решения под эгидой UFC. Сошлись два фактора — тяжи слишком часто стали демонстрировать плохие бои, а в UFC поставили на паузу всю верхнюю десятку дивизиона. А ещё ростер бойцов в тяжёлом весе настолько скуден, что любая хоть немного зрелищная победа сразу же делает бойца в глазах матчмейкеров талантливым проспектом.

Так, например, в топ-15 оказался Таллисон Тейшейра с одним боем в UFC, а скоро он возглавит турнир на пару с Дерриком Льюисом. И явно в организации рассчитывают, что бразилец немного освежит дивизион и отодвинет Льюиса, который тоже уже должен опускаться в рейтинге, но остаётся в десятке, потому что ниже всё совсем печально. Такая же ситуация с Ризваном Куниевым, который в теории может разбавить верхушку, и его настойчиво в третий раз пытаются свести с Кёртисом Блэйдсом из топ-5. Однако по факту и Куниев, и Тейшейра могут провалиться из-за скачка в оппозиции.

Тяжёлый вес можно разбить на три части. Топы: Джон Джонс, Том Аспиналл, Сириль Ган, Александр Волков, Сергей Павлович, Кёртис Блэйдс и Жаилтон Алмейда. Потом идут середняки: Сергей Спивак, Марчин Тыбура, Деррик Льюис и, возможно, Шамиль Газиев. И есть ряд бойцов, которые либо слабоваты даже для середняков, либо их уровень пока непонятен. Например, там Тай Туиваса на серии из пяти поражений (да, он боец топ-10 с такими показателями), Вальдо Кортес-Акоста с четырьмя победами решением из шести (будет биться со Спиваком совсем скоро), Мик Паркин — три победы решением из четырёх, Мартин Будай с пятью решениями в шести поединках, ну и тот самый Таллисон Тейшейра.

Таллисон Тейшейра Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Критикуют тяжёлый вес уже свои же. Аспиналл жаловался на скучные бои: «Эти последние бои в тяжёлом весе — полное дерьмо. Нужно вернуть интерес и перестать тормозить развитие дивизиона». А Туиваса высказался ещё жёстче: «Тяжеловесы — дерьмо. Они все дерьмо, кроме Джона Джонса и Тома Аспиналла. А в остальном все абсолютно обычные».

А Джо Роган скучает по временам допинга и призывает разогнать толстых тяжей: «Когда UFC начал работать с USADA, всё изменилось. Бойцы потеряли телосложение. Они резко изменились. Алистар Оверим — лучший пример. Когда он дрался с Броком Леснаром, его проверили на допинг — и нашли. В октагон выходил 118-килограммовый Уберим — здоровый как чёрт. Это был один из элитных ударников планеты. Брок оказался в заднице. Потом его заставили пройти тест на допинг, и он стал нормальным человеком с хорошими боевыми навыками. Я имею в виду, что он уже не Уберим. Я бы хотел увидеть, каким был Алистер в своей лучшей форме. Это было бы действительно дико. Разрешить ли бойцам допинг? О да, я хочу повеселиться. Не желаю видеть толстых тяжеловесов. Пусть валят. Хочу вернуть Алистара».

Проблема зрелищности и в целом низкого бойцовского уровня касается нижней половины рейтинга тяжей. И в них точно виноват не Джон Джонс, который держит пояс в заложниках. А у топов дивизиона есть свои проблемы. Там вообще непонятно, кого с кем сводить. Тут уже во многом виноват Джонс. Аспиналл его ждёт, Волков ждёт, Ган ждёт. Павлович хочет бой с Ганом, но тоже должен ждать, а Алмейда просит бой хоть с кем-то выше себя, однако и его вынуждают ждать. Бьётся только Блэйдс — с новичком без единого боя в UFC.

Когда-то самый престижный вес сейчас в кошмарном положении, и его нужно спасать. Для начала – решить, что делать с Джонсом. Либо лишить его пояса, либо назначить бой с Аспиналлом. И раздать бои топам, которые бездействуют по полгода. А ещё заняться обновлением ростера. Скоро стартует новый сезон Претендентской серии Даны Уайта, где будет логично сделать упор именно на представителей этой весовой категории. А ещё – обратить внимание на локальные промоушены и другие большие лиги, где тоже есть таланты в тяжах.

Иначе совсем скоро, когда сойдут относительно возрастные Джонс, Волков и Блэйдс, ситуация для UFC станет критической.