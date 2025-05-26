Бой нестареющего Шлеменко и Царукян в России. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств множество ярких турниров и громких противостояний. Свой очередной поединок проведёт ветеран Александр Шлеменко, UFC вернётся после паузы с новым ивентом, ну и, конечно, никуда без профессионального бокса.

28 мая. Йосики Такеи – Юттапонг Тонгди

В Японии пройдёт очередной турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера зрители увидят поединок в легчайшем весе между обладателем пояса WBO Йосики Такеи и претендентом Юттапонгом Тонгди. Легчайший дивизион по праву можно называть японским, все основные пояса там принадлежат именно японским боксёрам. Небитый Йосики Такеи постарается сохранить у себя титул WBO, 8 из 10 выигранных поединков он завершил досрочно и будет стремиться улучшить статистику. Но и его соперник ещё не знает поражений на профессиональном ринге, так что на кону будет стоять не только пояс, но и заветный «нолик».

31 мая. Александр Шлеменко – Владислав Ковалёв

В Екатеринбурге состоится масштабный турнир по смешанным единоборствам RCC 22. Он впервые пройдёт на 12-тысячной «УГМК-Арене», и все билеты уже распроданы. В главном событии вечера очередной поединок проведёт один из самых известных российских бойцов в истории – Александр Шлеменко. Шторм даже на пятом десятке не стесняется принимать сложные вызовы, на этот раз он разделит клетку с Владиславом Ковалёвым по прозвищу Белаз, который на 14 лет младше. Однако Шлеменко это не смущает, Александр переживает вторую молодость, поэтому нас точно ожидает крайне интересный поединок.

31 мая. Иван Штырков – Шамиль Гамзатов

Конечно, не мог большой турнир в Екатеринбурге обойтись без выступления главной местной звезды – Ивана Штыркова. Уральский Халк возвращается в клетку и снова выступит по правилам смешанных единоборств. В 2019 году Штырков был подписан в UFC, но до дебюта в лучшей лиге мира так и не дошло, зато с выходцами из промоушена Даны Уайта Иван справляется отлично. На его счету есть победы над Хадисом Ибрагимовым, Гаджимурадом Антигуловым, Антонио Силвой и другими. Теперь у Штыркова новый соперник, который выступал и в UFC, – Шамиль Гамзатов. Шамиль в своём последнем поединке одолел уральского проспекта Игоря Глазкова и доказал, что готов выйти на бой против легенды уральских ММА.

31 мая. Арман Царукян — Патрики Фрейре

В Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится масштабный турнир ADXC. В рамках мероприятия топовый боец UFC Арман Царукян проведёт схватку по грэпплингу против бывшего чемпиона Bellator Патрики Фрейре. Арман никак не может получить следующий бой в UFC и решил поучаствовать в других видах единоборств. Недавно Царукян провёл схватку по грэпплингу с одноклубником Ислама Махачева Маккашарипом Зайнуковым и победил, теперь он встретится с Питбулем.

В ночь с 31 мая на 1 июня. Матеуш Гамрот – Людовит Клейн

UFC возвращается с очередным турниром после паузы. В соглавном событии вечера свой поединок проведёт седьмой номер рейтинга лёгкого веса Матеуш Гамрот. В последнем бою поляк уступил раздельным решением судей Дэну Хукеру, но тем не менее сохранил высокие позиции в рейтинге. Матеуш побеждал и Рафаэля Физиева, и даже Армана Царукяна, так что он по праву занимает место в топ-10 дивизиона. Теперь ему придётся пройти проверку парнем, которого нет в рейтинге, но который стремится туда попасть, – Людовитом Клейном. Словак в последних семи поединках не проигрывает (шесть побед и одна ничья), и для него бой с Гамротом – шанс громко заявить о себе.

В ночь с 31 мая на 1 июня. Калеб Плант – Хосе Армандо Ресендис

В США состоится вечер профессионального бокса. Возглавит его временный чемпион WBA во втором среднем весе Калеб Плант. В 2021 году непобеждённый на тот момент Плант добрался до чемпионского боя с Саулем Альваресом, но потерпел досрочное поражение. Его он успел закрыть, правда, следом проиграл и Дэвиду Бенавидесу. Тем не менее Калеб минувшей осенью завоевал временный пояс WBA и по-прежнему является одним из главных боксёров в своём дивизионе. В соперниках у него окажется неуступчивый мексиканец Хосе Армандо Ресендис, в активе которого уже есть победы над чемпионами мира, так что лёгкой прогулки для Планта не предвидится.

Калеб Плант Фото: Cassy Athena/Getty Images

В ночь с 31 мая на 1 июня. Джермалл Чарло – Томас Ламанна

В США в рамках турнира по профессиональному боксу зрители увидят возвращение в ринг непобеждённого Джермалла Чарло. Старший из братьев Чарло в прошлом владел поясом WBC в среднем весе и жаждал провести бой против Сауля Альвареса, но в итоге с Канело подрался Джермелл Чарло. Джермалл выступает в последнее время крайне редко: за шесть лет он провёл всего четыре боя, а в последний раз выходил в ринг осенью 2023 года. Теперь Чарло предстоит провести поединок с опытным Томасом Ламанной, который не хватает с неба звёзд, но при этом имеет за плечами более 40 поединков.