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RCC 22, Александр Шлеменко — Владислав Белаз Ковалёв, 31 мая 2025, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время, live

RCC 22: легендарный Шлеменко против восходящей звезды. Справится ли Шторм? LIVE
Яхья Гасанов
RCC 22: Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
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В карде также поединок с участием Ивана Штыркова.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

31 мая в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге пройдёт большой турнир RCC 22. Главным событием вечера станет поединок между опытнейшим Александром Шлеменко и Владиславом Ковалёвым по прозвищу Белаз, который младше оппонента на 15 лет и больше известен своими успехами в кулачных боях.

Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
31 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв

Соглавным событием вечера станет поединок между Иваном Штырковым и Шамилем Гамзатовым. Этот бой мог состояться ещё в 2024 году на турнире RCC 19, но по юридическим причинам был отменён.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Возраст не мешает Шлеменко быть топом:
Без UFC, но всё равно круто. Мы недооцениваем величие Шлеменко
Без UFC, но всё равно круто. Мы недооцениваем величие Шлеменко
Где смотреть турнир RCC 22 Дата и время турнира RCC 22 Полный кард RCC 22
Live Яхья Гасанов

❓Кто?

13:32 Яхья Гасанов

🔮 Михаил Рагозин сделал прогноз на бой Шлеменко и Белаза

«Чисто на бумаге, я думаю, изначально Александр Шлеменко выглядит таким уверенным фаворитом в этом бою, но, зная Белаза, он очень сильный физически, у него очень большое желание всегда в боях, он идёт до конца. Я думаю, за счёт желания, напора и большой возможности, которая предоставляется ему в этом бою, так как, победив Александра, он очень громко о себе заявит для любых лиг, я думаю, он может победить в этом бою. Я не буду ставить на кого-то, я скажу, что тут 50 на 50», — сказал Рагозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

13:32 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир RCC 22

Трансляция турнира будет доступна на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

13:31 Яхья Гасанов

👊🏽 Шлеменко в последнем бою взял реванш у Анатолия Токова

В 2018 году на турнире Bellator Шлеменко проиграл Токову единогласным решением судей. В декабре прошлого года бойцы встретились на турнире RCC 21 и Шторм сумел взять реванш, победив раздельным решением судей.

13:31 Яхья Гасанов

Дата и время турнира RCC 22

Турнир RCC 22 пройдёт 31 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арена». Начало ивента запланировано на 16:00 по московскому времени.

13:31 Яхья Гасанов

🤔 Исмаилов будет поддерживать Белаза

«Сейчас его позиция и подход к делу мне не приходятся по душе. Влад сидит, говорит: «Я на уважении». Он отвечает: «На каком ты уважении?» Ты не на уважении, говорит. Ты, говорит, пришёл сюда за хайпом, за деньгами. Да, за хайпом и деньгами. Мы что, не можем прийти работать и пытаться заработать? Поднять своё имя, в медиа сделать себя известным.

И при этом сохранить уважение к оппоненту. Почему нет, можем! Или, получается, если я пришёл подраться, значит, я его не уважаю. Почему? Уважаю. Александр Шлеменко для Белаза, наверное, это имя. Белаз ребёнком, наверное, смотрел его противостояния и думал: «Вау! Какой силач!»

У меня есть ощущение, что, когда я буду смотреть это противостояние, буду больше за Белаза болеть, чем за Александра Шлеменко», — сказал Исмаилов.

13:31 Яхья Гасанов

Полный кард RCC 22

Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв;
Иван Штырков — Шамиль Гамзатов;
Тимур Нагибин — Дмитрий Климов;
Александр Васильев — Юрик Смоян;
Абдулмалик Мугидинов — Евгений Игнатьев;
Вячеслав Свищёв — Ризван Абуев;
Самуил Шелест — Жакып Туганбаев;
Темирхан Темирханов — Адиль Боранбаев;
Максим Фукс — Артур Арутюнян;
Николай Коваленко — Евгений Мякинкин;
Дмитрий Киреев — Элдияр Тообаев;
Игорь Шардаков — Александр Шашутин;
Эмиль Мусаев — Хусниддин Тураев.

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