RCC 22: легендарный Шлеменко против восходящей звезды. Справится ли Шторм? LIVE

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31 мая в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге пройдёт большой турнир RCC 22. Главным событием вечера станет поединок между опытнейшим Александром Шлеменко и Владиславом Ковалёвым по прозвищу Белаз, который младше оппонента на 15 лет и больше известен своими успехами в кулачных боях.

Соглавным событием вечера станет поединок между Иваном Штырковым и Шамилем Гамзатовым. Этот бой мог состояться ещё в 2024 году на турнире RCC 19, но по юридическим причинам был отменён.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.