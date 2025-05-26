Махачев спутал карты Рахмонову. Вместо титульника дают просто опасные бои

Шавкат Рахмонов постепенно приближается к той категории бойцов UFC, которым очень сильно не везёт на пути к титульнику. Казахстанец уже давно стал претендентом на пояс в полусредней весовой категории, но по разным причинам его бой за титул отодвигают всё дальше и дальше. И сам Шавкат тоже постепенно опускается в рейтинге дивизиона.

В декабре 2024 года Рахмонов должен был драться за пояс с Белалом Мухаммадом, однако тогда в дело вмешалась травма чемпиона, из-за которой он выбыл на несколько месяцев. Шавкат в карде турнира остался и подрался с Ианом Гарри, победив в тяжёлом поединке единогласным решением судей. Но ирландцу удалось немного пошатнуть миф о неуязвимости Рахмонова, который до этого побеждал всех досрочно. Затем Номад должен был подраться с Мухаммадом на майском турнире UFC 315, однако уже сам вылетел из-за травмы, что позволило выйти на титульник Джеку Делла Маддалене.

Казалось бы, ничего критичного. И Белал называл Рахмонова следующим претендентом, и Дана Уайт заявил, что казахстанец будет драться за пояс, да и сам Шавкат прозрачно обозначил ситуацию: «Большое спасибо руководству UFC за то, что предложили мне первому побороться за пояс. К сожалению, из-за травмы я не буду готов выступить в мае. Встречусь с победителем [боя Мухаммад — Делла Маддалена] позже в этом году».

Но теперь карты Рахмонову спутали победа Делла Маддалены и Ислам Махачев. Первый номер pound-for-pound поднимается в полусредний вес, и в UFC обозначили россиянина следующим претендентом на титул. А Рахмонов отодвинулся на третье место в рейтинге после поражения Мухаммада. Это лишний раз напоминает нам о том, что в ММА нельзя просто сесть и ждать, всё очень быстро меняется. Да, у Шавката уважительная причина — он недавно перенёс операцию и в ближайшее время биться не может, но ждать его никто не станет. И переход Махачева в 77 кг только усугубляет ситуацию для Номада.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

И даже риторика Шавката, который явно понимает ситуацию, сменилась. Он не говорит, что будет драться с Делла Маддаленой, а расплывчато обозначает, что и его день наступит: «Поздравляю Джека Делла Маддалену. Это было великолепное выступление после долгого простоя и травм. Ты же знаешь, что я настоящий вызов в полусреднем весе. Рано или поздно придёт и моё время».

Ну а пока Рахмонов вместо титульника должен подраться с кем-то ещё, потому что в противном случае есть риск отдалиться ещё дальше от боя за пояс. Впереди Шавката в рейтинге есть Шон Брэди, который предлагает Иану Гарри подраться за статус претендента на титул. Если этот бой состоится, то его победитель опередит Рахмонова в гонке. Кроме того, есть назначенный бой Камару Усман — Хоакин Бакли. И победитель тоже будет претендовать на титульник.

У Шавката не так много вариантов, однако один из них, по словам комментатора UFC Джона Аника, уже в разработке: «Я буду рад, если Белал Мухаммад вернёт титул UFC в полусреднем весе домой, но посмотрим, что ему предложит в октябре Шавкат Рахмонов. Белал против Шавката в октябре — вот вам срочные новости».

Менеджер Рахмонова Даниэль Рубинштейн уже успел опровергнуть инсайд и заявил, что такой бой даже не упоминался в разговорах с UFC. Тем не менее такой матчап выглядит логичным. Для Шавката это возможность побить первого номера дивизиона и напомнить о том, кто должен быть главным претендентом в полусреднем весе. Но и надо помнить, что рядом с высокой наградой в данном случае есть высокий риск. Белал показал очень странный геймплан в бою с Делла Маддаленой, однако всё ещё остаётся сильным бойцом с отличным умением миксовать разные аспекты ММА. Мухаммад будет опасным вызовом для Рахмонова, тут для казахстанца немалый риск лишиться «нолика» в графе «поражения».

Шавкат Рахмонов Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Ну а если Рахмонов не сможет наладить свой график выступлений и продолжит простаивать, то можно упустить все возможности, которые предоставляют в UFC. Соперника полегче тоже ждать не стоит, положение в полусреднем весе такое, что там собралось много «акул» и любой бой будет риском. Но иначе до титульника Шавкат не доберётся.