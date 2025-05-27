«Пивной» конфликт с Овечкиным и политическая карьера. Откровенный Александр Шлеменко

Александр Шлеменко — синоним слова «стабильность». Шторм начал профессиональную ММА-карьеру в далёком 2004 году, но до сих пор остаётся звездой и дерётся с лучшими. Недавно Александру исполнился 41 год, однако отмечать было некогда: уже 31 мая он проведёт бой на турнире RCC 22 в Екатеринбурге с Владиславом «Белазом» Ковалёвым, который намного младше легенды. В преддверии турнира мы поговорили с ветераном обо всём важном, включая критику Шлеменко в адрес популярного хоккеиста Александра Овечкина.

– 20 мая вам исполнился 41 год! Как ощущения? Ничего не изменилось?

– Ощущения – отлично, ничего не изменилось. Да, мне 41 год. У меня пятеро детей. Школа единоборств, у которой 13 филиалов за Уралом. Получилось отладить чёткую систему подготовки, наши ребята выигрывают юношеские, молодёжные первенства России. Поверьте, очень хорошие ребята растут, достойные.

– У вас есть школы, есть промоушен. А самому насколько сложно находить в себе мотивацию выходить в очередной раз в октагон? Или сами рвётесь в клетку?

– Сложно ответить на этот вопрос. Не то чтобы хочу куда-то рваться. Но чем больше на мне «крючков» (промоушен, школы, другая общественная нагрузка), тем выше ответственность. Мне приходится тратить свои силы, энергию, чтобы это всё работало. И чтобы новые ребята постоянно появлялись и зажигались. Последний пример – Андрей Пуляев в UFC. Это парень, который пришёл тренироваться в наш новосибирский филиал. Начал выступать на турнирах нашего промоушена. Мы дали парню возможность, он ей воспользовался и дошёл до контракта с UFC. Дальше всё в его руках. На примере Андрея мы показали: это возможно. Да, у меня есть нагрузка – школа, промоушен, сейчас вот каждую неделю мы проводим для всех желающих открытые тренировки на наших площадках с тренажёрами, у нас уже 10 таких в Омске. И при этом мне надо находить время готовиться к своим боям. Но поймите: это снежный ком. И остановиться здесь невозможно. Набрали ход – и идём. У меня 67 побед в профессиональных боях. На этом я останавливаться не намерен.

Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

– Всё продолжаете своё движение к отметке в 100 побед?

– Было бы хорошо, конечно. Но это же сложно. Это такая несбыточная мечта. Но да – иду к этому. У меня нет отвращения к боям, тренировкам. Тренируюсь совершенно нормально, с удовольствием. Точно так же дерусь. Мне не нужно себя заставлять, терпеть лишения. Я некоторых слушаю бойцов – они говорят: «Я устал от тренировок, мне всё надоело, я бросил». У меня, к счастью, такого нет. Я не устал от этого.

– Школа, промоушен. В чём основная задача? Сделать Россию сильнее?

– По первому образованию я педагог. По второму – управленец. Поэтому у меня сформировалась такая модель. Чтобы спокойно мог себя чувствовать, ты должен сам формировать свою среду. Либо за тебя это сделают другие. Но потом не обижайся. От каждого из нас зависит очень многое. И самое главное – процветание нашей страны. И я своим примером стараюсь это показать. Мы должны жить ради общего дела. Каждый человек должен стать государственником. На своём маленьком участке делать работу достойно. Знаете историю про человека, который работал на заброшенном аэродроме? Там функционировала только вертолётная площадка. И он по своей инициативе 10 лет убирал взлётно-посадочную полосу, на которой не приземлялись самолёты. Этой полосы даже по бумагам уже не было, её на картах не отмечали. Однако этому человеку просто совесть не позволяла дать взлётке зарасти и исчезнуть. А потом терпел бедствие самолет – и смог совершить посадку на эту полосу. Были спасены почти 100 жизней. Вот такие истории вдохновляют. Каждый из нас на своём направлении должен подходить к делу так. Делать свою работу на совесть, не ныть, не перекладывать ответственность. У меня спортивное направление – и я здесь делаю всё как надо. Есть профессиональный промоушен, мы проводим турниры на 12-тысячной арене. Провожу два крупных любительских турнира, на которые приезжает молодёжь со всей страны. У нас занимаются сотни детей. Мы сделали 10 площадок с тренажёрами, на которых люди в Омске занимаются круглый год, даже зимой. И если говорить только о деньгах – я на этом не зарабатываю, только трачу. Мы даже взносов за участие на наших турнирах не берём – просто приезжайте и участвуйте. Не всё измеряется деньгами. Есть благодарность людей. Есть общество, которое получает альтернативу, здоровый досуг. Я рад тому, что у нас получается.

Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

– А про политическую карьеру уже думали, может, есть планы?

– Знаете, что самое смешное? Что бы я ни сделал – нашёл деньги на новую площадку, провёл мастер-класс для детей, да что угодно – на протяжении последних 15 лет читаю комментарии: «К выборам готовится, хочет в кресло сесть». Хотя мы просто делаем от души, не под выборы. Мне в данный момент никакие корочки, должности и кресла не нужны, чтобы быть полезным для своей страны, для своего региона. На данный момент я политическую карьеру для себя не рассматриваю. Что будет завтра – не знаю. Но на благо России я как работал, так и буду работать при любом раскладе. При этом политикой интересоваться надо, в общественной жизни участвовать надо. В древности тех, кто не участвовал в общественной жизни и жил сам по себе, называли идиотами.

– Как пришло предложение подраться с Ковалёвым, долго ли раздумывали?

– Я не раздумывал. Просто были другие варианты. И было разочарование, что с ними не получилось. Сорвались Гегард Мусаси, Люк Рокхолд, Даррен Тилл. И было ещё несколько вариантов. В итоге оказалось, что RCC проводит бой Ковалёва и Мясникова – и оба не скрывают, что хотят со мной подраться. Выявили, кто из них сильнее, и сделали мне бой с ним.

– Перечислили иностранцев. Была идея не драться с россиянами?

– Тут всё просто. У нас с Мусаси была история. Реванш был бы бомбой. Рокхолд – бывший чемпион UFC, можно было бы зацепить международную аудиторию. А с кем драться из россиян? Магомед Исмаилов не хочет со мной драться. Он выбрал позицию сидеть на обочине и продолжает этим заниматься. А с кем ещё? Было бы здорово сделать бой за пояс с чемпионом АСА, но для этого надо было, чтобы RCC и ACA договорились между собой.

Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

– А к Токову совсем пропал интерес после реванша? Если Анатолий будет готов, есть вариант провести третий поединок?

– Слушайте, когда состоялся первый поединок, у меня был интерес с ним ещё раз подраться. Потом так прикольно получилось, что Толя сам захотел провести со мной второй бой. Давал интервью, что я, наверное, не захочу с ним драться. Ну хорошо, мы подрались, в реванше я выиграл. А сейчас мне зачем ещё один бой с Толей? Просто вот для чего? Мне этот третий бой не нужен. Да и зрителям, думаю, тоже всё понятно после второго боя.

– А история с Магомедом Исмаиловым уже надоела?

– Да. Я совершил тогда ошибку, был опрометчивым. Мне не удалось подготовиться. Я был бы готов показать, что сделал правильные выводы. Магомед же готов сделать всё, чтобы мне не дать этой возможности. Он тупо не соглашается на бой со мной. Вот и всё.

– Предстоящий соперник намного моложе. Как вы к этому относитесь?

– А я не смотрю: моложе, старше. Но, конечно, не хотелось бы драться с теми, кто старше меня. Потому что у нас есть любители сразу сказать: ну всё – привезли «старика» в качестве жертвы. Вот только по возрасту бойца оценивать очень опрометчиво. Главное – какой боец, в каких он сейчас кондициях. Для меня это не очень выгодный бой. Дивиденды от победы не очень большие. Разве что рты заткнуть кому-то. Однако на каждый роток не накинешь платок. Я о другом думал, когда мне предложили эту кандидатуру. Я удивился, что человек собрался со мной драться. Знаю, что он из клуба «Александр Невский», знаю, что его поддерживает «Русская община». Это меня удивило. Но когда мне сказали, что он готов драться и запишет вызов, я ответил: «Ну, давайте».

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.

– Есть желание проучить за такой поступок?

– Не собираюсь кого-то учить. Жизнь всех научит и расставит всё по местам.

Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

– Вы дерётесь с завидной частотой. Как это получается?

– Люди должны просто понимать, как мы живём. Сначала мы выстраиваем свой организм. Мы делаем это – выстраиваем «башню». И чем сильнее ты становишься, тем выше «башня». Я высоко задрал свои показатели. И то, что не употреблял алкоголь, очень мне в этом помогло. Если вы до 40 лет не занимались спортом, не развивали организм, то, конечно же, будет сложнее начать и поднять показатели. Но мне нужно только поддерживать себя в форме. Тут как с вождением машины. Нужно просто поддерживать скорость. Это намного проще, чем разгонять машину заново. Моя основная задача — поддерживать уровень и не скатываться в пропасть.

Я на многих спортсменов смотрю, которые завершили карьеру… Не только на бойцов, но и на представителей других дисциплин. Ну зачем себя так ушатывать? Человек набирает лишний вес. Он не влезает в то, что влезал раньше. Моя задача — оставаться на том уровне, на котором был в 18 лет. Я же сдавал ОФП, когда поступал в институт. И остаюсь на тех же показателях. Не разжираюсь. Понятно, что я тренируюсь. А те люди, которые отпустили себя и запустили, уже не вернутся.

– Недавно вы высказались в адрес Александра Овечкина по поводу алкоголя. Раскритиковали тот факт, что Александр публично говорит о том, что употребляет пиво. Не жалеете об этом? Получили волну хейта от фанатов?

– Мне задали вопрос — я на него ответил. Мягко, без наездов обозначил свою позицию по этому вопросу. Если кому-то непонятно, давайте ещё раз объясню. Вместе с известностью, популярностью к нам приходит ответственность. Ты, особенно в момент побед, в момент триумфа, становишься примером для людей. Что ты покажешь людям? Каждый решает сам. Говорю за себя — выиграв пояс в Америке, я кричал в камеру: «Живите трезво». Потому что знал, что это увидят сотни тысяч молодых парней в России. И, может быть, когда будет выбор выпить или отказаться, у них отзовутся мои слова. И мне очень приятно до сих пор встречать людей, которые говорят мне: «Спасибо, я слушал ваши интервью и уже несколько лет не пью алкоголь». Для меня это не меньшее достижение, чем какие-то мои победы в клетке. Потому что я знаю, сколько сильных ребят алкоголь сделал слабее. А начиналось у них всё безобидно.

– Нет ли в единоборствах тенденции, что россияне стали слишком часто драться с россиянами? Павлович и Волков, Бетербиев и Бивол. Да и вы с Ковалёвым близки, пусть он и беларус.

– Они же в рейтингах на верхних строчках. И им так или иначе придётся выяснить – кто их них сильнее. Они находятся в организациях с жёсткой системой рейтингов, поэтому должны драться, если претендуют на титулы. Каждый из них прошёл серьезный путь, побил много иностранцев – и теперь, так получилось, им пришлось драться между собой.

Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

– По телевидению идёт шоу «Титаны». Многие известные бойцы уже приняли участие. Хотите тоже выступить и показать, на что способны?

– Там и без меня уже нашлись те, кто показал. Ребята были и постарше. По-моему, самому старшему участнику было 73 года. Честно, соревновательный дух не исчез. Было бы интересно представить свой вид спорта. Но не знаю по поводу обстоятельств. Будет ли у меня вообще время, чтобы там выступить.

– Мусаси, Рокхолд, Тилл. Эта история уже закрыта?

– Нет.

– А если будет предложение подраться в Америке или в Дубае – поедете?

– Нужно смотреть. Что за предложение, что за организация. Разовое предложение – это очень невероятная история. Такое вряд ли бывает сейчас.

Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

– В кула́чку не пойдёте?

– Не собирался. Но предложение зависит от соперника, от того, зачем это нужно. Ну и деньги – немаловажный фактор. В ближайшее время хочу провести больше боёв. Чем больше, тем лучше. Я предлагал Николаю Клименко, чтобы с моим участием было проведено два боя за вечер. Но ему эта идея пока не подошла. Я начинал с двух боёв за вечер, потом у меня были «восьмёрки». И четыре из них, проводя по три боя за вечер, я выиграл. Поэтому я себя чувствую нормально. Мы идём к 100 победам, нужно чаще драться. Сейчас получать поединки сложно. Но если бы была такая возможность, я бы с удовольствием этим воспользовался.

Николай отказался, потому что боится, а вдруг не получится выйти на второй бой. А гонорар какой нужно дать? Как за один бой или как за два? Конечно, как за два. Ещё один вопрос: «Зачем это нужно?» Но я с удовольствием поучаствовал бы в таком Гран-при. Чтобы все побывали в равных условиях. Я просто хотел бы повторить то, что давно никто не делал.