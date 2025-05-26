Новая суперзвезда или случайный гость? Кто такой Белаз Ковалёв

31 мая в Екатеринбурге состоится масштабный турнир по смешанным единоборствам RCC 22. В главном событии вечера в клетку выйдет известный российский боец Александр Шлеменко, который проведёт бой против набирающего обороты Владислава Ковалёва по прозвищу Белаз.

Ещё год назад представить такой поединок было просто невозможно. Казалось, что Шлеменко и Ковалёв находятся на разных уровнях как в спортивном плане, так и в медийном. По большому счёту простым обывателям имя Владислава Ковалёва мало о чём говорило, но очень быстро белорусский боец добрался до поединка с легендарным Штормом.

Ковалёв родился в Могилёве, с детства занимался спортом, в частности вольной борьбой – выполнил норматив мастера спорта и даже выступал за национальную команду. А в смешанные единоборства попал уже в 2020 году, когда вместе с семьёй перебрался в Москву. Владислав стал строить карьеру в поп-ММА, выступал в лиге «Наше Дело», где провёл четыре поединка, в том числе проиграв Шаре Буллету, который сейчас блистает в UFC. Белаз, к слову, тоже много говорит о лиге Даны Уайта — мечтает попасть за океан.

После «Нашего Дела» Ковалёв перебрался в Hardcore, где и стал набирать популярность. В смешанных единоборствах у Владислава всего семь поединков — пять побед и два поражения, при этом на голых кулаках Белаз сносит всех своих соперников. Он добрался до чемпионского титула в лиге Анатолия Сульянова: неожиданно победил чемпиона Мухамеда Калмыкова и забрал пояс.

Но наибольшую популярность белорусский боец получил в RCC. Сначала Белаз переехал крепкого бразильца Кристиана Фролича, нокаутировав того в первом раунде, а ведь Фролич выдал пять жёстких раундов со звездой отечественной кула́чки Сергеем Кратосом. Ну а затем были два боя с лидером уральской лиги кулачки RCC Hard Валерием Мясниковым. Они зарубились по правилам бокса в маленьких перчатках для ММА, а после провели бой на голых кулаках: в обоих случаях победа осталась за Белазом.

Так, собственно, и появился вариант с поединком против Александра Шлеменко. С учётом того, что Шторм давал согласие на бой с Мясниковым, а Белаз дважды победил Валерия, ничего удивительного в этом анонсе нет.

Конечно, тут нужно отдать должное Шлеменко, который, кроме чека, ничего от боя не получит, но всё равно согласился на поединок с парнем, который на 14 лет младше. А для Ковалёва это главный вызов в карьере, который даст понимание, способен ли Влад конкурировать на высоком уровне или же разговоры о UFC останутся только разговорами. У белорусского бойца есть хорошая база вольной борьбы, при этом Белаз физически достаточно крепкий спортсмен, что в совокупности даёт ему большое преимущество над соперниками. В последние годы Ковалёв делал акцент именно на ударной технике, стал звездой в кулачных боях, а теперь планирует вернуться к смешанным единоборствам.

Белаз – далеко не самый техничный и разнообразный ударник, работающий в основном размашистыми сериями в стиле Дацика. В кула́чке это помогало ему «ронять» соперников, в смешанных единоборствах – не очень. С «бензобаком» у Белаза всё очень хорошо, плюс у белорусского бойца есть характер и крепкая голова – всё это может перекрывать какие-то огрехи в техническом арсенале. А вместе с хорошей борьбой и физической мощью Ковалёв видится вполне конкурентоспособным.

Бой со Шлеменко для Белаза – настоящая проверка на прочность, таких соперников в его карьере ещё не было. Задатки у Белаза есть, шанс проявить себя – тоже. Дело за самим Ковалёвым.