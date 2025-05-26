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Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв, бой 31 мая 2025 года, Белаз биография, карьера, рекорд в ММА, кулачные бои

Новая суперзвезда или случайный гость? Кто такой Белаз Ковалёв
Игорь Некрасов
Кто такой Белаз Ковалёв
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Владислав дорос от поп-ММА до боя со Шлеменко.

31 мая в Екатеринбурге состоится масштабный турнир по смешанным единоборствам RCC 22. В главном событии вечера в клетку выйдет известный российский боец Александр Шлеменко, который проведёт бой против набирающего обороты Владислава Ковалёва по прозвищу Белаз.

Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
31 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв

Ещё год назад представить такой поединок было просто невозможно. Казалось, что Шлеменко и Ковалёв находятся на разных уровнях как в спортивном плане, так и в медийном. По большому счёту простым обывателям имя Владислава Ковалёва мало о чём говорило, но очень быстро белорусский боец добрался до поединка с легендарным Штормом.

Ковалёв родился в Могилёве, с детства занимался спортом, в частности вольной борьбой – выполнил норматив мастера спорта и даже выступал за национальную команду. А в смешанные единоборства попал уже в 2020 году, когда вместе с семьёй перебрался в Москву. Владислав стал строить карьеру в поп-ММА, выступал в лиге «Наше Дело», где провёл четыре поединка, в том числе проиграв Шаре Буллету, который сейчас блистает в UFC. Белаз, к слову, тоже много говорит о лиге Даны Уайта — мечтает попасть за океан.

После «Нашего Дела» Ковалёв перебрался в Hardcore, где и стал набирать популярность. В смешанных единоборствах у Владислава всего семь поединков — пять побед и два поражения, при этом на голых кулаках Белаз сносит всех своих соперников. Он добрался до чемпионского титула в лиге Анатолия Сульянова: неожиданно победил чемпиона Мухамеда Калмыкова и забрал пояс.

Но наибольшую популярность белорусский боец получил в RCC. Сначала Белаз переехал крепкого бразильца Кристиана Фролича, нокаутировав того в первом раунде, а ведь Фролич выдал пять жёстких раундов со звездой отечественной кула́чки Сергеем Кратосом. Ну а затем были два боя с лидером уральской лиги кулачки RCC Hard Валерием Мясниковым. Они зарубились по правилам бокса в маленьких перчатках для ММА, а после провели бой на голых кулаках: в обоих случаях победа осталась за Белазом.

Так, собственно, и появился вариант с поединком против Александра Шлеменко. С учётом того, что Шторм давал согласие на бой с Мясниковым, а Белаз дважды победил Валерия, ничего удивительного в этом анонсе нет.

Бой со Шлеменко для Белаза — выход на другой уровень:
Без UFC, но всё равно круто. Мы недооцениваем величие Шлеменко
Без UFC, но всё равно круто. Мы недооцениваем величие Шлеменко

Конечно, тут нужно отдать должное Шлеменко, который, кроме чека, ничего от боя не получит, но всё равно согласился на поединок с парнем, который на 14 лет младше. А для Ковалёва это главный вызов в карьере, который даст понимание, способен ли Влад конкурировать на высоком уровне или же разговоры о UFC останутся только разговорами. У белорусского бойца есть хорошая база вольной борьбы, при этом Белаз физически достаточно крепкий спортсмен, что в совокупности даёт ему большое преимущество над соперниками. В последние годы Ковалёв делал акцент именно на ударной технике, стал звездой в кулачных боях, а теперь планирует вернуться к смешанным единоборствам.

Белаз – далеко не самый техничный и разнообразный ударник, работающий в основном размашистыми сериями в стиле Дацика. В кула́чке это помогало ему «ронять» соперников, в смешанных единоборствах – не очень. С «бензобаком» у Белаза всё очень хорошо, плюс у белорусского бойца есть характер и крепкая голова – всё это может перекрывать какие-то огрехи в техническом арсенале. А вместе с хорошей борьбой и физической мощью Ковалёв видится вполне конкурентоспособным.

Бой со Шлеменко для Белаза – настоящая проверка на прочность, таких соперников в его карьере ещё не было. Задатки у Белаза есть, шанс проявить себя – тоже. Дело за самим Ковалёвым.

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