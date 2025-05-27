Терминаторы в реальной жизни. Китай запускает эпоху роботов в ММА

Мир единоборств не стоит на месте и не ограничивается топовыми ММА-промоушенами и большими боксёрскими турнирами. Постоянно возникают новые форматы — порой такие, которые очень сложно было представить. За последние годы удалось увидеть такой жанр, как фрик-бои, где есть множество своих ответвлений: от боёв мужчин с женщинами до эпичных битв карликов в телефонных будках. Или не так давно стронгмен Эдди Холл побил в клетке двух малышей. Ещё есть целая лига средневековых боёв в доспехах и с мечами, а также «Джонуикинг», родившийся благодаря фанатам серии фильмов с Киану Ривзом.

Ну а в это же время Китай старается идти в ногу со временем и осваивают новую нишу — бои между роботами. Строго говоря, китайцы увлечены не только тем, чтобы интегрировать искусственный интеллект в сферу единоборств, но и в целом активно задействуют роботов в спортивных дисциплинах. Например, в августе планируют провести Всемирные игры роботов-гуманоидов в Пекине, а не так давно организовали совместный полумарафон людей и роботов. Было любопытно, потому что гуманоидам даже давали возможность останавливаться в специальных пунктах. Люди там пили воду, а роботам меняли батареи.

Что касается завязки роботов с боями, то здесь всё только зарождается. На днях в Ханчжоу прошёл первый турнир между гуманоидами Unitree Fist King: Awakening. Подавалось всё почему-то как боксёрский ивент, однако на деле роботы били и «коленями», так что справедливо оценивать всё это действо как турнир по правилам ММА или кикбоксинга. Организатором мероприятия выступила компания Unitree Robotics, которая очень активно внедряет гуманоидов в спортивный мир.

Первый бой по ММА между роботами Фото: unitree.com

Роботы-участники весили от 35 до 47 кг, а их высота достигала примерно 127 см. Есть и более крупные модели, достигающие 1,8 м, но в данном случае выступали «мухачи» из мира роботов. Ими с помощью контроллеров и голоса управляли сразу по четыре человека. Новоиспечённым бойцам удавалось не просто махать «руками», но и в целом шустро двигаться, работать по нижним этажам, пробивать хуки, связывать удары в комбинации. Да, неуклюже, однако не стоит забывать, что это, по сути, дебют.

Главной задачей в данном случае было протестировать устойчивость и контроль. Все машины были оснащены LiDAR-датчиками и камерами глубины. Так как роботу засчитывалось поражение, если он не смог подняться в течение восьми секунд, то командам пришлось тщательно поработать и над тем, чтобы быстро возвращать гуманоидов в стойку. Поэтому основной упор в подготовке был на баланс.

Менеджер по маркетингу компании Unitree Чэнь Сиунь отмечал, что опыт участия в боевых условиях пригодится для использования роботов в повседневных задачах: «Алгоритмы, оптимизированные для экстремальных условий, таких как боевые действия, могут потенциально принести пользу нашей повседневной жизни. Например, роботы с лучшим балансом могут работать более стабильно и эффективно с тяжёлыми грузами. Это изначальное намерение соревнований — постоянно улучшать производительность роботов и оптимизировать алгоритмы для практического применения».

Но, помимо благих целей, не забывают и о развлекательной составляющей. Уже объявлено, что в декабре 2025 года в городе Шэньчжене планируется провести уже более масштабный турнир — EngineAI Robot Free Combat Tournament: Mecha King. Компания EngineAI отмечает, что это станет новой важной вехой в индустрии робототехники и поможет расширить границы искусственного интеллекта. Если турнир в Ханчжоу был больше демонстрационным мероприятием, то в Шэньчжене уже будет свод правил, которые в том числе потребуют от роботов имитировать естественные движения человека.

EngineAI предоставит для турнира несколько моделей гуманоидов и даст доступ к исходному коду, чтобы участники могли самостоятельно дорабатывать и обучать своих роботов. Соучредитель компании Яо Айвэнь озвучил цели соревнований: «Создать более сильных и более умных роботов для построения надёжной экосистемы робототехники и объединения спорта с технологиями искусственного интеллекта».

Безусловно, развитие сферы поможет людям, но будет обидно, если организаторы не станут раскручивать ММА-турниры между гуманоидами. С учётом того, что практически любой продукт в сфере единоборств находит своего зрителя, то и битвы роботов будут востребованы. Пока же наступления ММА-Терминаторов ждать не стоит, однако определённые шаги в эту сторону уже есть. Разумеется, пока не звучали фразы о потенциальных поединках роботов против людей, но исключать такой вариант в скором будущем тоже не стоит. Та же Unitree как минимум устраивала тренировочные спарринги гуманоида с человеком. Так что не за горами новый формат.