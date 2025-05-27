История Штыркова в UFC — максимально нелепая. Но Уральский Халк мог там навести шороху

31 мая на 12-тысячной «УГМК Арене» в Екатеринбурге состоится масштабный турнир по смешанным единоборствам RCC 22. Не обойдётся он без поединка главной звезды уральского промоушена – Ивана Штыркова, который разделит клетку с Шамилем Гамзатовым.

Если отбросить детали, то поединок можно анонсировать как бой двух экс-бойцов UFC. Гамзатов действительно выступал в промоушене Даны Уайта: после двух побед в PFL Шамиль перебрался в лучшую лигу мира, где провёл два боя – выиграл у Клидсона Абреу в дебюте, а затем уступил Михалу Олексейчуку.

Ну, а путешествие Ивана Штыркова в UFC получилось краткосрочным и нелепым. В конце 2018 года Уральский Халк одержал две уверенные победы за три месяца над двумя экс-бойцами UFC: сначала финишировал Фабио Мальдонадо во втором раунде, а затем продемонстрировал навыки самбо и заставил сдаться в первом раунде Тьяго Силву. Штырков вышел на новый уровень и захотел попробовать себя за океаном. В начале 2019 года Иван подписал контракт с UFC, а дебютировать должен был на турнире в Санкт-Петербурге. Всё шло вполне неплохо, Уральский Халк получил в соперники спарринг-партнёра Джона Джонса Девина Кларка, успешно прошёл взвешивание, как медицинское, так и официальное, принял участие во всех медиаактивностях, но в день турнира было объявлено, что Штырков снялся с поединка по состоянию здоровья. Уже после станет известно, что виной всему не проблемы со здоровьем, а пикограммы запрещённого вещества, найденные в допинг-тесте россиянина. Как позже объяснял сам Иван, он употреблял препарат болденон для укрепления связок травмированного колена. Было это ещё до подписания контракта с UFC, однако вывести полностью вещество из организма Штырков не успел.

Ему грозила двухлетняя дисквалификация, поэтому Иван и его команда попросили расторгнуть с бойцом контракт, чтобы он мог продолжить карьеру в других лигах. Увы, кроме фотографий с официального взвешивания и экипировки, Штырков в UFC ничего получить не сумел. Хотя Иван переходил в лигу с большим потенциалом. Он, казалось, наконец-то определился с весовой категорией и стал выступать в полутяжёлом весе: возможно, у Ивана не самый большой рост (182 см), но зато по физической мощи в полутяжах ему и по сей день равных мало.

Иван Штырков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

У Штыркова были неплохие шансы «пошуметь» в лучшей лиге мира. Иван находился, пожалуй, на пике своей формы, тогда ему было 30 лет, он только что переехал двух экс-бойцов UFC, и Девин Кларк, который чередовал в лиге Даны Уайта победы и поражения, казался для россиянина лёгкой добычей. Да и в целом в тот момент полутяжёлый вес UFC не выглядел сильно конкурентным. Джон Джонс взял паузу, чтобы перебраться в тяжи, и в топе дивизиона остались хоть и крепкие, но пенсионеры. Титулом владели и Ян Блахович, и Гловер Тейшейра, а в топе были парни, с которыми Штырков вполне мог конкурировать.

У Ивана прежде всего хорошая ударная мощь, что в тяжёлых весах играет большую роль. При этом Штырков – базовый самбист, и бороться он точно умеет. Перевести Уральского Халка на землю с его габаритами и навыками, а уж тем более удержать его там или финишировать – задача, мягко говоря, не из лёгких. Поэтому при своей универсальности Штырков мог выгодно смотреться и в боях с ударниками, и в поединках с борцами.

Единственное, с чем у Ивана были проблемы – это кардио. Собственно, всё логично: драться с такой грудой мышц крайне тяжело, и если поединок заходил в поздние раунды, то «бензин» у Штыркова заканчивался на глазах. Безусловно, это большая проблема, и сам Иван, и его команда о ней знали. Но со временем российский боец поработал над этим компонентом, уже после всей истории с UFC Уральский Халк показал, что умеет проходить и длинные дистанции, причём в разных дисциплинах – и в ММА, и в кикбоксинге с экстра-раундом, и в боксе. Ну, а статистика Штыркова в поединках с экс-бойцами UFC говорит сама за себя – девять побед в девяти боях.

Иван должен был попасть в UFC в нужный момент, когда в его дивизионе была некая смута, чемпионы чередовались, а яркие бойцы получали хорошие шансы. Иржи Прохазка всего после двух побед нокаутами вышел на титульник, кто знает, возможно, и Штыркову в случае ярких выступлений, которые он умеет показывать, дали бы большой бой. Конечно, долго конкурировать на высоком уровне в UFC могут единицы, однако есть ощущение, что Штырков точно не потерялся бы в лиге как минимум, а как максимум мог бы претендовать на места в топ-10.

Иван Штырков Фото: RCC MMA

Увы, спорт не любит сослагательного наклонения. Иван так и не смог осуществить мечту, а мы так и не увидели, на что Уральский Халк способен на самом высоком уровне. Вместо этого были вояжи в Rizin и ACA, возвращение в Екатеринбург и поиск себя в других единоборствах. При всём при этом Штырков остаётся одним из самых узнаваемых полутяжей страны и в свои 36 лет продолжает радовать зрителей яркими поединками. На очереди – бой с очередным экс-бойцом UFC, победа над которым может стать для него 10-й юбилейной над спортсменами, которые выступали в лиге Даны Уайта – красивая статистика.