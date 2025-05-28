Махачев грезит вторым поясом. А кому уже удалось воплотить эту мечту?

Ислам Махачев идёт за историческим достижением и может стать первым россиянином, завоевавшим два пояса UFC. У России в принципе не так много чемпионов в главном ММА-промоушене (три или четыре, в зависимости от вашего отношения к победам Олега Тактарова в прошлом веке), а людей, которые хотя бы попытались завоевать титул сразу в двух весовых категориях, и вовсе нет.

Но даже если брать всю историю UFC, то было не так много людей, бравших пояса в двух весовых категориях — девять, если быть точнее. И ещё меньше двойных чемпионов, то есть людей, одновременно владевших титулами в двух дивизионах. Таких было только трое. Это достижение Исламу пока недоступно, так как в конце июня он официально перестанет быть чемпионом в лёгком весе. Но даже если получится покорить второй дивизион, это будет впечатляюще. А мы предлагаем вспомнить всех, кто делал это до Махачева.

Рэнди Кутюр

Рэнди Кутюр Фото: Christian Petersen/Getty Images

Кутюр был старожилом UFC, выступал под эгидой промоушена с 1997 года. Спустя полгода после дебюта Рэнди добрался до титула чемпиона UFC в тяжёлом весе, одолев Мориса Смита. Позже Кутюр на протяжении трёх лет выступал в Японии, но параллельно сумел отбиться с Кевином Рэндлманом и вернул себе пояс UFC. Затем провёл ещё два поединка в Японии, а по возвращении сразу защитил титул, победив Педро Ризо и потом повторил успех в реванше. После этого Кутюр утратил пояс в бою с Джошем Барнеттом. В 2003 году Кутюр (в 39 лет) спустился в полутяжёлый вес. Сначала ветеран нокаутировал Чака Лидделла в поединке за временный пояс, а чуть позже победил Тито Ортиса и стал полноценным чемпионом. И первым, кто брал пояса UFC в двух дивизионах. Позже были скачки: утратил титул в полутяжёлом весе, вернул, снова утратил, вернулся в тяжи и взял пояс там, защитил его и потом снова потерял. Легенда, одним словом.

Би-Джей Пенн

Би-Джей Пенн Фото: Christian Petersen/Getty Images

Пенн серьёзно смазал память о себе, выдав серию из семи поражений перед уходом из ММА. А сейчас его знают как сумасшедшего гавайца, который подозревает государство в заговорах и не признаёт родных. Но в своё время Би-Джей был очень хорош. Интересно, что у Пенна сначала дважды не получилось завоевать титул в лёгком весе, однако в 2004 году он впервые поднялся в полусредний вес и сумел задушить Мэтта Хьюза, выиграв пояс. Позже Би-Джей выступал в Японии и США на турнирах К-1, а вернувшись в UFC, проиграл тому же Хьюзу в бою за титул в полусреднем весе. Пенн спустился в лёгкий вес и в 2008-м победил Джо Стивенсона, став вторым бойцом в истории UFC, выигрывавшим пояса в двух весовых категориях. Потом Пенн пытался стать первым двойным чемпионом, но потерпел неудачу. А свой титул в лёгком весе Би-Джей защитил трижды, прежде чем проиграть Фрэнки Эдгару.

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Жорж Сен-Пьер

Жорж Сен-Пьер Фото: Mike Stobe/Getty Images

Сен-Пьер — одна из главных легенд UFC и, наверное, лучший боец в истории полусреднего веса. Канадец в 2004 году бился за титул с Мэттом Хьюзом, но проиграл и ушёл из UFC. Позже вернулся и в 2006 году взял реванш у Хьюза, завоевав пояс. Правда, потом Сен-Пьер тут же сенсационно проиграл Мэтту Серре и потерял титул. В том же году Жорж отвоевал звание чемпиона и в дальнейшем выдал мощнейшую победную серию из девяти защит, в том числе закрыв поражение от Серры. В 2013-м после победы над Джони Хендриксом Сен-Пьер завершил карьеру, а спустя четыре года внезапно решил вернуться в качестве средневеса и стал чемпионом, одержав победу над Майклом Биспингом. Потом снова сложил перчатки в центре октагона и больше не возвращался.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор Фото: Isaac Brekken/Getty Images

Не секрет, что Макгрегор во многом изменил всю индустрию ММА. И свой чемпионский отпечаток в UFC ирландец тоже оставил. Конор пришёл в лучший промоушен мира в 2013 году, очень быстро раскрутился до суперзвезды, а спустя два года выиграл временный пояс в полулёгком весе, победив Чеда Мендеса. Через несколько месяцев был легендарный бой с Жозе Альдо и тот самый нокаут за 13 секунд, запустивший популярность Макгрегора в космос. Менее чем за год после этого Конор умудрился провести два боя в полусреднем весе с Нейтом Диазом, а потом сотворил историю, нокаутировав чемпиона UFC в лёгком весе Эдди Альвареса и став первым двойным чемпионом. Тогда же Конор подарил легендарное: «Хочу извиниться абсолютно ни перед кем. Двойной чемпион делает всё, что захочет».

Даниэль Кормье

Даниэль Кормье Фото: Steven Ryan/Getty Images

Даниэль Кормье сейчас известный комментатор, но во время профессиональной карьеры он был очень титулованным бойцом и до UFC. Изначально Кормье был тяжеловесом, однако спустился в полутяжёлый вес, чтобы не конкурировать с другом Кейном Веласкесом. В 2015 года Даниэль бился за титул с Джоном Джонсом и проиграл решением. Чемпион через несколько месяцев лишился пояса, и Кормье бился с Энтони Джонсоном за вакантный пояс. На этот раз получилось удачно, и после Даниэль провёл три защиты. Формально Кормье мог лишиться чемпионского звания после реванша с Джонсом, но Джон провалил допинг-тест, и его победа нокаутом была аннулирована. Через год после этого, в июле 2018-го, Кормье пошёл за поясом в тяжёлом весе и преуспел, нокаутировав Стипе Миочича. Даниэль стал вторым в истории UFC двойным чемпионом.

Аманда Нуньес

Аманда Нуньес Фото: Jordan Jones/Getty Images

Конор Макгрегор своим успехом в двух дивизионах запустил такую мощную волну, что она захлестнула даже женские дивизионы. Аманда Нуньес, возможно, величайшая девушка-боец в истории ММА. В 2016 году бразильянка завоевала пояс в женском легчайшем весе, победив удушающим приёмом Мишу Тейт, после чего выдала три защиты подряд, в том числе не пустив к титулу Валентину Шевченко. В декабре 2018-го, спустя полгода после успеха Даниэля Кормье, Нуньес встретилась с Крис Сайборг, под которую специально открыли женский полулёгкий вес. Аманда за 51 секунду нокаутировала соотечественницу и стала третьим двойным чемпионом в истории UFC, но первой из девушек, которой покорилось такое достижение. К слову, в отличие от всех других двойных чемпионов, Нуньес успешно защищала оба пояса и ушла из ММА спустя пять лет.

Генри Сехудо

Генри Сехудо Фото: Sarah Stier/Getty Images

Сехудо приходил в UFC в статусе олимпийского чемпиона по борьбе. Как оказалось, в ММА у Генри тоже были отличные перспективы. В 2014 году американец дебютировал в сильнейшей лиге мира и собрал серию из четырёх побед, дойдя до титульника и проиграв Деметриусу Джонсону. В августе 2018-го Сехудо взял реванш у Мышонка, завоевал пояс в наилегчайшем весе и спас дивизион, так как его хотели закрыть. Проведя успешную защиту титула с Ти Джеем Диллашоу, Сехудо поднялся в легчайший вес за вторым поясом и в июня 2019 года нокаутировал Марлона Мораеса, став двойным чемпионом. А по версии самого Генри — тройным, потому что олимпийскую медаль он всегда учитывает. Отсюда и прозвище Triple C. В мае 2020 года Сехудо ушёл после победы над Домиником Крузом, спустя три года вернулся, но, судя по результатам, зря.

Джон Джонс

Джон Джонс Фото: Getty Images

Возможно, величайший боец в истории ММА или хотя бы UFC. Список рекордов Джонса просто огромен, и при всех спорных моментах за пределами октагона он остаётся выдающимся спортсменом. В марте 2011 года Джон получил шанс подраться за титул с Маурисио Руа и нокаутировал бразильца в третьем раунде. Следом были восемь защит подряд, которые подарили немало исторических моментов. Джонс собрал впечатляющую коллекцию скальпов, а потом немного свернул с пути. Дважды лишался титула (один раз временного), был No сontest с Кормье, но в итоге Джон вернул пояс, провёл ещё три защиты, которые были гораздо менее уверенные, чем предыдущие восемь, а затем исчез на три года. По словам Джонса, он готовился к переходу в тяжёлый вес. Звёздный боец вернулся в марте 2023 года и задушил Сириля Гана, став чемпионом в тяжах. С тех пор у Джона всего одна защита с постаревшим Стипе Миочичем, и он держит пояс в «заложниках», не принимая поединок с Томом Аспиналлом.

Алекс Перейра

Алекс Перейра Фото: Getty Images

На данный момент Перейра последний боец, который сумел выиграть два пояса в UFC. История Алекса всем известна. Когда-то он дважды бил Исраэля Адесанью в кикбоксинге, потом пришёл за Иззи в UFC и за четыре боя под эгидой промоушена добрался до пояса в среднем весе, нокаутировав старого знакомого в конце 2022 года. Уже через полгода Перейра проиграл Адесанье в реванше и ушёл в полутяжёлый вес. К концу 2023-го Алекс бился за вакантный пояс в 93 кг с Иржи Прохазкой и оформил очередной нокаут. За семь боёв Перейра стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. Это рекорд. Следом бразилец за год провёл три защиты, возглавил знаковый турнир UFC 300, а в марте 2025-го утратил пояс, проиграв Магомеду Анкалаеву.

Разумеется, было немало бойцов, которые пытались стать двойными чемпионами или хотя бы чемпионами в двух весовых категориях, но потерпели неудачу. Из последних примеров это Ти Джей Диллашоу, Исраэль Адесанья, Алекс Волкановски. Теперь свои шансы получат Илия Топурия и Ислам Махачев. Двойными чемпионами им не стать, но в теории к концу года в истории UFC станет больше людей, бравших пояса в двух весовых категориях. А потенциальный успех Ислама не только позволит ему в очередной раз вписать своё имя в книгу рекордов UFC, но и станет знаковым для России, всерьёз подняв дискуссию о том, кто лучший российский боец в истории.