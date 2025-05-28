Разница в возрасте, «старшие» и «картошка». Турнир RCC нельзя пропускать

Дата и время турнира RCC 22

31 мая в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге пройдёт большой турнир RCC 22. Главным событием вечера станет поединок между опытнейшим Александром Шлеменко и Владиславом Ковалёвым по прозвищу Белаз, который младше оппонента на 15 лет и больше известен своими успехами в кулачных боях. Начало ивента запланировано на 16:00 мск. А главный бой начнётся не раньше 20:00.

Перед турниром противостояние разгонялось очень мощно. Изначально против организации этого поединка выступали «старшие» товарищи Ковалёва. Но Владислав всё-таки принял решение выйти в октагон. А Шлеменко на своих страницах в социальных сетях подшучивал над оппонентом, предлагая «пойти копать картошку».

Соглавным событием вечера станет поединок между Иваном Штырковым и Шамилем Гамзатовым. Этот бой мог состояться ещё в 2024 году на турнире RCC 19, однако по юридическим причинам был отменён.

Прямая трансляция турнира RCC 22

Трансляция турнира будет доступна на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира RCC 22

Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв;

Иван Штырков — Шамиль Гамзатов;

Тимур Нагибин — Дмитрий Климов;

Александр Васильев — Юрик Смоян;

Абдулмалик Мугидинов — Евгений Игнатьев;

Вячеслав Свищёв — Ризван Абуев;

Самуил Шелест — Жакып Туганбаев;

Темирхан Темирханов — Адиль Боранбаев;

Максим Фукс — Артур Арутюнян;

Николай Коваленко — Евгений Мякинкин;

Дмитрий Киреев — Элдияр Тообаев;

Игорь Шардаков — Александр Шашутин;

Эмиль Мусаев — Хусниддин Тураев.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бои турнира RCC 22

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о предстоящем поединке между россиянином Александром Шлеменко и белорусом Владиславом Ковалёвым.

«Сейчас его позиция и подход к делу мне не приходятся по душе. Влад сидит, говорит: «Я на уважении». Он отвечает: «На каком ты уважении?» Ты не на уважении, говорит. Ты, говорит, пришёл сюда за хайпом, за деньгами. Да, за хайпом и деньгами. Мы что, не можем прийти работать и пытаться заработать? Поднять своё имя, в медиа сделать себя известным.

И при этом сохранить уважение к оппоненту. Почему нет, можем! Или, получается, если я пришёл подраться, значит, я его не уважаю. Почему? Уважаю. Александр Шлеменко для Белаза, наверное, это имя. Белаз ребёнком, наверное, смотрел его противостояния и думал: «Вау! Какой силач!»

У меня есть ощущение, что, когда я буду смотреть это противостояние, буду больше за Белаза болеть, чем за Александра Шлеменко», — сказал Исмаилов.

Также о предстоящем поединке Шлеменко и Ковалёва высказался боец RCC Михаил Рагозин.

«Чисто на бумаге, я думаю, изначально Александр Шлеменко выглядит таким уверенным фаворитом в этом бою, но знаю Белаза, он очень сильный физически, у него очень большое желание всегда в боях, он идёт до конца. За счёт желания, напора и большой возможности, которая предоставляется ему в этом бою, так как, победив Александра, он очень громко о себе заявит для любых лиг, он может победить в этом бою. Я не буду ставить на кого-то, я скажу, что тут 50 на 50», — сказал Рагозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.