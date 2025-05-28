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Александр Шлеменко – Владислав Белаз Ковалёв, дата и время, где смотреть, когда турнир, RCC 22, MMA 31 мая 2025 года, когда бой

Разница в возрасте, «старшие» и «картошка». Турнир RCC нельзя пропускать
Сергей Сорокин
Турнир RCC нельзя пропускать
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А поединок Шлеменко и Ковалёва станет его украшением.

Дата и время турнира RCC 22

31 мая в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге пройдёт большой турнир RCC 22. Главным событием вечера станет поединок между опытнейшим Александром Шлеменко и Владиславом Ковалёвым по прозвищу Белаз, который младше оппонента на 15 лет и больше известен своими успехами в кулачных боях. Начало ивента запланировано на 16:00 мск. А главный бой начнётся не раньше 20:00.

Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
31 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв

Перед турниром противостояние разгонялось очень мощно. Изначально против организации этого поединка выступали «старшие» товарищи Ковалёва. Но Владислав всё-таки принял решение выйти в октагон. А Шлеменко на своих страницах в социальных сетях подшучивал над оппонентом, предлагая «пойти копать картошку».

Соглавным событием вечера станет поединок между Иваном Штырковым и Шамилем Гамзатовым. Этот бой мог состояться ещё в 2024 году на турнире RCC 19, однако по юридическим причинам был отменён.

Прямая трансляция турнира RCC 22

Трансляция турнира будет доступна на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира RCC 22

  • Александр ШлеменкоВладислав Ковалёв;
  • Иван Штырков — Шамиль Гамзатов;
  • Тимур Нагибин — Дмитрий Климов;
  • Александр Васильев — Юрик Смоян;
  • Абдулмалик Мугидинов — Евгений Игнатьев;
  • Вячеслав Свищёв — Ризван Абуев;
  • Самуил Шелест — Жакып Туганбаев;
  • Темирхан Темирханов — Адиль Боранбаев;
  • Максим Фукс — Артур Арутюнян;
  • Николай Коваленко — Евгений Мякинкин;
  • Дмитрий Киреев — Элдияр Тообаев;
  • Игорь Шардаков — Александр Шашутин;
  • Эмиль Мусаев — Хусниддин Тураев.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
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RCC 22: Шторму уже 41 год, но он снова выбрал очень опасного соперника. LIVE
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«Пивной» конфликт с Овечкиным и политическая карьера. Откровенный Александр Шлеменко
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Прогноз на бои турнира RCC 22

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о предстоящем поединке между россиянином Александром Шлеменко и белорусом Владиславом Ковалёвым.

«Сейчас его позиция и подход к делу мне не приходятся по душе. Влад сидит, говорит: «Я на уважении». Он отвечает: «На каком ты уважении?» Ты не на уважении, говорит. Ты, говорит, пришёл сюда за хайпом, за деньгами. Да, за хайпом и деньгами. Мы что, не можем прийти работать и пытаться заработать? Поднять своё имя, в медиа сделать себя известным.

И при этом сохранить уважение к оппоненту. Почему нет, можем! Или, получается, если я пришёл подраться, значит, я его не уважаю. Почему? Уважаю. Александр Шлеменко для Белаза, наверное, это имя. Белаз ребёнком, наверное, смотрел его противостояния и думал: «Вау! Какой силач!»

У меня есть ощущение, что, когда я буду смотреть это противостояние, буду больше за Белаза болеть, чем за Александра Шлеменко», — сказал Исмаилов.

Также о предстоящем поединке Шлеменко и Ковалёва высказался боец RCC Михаил Рагозин.

«Чисто на бумаге, я думаю, изначально Александр Шлеменко выглядит таким уверенным фаворитом в этом бою, но знаю Белаза, он очень сильный физически, у него очень большое желание всегда в боях, он идёт до конца. За счёт желания, напора и большой возможности, которая предоставляется ему в этом бою, так как, победив Александра, он очень громко о себе заявит для любых лиг, он может победить в этом бою. Я не буду ставить на кого-то, я скажу, что тут 50 на 50», — сказал Рагозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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