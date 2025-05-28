«Мы будем собирать людей». Член Зала славы UFC угрожает российским поп-ММА

К конфликтам в индустрии российских поп-ММА уже давно все привыкли – это стало частью бизнеса. Но на этой неделе один из них, кажется, вышел за пределы отрасли и добрался даже до UFC.

Российский поп-промоушен ALF Reality под руководством Альфредо Аудиторе выпускает уже далеко не первый сезон собственного бойцовского реалити-шоу, в котором принимают участие именитые бойцы, выступающие в роли наставников. Принцип шоу тот же, что и у легендарного The Ultimate Fighter: есть два тренера и определённое количество бойцов, которых они должны набрать в свои команды, а те, в свою очередь, будут проводить между собой поединки. Всё это сопровождается постоянными конфликтами, стычками и даже драками. Но, в отличие от TUF, в ALF Reality наставники не дерутся между собой в конце сезона, а находятся в проекте скорее для его пиара, потому что имена у тренеров действительно большие: Альфредо удалось заманить и Хамзата Чимаева, и Армана Царукяна и даже свести в одном сезоне Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.

В новом сезоне шоу, который ещё только снимается, в роли наставников выступили Джон Джонс и Нейт Диаз – масштаб действительно впечатляет. И казалось, что всё складывается для Альфредо и его команды замечательно, но в один из съёмочных дней произошла массовая потасовка, а в Сети появилось видео, где известный гангстер UFC участвует в ней. Нейт повздорил с одним из главных нарушителей спокойствия проекта – Залимханом Юсуповым. Залик и в первом сезоне шоу постоянно устраивал потасовки и бесконечно нападал на всех с удушающими приёмами – досталось даже Стерлингу.

После этого в Сети появилась информация, что Диаз покинул шоу. Альфредо сначала заявил, что всё это фейк и что ещё один экс-боец UFC Хорхе Масвидаль находится на проекте в качестве гостя, а не в качестве нового наставника на замену Диазу. Однако позже основатель шоу косвенно подтвердил, что Нейта больше в проекте нет.

«Ну что могу сказать: Нейт Диаз оказался далеко не гангстером. Отбега́л назад во время драки и кинул бутылку, как сделал это с командой Хабиба, помните? Это всё, что он может», – написал Альфредо в соцсетях.

На этом, наверное, можно было бы поставить точку: был конфликт и закончился. Да и верить во все эти потасовки и драки до того, как шоу появится в Сети, преждевременно: всё это может оказаться частью пиар-компании. Но неожиданно в адрес Альфредо и участников его реалити-проекта прилетела угроза. И не от кого-нибудь, а от неоднократного претендента на чемпионский пояс UFC, члена Зала славы UFC Чейла Соннена. Соннен и во время спортивной карьеры был одним из самых главных болтунов и трэштокеров лиги, а после выхода на спортивную пенсию заделался в аналитики и эксперты и теперь комментирует вообще любой повод, связанный со смешанными единоборствами. На прошлой неделе Чейл устроил конфликт с Исламом Махачевым, сначала обвинив того в трусости, а затем забрав слова обратно и сказав, что его не так поняли. А теперь Соннен решил вступиться за Диаза.

«Я посмотрел это видео — и у меня закипела кровь. Нейт, насколько я знаю, находился там по работе. Он был приглашённым гостем, возможно, участвовал в съёмках шоу, похожего на The Ultimate Fighter. И тут в кадре появляется какой-то псих, явно ищущий внимания. Он не шут, он ходячая опасность. Это было спланировано. У него были свои люди вокруг. Нейт оказался окружён», — рассказал Соннен на своем Youtube-канале.

Более того, Чейл решил пойти дальше и кинул в адрес российских представителей поп-ММА прямую угрозу.

«Я просто говорю вам: если такое повторится — воспринимайте это как хотите. Но если это случится снова, будет проблема. Я уже разговаривал с Гилбертом Мелендесом. Могу вас заверить: мы поедем туда. И когда туда поедем, мы будем собирать людей. Мы знаем многих. Джордж Сент-Пьер тренируется в Таиланде. Дрикус дю Плесси, Исраэль Адесанья тоже там. Просто делюсь: наша записная книжка очень обширная», — добавил Соннен.

Естественно, представителям поп-ММА только дай повод для конфликта – и они начнут его развивать. В адрес Соннена полетели ответные угрозы, в том числе и от основателя ALF Reality.

«Ты серьёзно мне угрожаешь? Приезжай сюда, если не болтун. Держи свое слово, а когда прилетишь, я тебе покажу, что значит реальные гангстеры. Одного фейкового труса мы уже разоблачили. Ты будешь следующий, и тебе не поможет толпа. Мы другие люди, мы сразу наказываем и жёстко», – написал Альфредо на своей странице в соцсетях.

Теперь слово за Сонненом, который пока никак не отреагировал на ответные выпады представителей российских поп-ММА. Понятно, что всё это крайне похоже на постановочный конфликт и на то, что дальше интернета это никуда не уйдёт. Есть сомнения, что упомянутые Дрикус дю Плесси, Исраэль Адесанья и тем более Джордж Сент-Пьер согласятся участвовать в конфликте с никому не известными российскими бойцами, от которых непонятно чего стоит ожидать. Однако при этом дыма без огня не бывает, и с учётом того, что Соннен тоже из тех, кто любит конфликты, не стоит удивляться, если Чейл с кем-нибудь из своих старых знакомых окажется в Таиланде на съёмках ALF Reality, где конфликт найдёт продолжение. В любом случае российские поп-ММА ещё никогда не были так популярны и известны в мире единоборств, как сейчас.