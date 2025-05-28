«Нужно было в туалет». Швед эффектно нокаутировал соперника и сбежал из октагона

После побед в октагоне бойцы часто выдавали яркие перформансы. Одни забирались на клетку, другие устраивали потасовки. Но, пожалуй, самым запоминающимся получился поступок, который выдал будущий боец UFC Антон Туркаль в 2021 году. Любопытно, что случилось всё 1 апреля, поэтому изначально всё восприняли в качестве шутки. Однако позже сам Туркаль рассказал, что ему совершенно точно не было весело. Напротив, Антон столкнулся с проблемой, которая не так часто настигает профессиональных бойцов. И справился с ней достойно.

Свой поединок шведский боец проводил на турнире Brave CF 50. А оппонентом стал представитель Казахстана Константин Солдатов. Атаковать Туркаль начал первым. Пробив пару лоу-киков, следом он выбросил хай-кик, но промахнулся. Однако не растерялся и не стал тормозить: моментально развернулся и чётко попал по сопернику, который как раз пошёл в наступление, мощным бэкфистом. Солдатова отбросило назад, а затем повело вперёд. Боец из Казахстана упал на колени, швед кинулся его добивать. Уже после двух ударов рефери закрыл собой Солдатова в знак того, что поединок окончен.

Права на видео принадлежат BRAVE CF.

А затем и произошло то, что привлекло к себе запредельное внимание публики. Туркаль вскочил на ноги и вместо празднования моментально ринулся к выходу из клетки. Он самостоятельно открыл дверь и устремился в раздевалку. А через несколько минут вернулся, чтобы рефери поднял его руку. Естественно, в социальных сетях моментально вспыхнули обсуждения. Одни предполагали, что Антон просто решил покинуть арену эффектно, но всё-таки вспомнил о необходимости соблюсти формальности. Другие списывали всё на банальное расстройство желудка. И отчасти были правы. Сам Туркаль позже объяснил причину, по которой так быстро ретировался из октагона: «Мне нужно было в туалет».

Антон Туркаль Фото: bravecf.com

Примечательно, что именно этот поединок стал для карьеры Туркаля переломным. Правда, не всё сложилось совсем идеально. Быстрая победа (возможно, она получилась такой стремительной по тем же причинам) открыла для бойца путь в Dana White's Contender Series. А там швед сломил сопротивление соперника в долгом поединке и заполучил заветный контракт с UFC. Но после этого дела Антона быстро пошли на спад. А всё потому, что в организации его не стали особенно беречь, с ходу начали бросать под очень мощных оппонентов.

Достаточно просто напомнить, что дебютанта встречал в промоушене Жаилтон Алмейда. Тот самый бразилец, который наколотил приличный рекорд в UFC и приближается к претендентскому статусу в тяжёлом весе. Затем уровень сопротивления существенно снизился, однако и это не помогло. Особенно болезненными получились последние осечки. Сначала Туркаля нокаутировал Тайсон Педро, а затем вырубил и Ибо Аслан. Да, Антон выступал на статусных турнирах. Но, видимо, ожиданий руководства не оправдал.

Антон Туркаль Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

Сейчас Туркаль идёт на неприятнейшей серии из четырёх поражений. И такой перформанс в лучшей лиге на планете не оценили. Пока официальных подтверждений не было. Но, по инсайдерской информации, Антон уже прекратил сотрудничество с UFC и ищет себе новое пристанище.