Улетел в нокаут, но остался «дойной коровой». Джошуа нацеливают на рекордные гонорары

В мире профессионального бокса в «королевском» дивизионе постепенно происходит смена поколений. Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры после двух поражений от Александра Усика, Деонтей Уайлдер проигрывает всем подряд, Энтони Джошуа улетел в нокаут в последнем поединке. Разумеется, на место уходящих суперзвёзд приходят новые.

Однако Джошуа, несмотря на поражение от Даниэля Дюбуа тяжелейшим нокаутом, остаётся этой самой суперзвездой и, что немаловажно, ещё и одним из самых высокооплачиваемых боксёров В карьере Эй Джея были шикарные времена, когда атлетичный британец вырубал всех своих соперников и казался непобедимым. Этот миф разрушил Энди Руис, который умудрился забрать у Джошуа три чемпионских пояса, а после британца победили Александр Усик (дважды) и Даниэль Дюбуа. Теперь же Джошуа и вовсе не входит в число лучших тяжей мира, если смотреть по спортивным показателям.

Нокаут в бою Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Вот только Эй Джей — всё равно большое имя в профессиональном боксе: особенно эту мысль любит продвигать промоутер Эдди Хирн, который всячески превозносит своего клиента. По мнению Хирна, Энтони претендует на чемпионские пояса и на самые большие бои.

«В этом году Энтони проведёт всего один бой. Он будет готов вернуться в середине сентября, и к тому моменту мы уже будем знать наверняка, вернётся Тайсон Фьюри в бокс или нет. Однако следующий соперник Эй Джея будет также зависеть от того, что случится в реванше Усика и Дюбуа. В общем, мне нравится наша позиция. Также я не исключаю поединка с Уайлдером, если он нормально покажет себя в следующем поединке», — приводит слова Хирна ESPN.

Более того, ходят разговоры, что Джошуа близок к подписанию контракта с Турки Аль аш-Шейхом, причём сразу на три боя. Среди потенциальных соперников Эй Джея называются всё тот же Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт и Джаред Андерсон.

Британца грамотно ведут на протяжении всей карьеры: например, после двух поражений от Александра Усика ему дали средних скандинавов Роберта Хелениуса и Отто Валлина для того, чтобы Эй Джей вышел на победную серию. А после этого был громкий поединок с Фрэнсисом Нганну, в котором Джошуа деклассировал бывшего чемпиона UFC и впечатлил шейхов своим выступлением.

Имеют ли победы над Хелениусом, Валлином или Нганну большой вес? В спортивном плане — нет. Но о Джошуа вновь заговорили как об одном из главных претендентов на пояс, и Эй Джей получил очередной титульник, в котором проиграл.

Тем не менее Энтони стремится к контракту с саудовскими шейхами и, следовательно, к большим деньгам. Джошуа понравилось выступать в Саудовской Аравии, ведь за поединок с Нганну с рекордом 0-1 ему дали самый большой чек в его карьере — в районе $ 50 млн. Страшно представить, о каких суммах будет идти речь, если Турки Аль аш-Шейху удастся вытащить с пенсионного дивана Тайсона Фьюри или же организовать бой Эй Джея с Деонтеем Уайлдером, например. Если уж поединок Джошуа с Дюбуа вызвал в Англии какой-то фантастический ажиотаж, то в случае возвращения Цыганского короля и его поединка с Энтони количество проданных билетов и платных трансляций может побить все рекорды. А где один поединок — там и потенциальный реванш, которые так любит организовывать Турки Аль аш-Шейх, а это уже точно золотые горы перед заслуженной пенсией.

Будущее Джошуа действительно во многом будет зависеть от предстоящего реванша Усика и Дюбуа. Если Александр одержит победу, то по большому счёту ему больше нечего делать в «королевском» дивизионе, всех потенциальных соперников и претендентов на титул он победил, можно задуматься о завершении карьеры или же о возвращении в крузервейт, о чём украинец говорил. И в этом случае Энтони может повезти ещё больше, ведь на горизонте будет маячить титульный реванш с Дюбуа.

При всех раскладах Джошуа остаётся знаковой фигурой в мире профессионального бокса. Любой поединок — с Фьюри, Дюбуа, Уайлдером или кем-то другим — это отличный способ заработка не только для британца, но и для всех вокруг него. Энтони уже 35 лет, до спортивной пенсии осталось совсем немного, и за это время из него постараются выжать все финансовые соки. Есть сомнения, что Джошуа может вернуться на вершину и стать чемпионом мира, однако на несколько громких боёв, вне зависимости от результатов, он ещё способен.