Белаз не нужен Шлеменко. Звёздный ветеран зря теряет время

31 мая в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге пройдёт большой турнир RCC 22. Главным событием вечера станет поединок между опытнейшим Александром Шлеменко и Владиславом Ковалёвым по прозвищу Белаз, который младше оппонента на 15 лет и больше известен своими успехами в кулачных боях.

Поединок действительно стоит особняком. А всё потому, что Шлеменко – заслуженный ветеран смешанных единоборств, который давно сделал себе имя и теперь старается проводить громкие бои. Ковалёв же начал шуметь совсем недавно. Причём Владислав активно скачет между дисциплинами, успел попробовать себя и в кула́чке, и в профессиональном боксе. А в MMA Белаза пока сложно назвать топовой фигурой.

Конечно, совсем списывать Ковалёва со счетов не стоит. Боец из Беларуси на хорошем счету в лиге RCC. И право сражаться с Шлеменко буквально выбил в противостоянии с Валерием Мясниковым. Впрочем, есть одно но. Тот успех случился на турнире RCC Hard 13 по… кулачным боям. Теперь же Белазу предстоит сражаться по правилам смешанных единоборств. А это совершенно другие условия. Конечно, в MMA Владислав демонстрировал мощные результаты. Однако многие упрекали его в довольно прагматичном стиле, что не всегда интересно наблюдать зрителям. Чаще всего Ковалёв переводит в партер, где и доводит дело до победы. Поэтому для Шторма он может стать очень опасной оппозицией.

Следующий важный момент – Шлеменко прямо говорит о том, что разочарован сложившейся ситуацией. И практически указывает на то, что принял поединок лишь для того, чтобы состоялся хоть какой-то бой. А главное – в потенциальных оппонентах были люди с совершенно другим статусом: «Были другие варианты. И было разочарование, что с ними не получилось. Сорвались Гегард Мусаси, Люк Рокхолд, Даррен Тилл. И ещё несколько вариантов. В итоге оказалось, что RCC проводит бой Ковалёва и Мясникова – и оба не скрывают, что хотят со мной подраться. Выявили, кто из них сильнее, и сделали мне бой с ним. У нас с Мусаси была история. Реванш был бы бомбой. Рокхолд – бывший чемпион UFC, можно было бы зацепить международную аудиторию».

Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

Действительно, этот поединок выглядит классно для RCC, естественно, для Владислава, но не для Шлеменко. Ветеран принимает бой с оппонентом, который моложе его практически на 15 лет. В такой ситуации сложно рассчитывать, что на стороне опытного бойца будет функциональное состояние и «бензобак». Кроме того, Ковалёв стал намного более разносторонним – он подтянул ударную технику в кула́чке. И сейчас представляет серьёзную опасность для любого соперника. Если Владислав победит, то он существенно укрепит свои позиции и привлечёт интерес со стороны многих промоутеров. Сам Ковалёв расценивает поединок как возможность замахнуться на контракт с UFC.

А вот Шлеменко оказался в ситуации, когда он не получает особых дивидендов даже в случае победы. Александр вряд ли получил гонорар, который сопоставим с теми, что были бы с Мусаси, Рокхолдом или Тиллом. Триумф не принесёт особого роста в плане медийности и внимания. Нет спортивной истории противостояния, как, например, в недавнем поединке с Анатолием Токовым. Иными словами, Александр принял бой, от которого намного больше теряет, чем получает.

Владислав Ковалёв Фото: URAL FC

Шторм, помимо всего прочего, был вынужден тратить много финансов на подготовку. А главное – уходит драгоценное время, которого всё меньше. Александр ставит перед собой уникальную цель – достичь отметки в 100 побед. Шлеменко уже 41 год, в его активе – 66 побед. Нужно драться в приличном графике. И не терять время на такие опасные и сложные противостояния. Складывается впечатление, что на финише карьеры Шторм намного больше хочет проводить статусные поединки, колотить оппонентов с громкими именами.

Однако и в этой ситуации Александр смог найти для себя мотивацию: «Для меня бой с Белазом — это не очень выгодный бой. Дивиденды от победы не очень большие. Разве что рты заткнуть кому-то. Но на каждый роток не накинешь платок. Я о другом думал, когда мне предложили эту кандидатуру. Удивился, что человек собрался со мной драться. Знаю, что он с клуба «Александр Невский», знаю, что его поддерживает «Русская община». Это меня удивило. Однако когда мне сказали, что он готов драться и запишет вызов, я ответил: «Ну, давайте».

Турнир RCC 22 даст ответы на многие вопросы. И в том числе на главный – стоило ли Шлеменко принимать такой сложный вызов. Да, в Александра вряд ли полетят камни в случае поражения. Но есть ощущение, что даже победа не сильно улучшит позиции Шторма.