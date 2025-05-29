UFC 317: титульник Топурии в новом дивизионе, «секретный сок» для Копылова. LIVE

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В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе, США, на «Ти-Мобайл Арене» состоится номерной турнир – UFC 317. Он пройдёт в рамках Международной недели боёв. Особенный интерес он будет представлять для фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что свой очередной поединок проведёт Роман Копылов. Его соперником станет статусный бразилец Пауло Коста.

В соглавном событии вечера на кону будет стоять титул чемпиона в наилегчайшем весе. Свою защиту проведёт Александр Пантожа. Новым соперником обладателя титула станет представитель Новой Зеландии – Кай Кара-Франс.

А в главном бою вечера сойдутся Илия Топурия и Чарльз Оливейра. У них на кону будет стоять чемпионский пояс, который совсем недавно принадлежал россиянину Исламу Махачеву. Но он перебрался в новый дивизион и оставил титул вакантным.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.