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UFC 317: Топурия — Оливейра, Копылов — Коста, MMA 29 июня 2025 года, прямая онлайн-трансляция, лайв, Международная неделя боёв

UFC 317: титульник Топурии в новом дивизионе, «секретный сок» для Копылова. LIVE
Сергей Сорокин
UFC 317: Топурия — Оливейра, Копылов — Коста
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А что ещё готовит фанатам Международная неделя боёв?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе, США, на «Ти-Мобайл Арене» состоится номерной турнир – UFC 317. Он пройдёт в рамках Международной недели боёв. Особенный интерес он будет представлять для фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что свой очередной поединок проведёт Роман Копылов. Его соперником станет статусный бразилец Пауло Коста.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Пауло Коста — Роман Копылов
29 июня 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Пауло Коста
Не началось
Роман Копылов

В соглавном событии вечера на кону будет стоять титул чемпиона в наилегчайшем весе. Свою защиту проведёт Александр Пантожа. Новым соперником обладателя титула станет представитель Новой Зеландии – Кай Кара-Франс.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Кай Кара-Франс
29 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Кай Кара-Франс

А в главном бою вечера сойдутся Илия Топурия и Чарльз Оливейра. У них на кону будет стоять чемпионский пояс, который совсем недавно принадлежал россиянину Исламу Махачеву. Но он перебрался в новый дивизион и оставил титул вакантным.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Потенциально Илия — новое лицо промоушена:
UFC нужно чемпионство Топурии. Только он может стать новым Макгрегором
UFC нужно чемпионство Топурии. Только он может стать новым Макгрегором
Где смотреть турнир UFC 317 с боем Коста – Копылов Дата и время турнира UFC 317 c титульным боем Пантожа – Кара-Франс Полный кард турнира UFC 317 с главным боем Топурия – Оливейра
Live Сергей Сорокин

🩸 Чарльз Оливейра: уверен, что нокаутирую Топурию

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра за месяц до поединка с экс-чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории Илией Топурией заявил об уверенности в победе нокаутом.

«Не особо парюсь о том, что говорят люди. Знаю, что у Топурии тяжёлый удар, но речь идёт о лёгком весе. Это более сложный дивизион по сравнению с полулегким. Я дрался с Джастином Гэтжи, и все говорили, что у него удар тяжелее, но когда я бил, он падал. Верю в огонь и в силу своих рук, так что давайте подождём нашей встречи 28 июня. Я нокаутирую этого парня. Это точно» — приводит слова Оливейры MMA Junkie.

17:46 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 317 с боем Коста – Копылов

Посмотреть трансляцию турнира UFC 317 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

17:46 Сергей Сорокин

🔮 Сэндхаген сказал, кто победил бы в бою Махачева и Топурии

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказался о потенциальном бое звёзд организации россиянина Ислама Махачева и грузина Илии Топурии.

«Я пойду против того, что говорит большинство людей. Я действительно считаю, что Илия победил бы в этом бою. Это сильное заявление, но я так считаю.

Исламу будет тяжело повалить Илию, учитывая его телосложение. И если они будут драться… Илия очень, очень опасный парень, и я не представляю, как Ислам может его потрясти, у него очень хорошая защита. Думаю, Илия победил бы», — сказал Сэндхаген в подкасте Overdogs Podcast.

17:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 317 c титульным боем Пантожа – Кара-Франс

Турнир UFC 317 состоится в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе, США, на «Ти-Мобайл Арене». Его старт запланирован на 05:00 по московскому времени.

17:45 Сергей Сорокин

🥊 Рой Джонс заявил о готовности тренировать Илию Топурию

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американский боксёр Рой Джонс-младший заявил о готовности поработать со звездой UFC грузином Илией Топурией.

«Я бы внёс большой вклад, потому что я учу, как извлечь максимум из ударной техники, как сохранять контроль, когда вы делаете это. В MMA вы всегда должны оставаться в позиции, потому что парни могут забрать ваши ноги, но мой способ позволяет всегда сохранять позицию. Поэтому я считаю, что то, чему я учу, принесёт пользу любому», — приводит слова Джонса Prime Casino.

17:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 317 с главным боем Топурия – Оливейра

  • Чарльз Оливейра — Илия Топурия;
  • Александр Пантожа — Кай Кара-Франс;
  • Пауло Коста — Роман Копылов;
  • Бенеил Дариуш — Ренато Мойкано;
  • Джоната Диниз — Джастин Тафа;
  • Брэндон Ройвал — Манел Капе;
  • Джек Херманссон — Грегори Родригес;
  • Вивиан Араужо — Трейси Кортес;
  • Майкл Джонсон — Даниэль Целльхубер.
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