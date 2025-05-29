UFC 317: титульник Топурии в новом дивизионе, «секретный сок» для Копылова. LIVE

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В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе, США, на «Ти-Мобайл Арене» состоится номерной турнир – UFC 317. Он пройдёт в рамках Международной недели боёв. Особенный интерес он будет представлять для фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что свой очередной поединок проведёт Роман Копылов. Его соперником станет статусный бразилец Пауло Коста.
В соглавном событии вечера на кону будет стоять титул чемпиона в наилегчайшем весе. Свою защиту проведёт Александр Пантожа. Новым соперником обладателя титула станет представитель Новой Зеландии – Кай Кара-Франс.
А в главном бою вечера сойдутся Илия Топурия и Чарльз Оливейра. У них на кону будет стоять чемпионский пояс, который совсем недавно принадлежал россиянину Исламу Махачеву. Но он перебрался в новый дивизион и оставил титул вакантным.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🩸 Чарльз Оливейра: уверен, что нокаутирую Топурию
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра за месяц до поединка с экс-чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории Илией Топурией заявил об уверенности в победе нокаутом.
«Не особо парюсь о том, что говорят люди. Знаю, что у Топурии тяжёлый удар, но речь идёт о лёгком весе. Это более сложный дивизион по сравнению с полулегким. Я дрался с Джастином Гэтжи, и все говорили, что у него удар тяжелее, но когда я бил, он падал. Верю в огонь и в силу своих рук, так что давайте подождём нашей встречи 28 июня. Я нокаутирую этого парня. Это точно» — приводит слова Оливейры MMA Junkie.
Где смотреть турнир UFC 317 с боем Коста – Копылов
Посмотреть трансляцию турнира UFC 317 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🔮 Сэндхаген сказал, кто победил бы в бою Махачева и Топурии
Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказался о потенциальном бое звёзд организации россиянина Ислама Махачева и грузина Илии Топурии.
«Я пойду против того, что говорит большинство людей. Я действительно считаю, что Илия победил бы в этом бою. Это сильное заявление, но я так считаю.
Исламу будет тяжело повалить Илию, учитывая его телосложение. И если они будут драться… Илия очень, очень опасный парень, и я не представляю, как Ислам может его потрясти, у него очень хорошая защита. Думаю, Илия победил бы», — сказал Сэндхаген в подкасте Overdogs Podcast.
Дата и время турнира UFC 317 c титульным боем Пантожа – Кара-Франс
Турнир UFC 317 состоится в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе, США, на «Ти-Мобайл Арене». Его старт запланирован на 05:00 по московскому времени.
🥊 Рой Джонс заявил о готовности тренировать Илию Топурию
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американский боксёр Рой Джонс-младший заявил о готовности поработать со звездой UFC грузином Илией Топурией.
«Я бы внёс большой вклад, потому что я учу, как извлечь максимум из ударной техники, как сохранять контроль, когда вы делаете это. В MMA вы всегда должны оставаться в позиции, потому что парни могут забрать ваши ноги, но мой способ позволяет всегда сохранять позицию. Поэтому я считаю, что то, чему я учу, принесёт пользу любому», — приводит слова Джонса Prime Casino.
Полный кард турнира UFC 317 с главным боем Топурия – Оливейра
- Чарльз Оливейра — Илия Топурия;
- Александр Пантожа — Кай Кара-Франс;
- Пауло Коста — Роман Копылов;
- Бенеил Дариуш — Ренато Мойкано;
- Джоната Диниз — Джастин Тафа;
- Брэндон Ройвал — Манел Капе;
- Джек Херманссон — Грегори Родригес;
- Вивиан Араужо — Трейси Кортес;
- Майкл Джонсон — Даниэль Целльхубер.