«Проблемы с визой испортили карьеру». Искреннее интервью с Шамилем Гамзатовым

Весна заканчивается, но смешанные единоборства и не думают уходить на каникулы. 31 мая в Екатеринбурге состоится масштабный турнир RCC 22, в главном бою которого выступят Александр Шлеменко и Владислав Ковалёв. В соглавном событии вечера Иван Штырков встретится с Шамилем Гамзатовым — опытным бойцом, имеющим опыт выступлений за океаном. За день до взвешивания мы встретились с Шамилем: обсудили его фейковое прозвище, оценили потерянные из-за проблем с визой годы и выбрали лучшего бойца в истории российских ММА.

— Как себя чувствуете, как проходит сгонка веса (интервью записывалось за 24 часа до взвешивания. — Прим. «Чемпионата»)?

— Саму весогонку я ещё не начинал, был просто на диете. Сегодня перед сном, ночью будем «умирать». Надеюсь, утром не придётся догонять, ночью убьём полностью. Точный остаток не знаю, в номере весы невнятные. А так обычная практика.

— У вас раньше были проблемы со здоровьем из-за весогонок. Сейчас такого не опасаетесь?

— Это было раньше, когда я дрался в категории до 84 кг. Плюс у меня тогда были ещё любительские выступления: иногда приходилось накоротке снова делать вес и ехать на соревнования вскоре после турнира. Ни для кого не секрет, что, когда ты выступаешь за силовые структуры в любительском спорте, тебя в любой момент могут подтянуть на какие-то соревнования. Сейчас не приходится гонять вес так часто, тем более я сменил весовую. Теперь могу комфортно подбирать вес.

Не могу сказать, что весогонка для меня проблема. Мне неприятен сам процесс. Если соперник в межсезонье весит даже больше меня, зачем друг друга изнурять весогонкой. Мы можем выйти в весе побольше и показать лучшие кондиции. Конечно, и в бою со Штырковым хотелось бы чуть больший лимит, килограммов 98-100, но имеем то, что имеем. Надо показать 95 на весах, значит, ночью будем «умирать».

Шамиль Гамзатов Фото: RCC MMA

— В последнем бою вы добились трудной победы, прервав серию из трёх поражений. Она давила психологически?

— На каждый бой я выхожу очень уверенно, с мыслями, что выиграю. Но бывает так… Не хочу, чтобы это выглядело оправданием, однако восстановление после каждого боя происходит по-разному. Есть какие-то недочёты, обстоятельства. Кому-то везёт больше, кому-то — меньше. Свой предпоследний бой я провёл неудачно: плохо чувствовал себя уже на весогонке, пару килограммов гонял так, будто это 6-7 кг. Ночью была температура. Это нюансы, они обычно мимо медиа проходят, никому не интересно.

Мы все бойцы, идём за победой, настрой всегда особенный. Мы зарабатываем деньги, после поражения денег меньше, никто этого не хочет. Мотивация есть всегда. На каждый бой ты выходишь, стараясь показать лучшую версию себя.

— На некоторых бойцовских сайтах у вас указано прозвище Умар. Это какая-то ошибка?

— Думаю, это зарубежные журналисты либо ошиблись, либо прикололись. Может, перепутали с каким-то однофамильцем. Скорее всего, просто ошибка.

— Раз мы перешли к зарубежным темам. Скучаете по UFC? Чувствуете, что не сумели показать себя там на максимум?

— Да, конечно. Обидно, что всё так получилось. Хотелось как можно больше боёв, войти в топ. Но получилось так. С визой фигня была, всё портила. Тогда ещё особо не было турниров в Абу-Даби, куда можно без визы поехать. В Европу тогда тоже почему-то не пускали, а в Америке вообще: проверки постоянные, запросы дополнительной информации — не давали приехать. Они и не отказывали напрямую, просто мариновали меня. Испортили мне карьеру, можно сказать, как есть. Я полтора года надеялся, что дадут визу, приходилось постоянно быть в форме. Очень тяжело быть постоянно в тренировочном лагере, ждать, что вот-вот получишь визу.

Даже моё поражение от Михала Олексейчука как случилось? Я два года готовился на бой: как появился турнир в Абу-Даби, меня сразу туда поставили. Надо было притормозить немного, отдохнуть пару недель. Но я уже не хотел сбавлять, ведь долгожданный бой на горизонте. Стал сильнее тренироваться, а в итоге порвал приводящую паховую мышцу. А это такая травма, которая ещё два-три года чувствуется потом. Первый месяц подготовки вообще сидя фактически бил по лапам, ходить нормально не мог. Вот эти визы, провалы, обломы — карьера и надломилась.

Бой Михала Олексейчука и Шамиля Гамзатова Фото: Chris Unger/Getty Images

Но и в России очень комфортно драться. Необязательно рваться в Америку, сразу туда смотреть. Можно сначала сделать имя здесь, Америка тебя не пропустит, если ты будешь на хорошей серии побед. Твой контракт тебя всегда найдёт, взять хотя бы пример Шары Буллета. Таких бойцов менеджеры ищут сами и предлагают контракт.

— Будь возможность вернуть время назад, не стали бы ждать два года?

— Нет, конечно. Я бы сразу разорвал контракт после первых проблем с визой. Подписался бы в АСА, ещё куда-нибудь, вариантов было очень много. Мог бы и в PFL вернуться. Там у моего товарища Магомеда Магомедкеримова тоже были схожие проблемы, но лига помогла ему. Там какой-то сенатор был вовлечён и решил проблему вообще легко — бойцы получили визы.

Вообще, PFL, пока не выкупили, была лигой, которую можно сравнить с семьёй. Там хорошо относились не только к бойцам, но и ко всем. Первые турниры PFL проходили с отличным размахом, удивляли проработанностью до мелочей. По сравнению даже с некоторыми турнирами UFC это выглядело более профессионально.

— Что думаете про вашего нынешнего соперника Ивана Штыркова?

— Смотрел его бои. Кто-то может сказать, что Иван устаёт после первого раунда, но я так не скажу. Он опасен до конца, не вижу слабых сторон. Штырков всегда сохраняет взрыв, даже если кажется, что он подустал. Если с ним расслабишься, плюха прилетит. С каждым годом Иван прогрессирует: раньше где-то не боролся, а сейчас и борьбу показывает неплохую. Будет шахматная партия.

Кто знает, может, у нас будет не один поединок. Реванш, трилогия. Забегать за спину друг другу не стоит. Надо показать хороший бой, может, раскачаем на ещё один. Если выиграю, точно не буду против реванша. Понятно, что нужно будет посмотреть условия, это обычная практика.

— Что думаете по бою Шлеменко и Белаза?

— Шлем — легенда нашего ММА. На него всегда интересно смотреть, зрелищные бои показывает. Надеюсь, смогу посмотреть этот бой вживую.

Если честно, я Белаза особо и не знаю, как он бои проводит. Если они зарубятся в стойке, это будет классный бой. До конца драться не будут, кого-то удосрочат. А в этом у Шлеменко очень большой опыт. Если бой пройдёт в стойке, Шлем точно его заберёт.

— Хотелось бы встретиться с победителем боя?

— Именно со Шлеменко я бы хотел, если он согласится драться в весе примерно 95 кг. Думаю, это было бы интересно. Я не так много вешу обычно, в обычное время около 101-102 кг. Не думаю, что это будет проблемой для Шлеменко. Другое дело, если бы я в межсезонье килограммов 110 весил. Тем более у Александра есть опыт в боях категорией выше. Было бы очень хорошо, если бы Шлеменко согласился на такой бой. Конечно, он может воспринять это как неуважение. Но я всё-таки тоже не новичок: у меня есть какие-то регалии, я дрался в больших организациях.

— Что думаете насчёт перехода Ислама Махачева в полусредний вес и его боя с Джеком Делла Маддаленой?

— Я тренировался с Махачевым в своё время. Это было давненько, но мы делали и спаррринги. У Ислама очень большая мощь, думаю, в 77 кг он станет ещё мощнее. Здесь важно, как в этом весе будет Махачев держать удар. Но если он сразу переведёт Делла Маддалену, шансов у того уже не будет.

Кто-то может сказать, что Махачев был очень большой для лёгкого веса, брал там за счёт силы. Однако нельзя забывать, что на весогонке ты не только приобретаешь, но и теряешь. В новом весе Ислам будет намного свежее, в свою ударку может ещё больше поверить, потому что мощь будет новая — может и срубить соперника. Так что я в этом бою отдам предпочтение Махачеву, примерно 70 на 30.

— Вы хорошо знакомы с Джоном Джонсом. Как относитесь к тому, что он задерживает весь тяжёлый дивизион?

— По-хорошему, его нужно лишить пояса. Но UFC — это большое шоу, медиамашина. Они всегда стараются давать что-то значимое, поэтому и не лишают Джонса пояса. Хотя уже петиции о лишении пояса набирают по 100 тысяч подписей. С Аспиналлом он не хочет драться, а с кем ещё? Там тяжеловесы друг друга уже перебили все.

Да, есть Волков, у него хорошие последние бои. Но у него было немало поражений, а Джонс не проигрывал. Ему не дадут Волкова. Тем более что Джонс — денежная курица, его просто так не отдадут кому-то. Мне кажется, надо уже делать других звёзд, новых.

Условно говоря, можно было бы провести реванш Аспиналла и Волкова. Но здесь Волкову нужно серьёзно готовиться. Он набрал мышечную массу, лучше защищается в борьбе, научился использовать массу в грэпплинге. Однако лишился главного козыря — скорости, особенно в джебе. Поэтому со скоростным Аспиналлом будет тяжело. Павлович же тоже Аспиналлу в скорости проиграл, ведь по мощи Сергею вообще равных нет. Волкову нужно вернуться к корням: скорость, удары ногами, не давать сокращать дистанцию. В таком стиле он может победить Аспиналла.

Александр Волков Фото: Getty Images

— Кто величайший российский боец ММА в истории?

— Конечно, на первом месте Фёдор Емельяненко. Он первопроходец, показал, что можно через ММА добиться многого. 10 лет подряд человек не проигрывал!

Потом поставлю Хабиба, учитывая, что он ушёл непобеждённым, стал чемпионом UFC. Следом – Махачев, дальше другие бойцы, тот же Олег Тактаров выигрывал Гран-при UFC. В каждую эпоху были свои лучшие бойцы.