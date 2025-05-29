Супербоксёр из США — символ нелепости бокса. Канело и Бивол бесконечно его игнорируют

Мировой профессиональный бокс переживает золотые времена. Топовые поединки стали часто радовать фанатов. А новые звёзды зажигаются всё чаще. Правда, далеко не у всех получается быстро выбраться на вершину и получать желаемые бои. Очень непростой этап наступил в карьере Дэвида Бенавидеса. Американец наколотил очень приличный рекорд и страстно желает заполучить поединки мечты. Он уже бросал вызовы и мексиканцу Саулю Альваресу, и россиянину Дмитрию Биволу. Но по-прежнему томится в ожидании. Временные титулы совершенно точно не устраивают Бенавидеса. Однако сделать шаг вперёд он никак не может.

Бенавидес наколотил очень приличный рекорд – 30-0. И это всё – в 28 лет. Американец старается драться максимально часто, а последние соперники не вызывают никаких вопросов к уровню оппозиции. Серьёзнейшие испытания начались в 2023 году, когда единогласным решением получилось одолеть Калеба Планта (22-1). Следом была победа над Деметриусом Андраде (32-0). А потом Дэвид разбил Александра Гвоздика (20-1) и Дэвида Моррелла (11-0). В итоге на плечах американца оказались пояса временного чемпиона мира по версиям WBC и WBA.

Да, можно упрекнуть Дэвида в том, что существенно снизилась его эффектность. И это действительно так. Три из четырёх последних поединков завершились лишь решением судей. Правда, в каждом из этих боёв чувствовалось давление Бенавидеса. Шансов оппонентам он не оставлял, что находило отражение и на карточках судей. Поэтому особенных вопросов к эффективности и качеству не возникало. Вот только дальше американец упёрся в тупик. А всё потому, что его главные цели прямо сейчас недоступны. И дотянуться до них у Дэвида в ближайшем будущем вряд ли получится.

ДЭВИД БЕНАВИДЕС Фото: Steve Marcus/Getty Images

Выпады делались в сторону Бивола. Причём вызовы бросались достаточно жёстко. Дэвид старался задеть россиянина, спровоцировать его на конфликт: «Биволу предлагали $ 8 млн. Я не знаю, сколько бы он на самом деле получил, но говорят, что за последний бой с Бетербиевым он заработал $ 2,7 млн. А тут ему предложили $ 8 млн. И нельзя забывать, что Бивол — это не такое уж и известное имя в мире бокса, как и Бетербиев. Они крутые бойцы, но они не продаются. Поэтому для меня загадка, почему он не хочет по-настоящему заработать в бою со мной!»

Вот только Дмитрий продолжает настаивать на своём. Прямо сейчас он намерен закрыть трилогию с Артуром Бетербиевым. А там пока равенство – 1-1 по поединкам. И Биволу очень важно склонить чашу весов на свою сторону. Поэтому он готов даже освободить один из чемпионских поясов, чтобы закрыть все вопросы с соотечественником. При этом говорить «нет» возможному поединку с Бенавидесом в будущем россиянин не собирается: «Не то чтобы я отказался от защиты титула. У нас есть планы с Саудовской Аравией вести дальше карьеру, и Саудовская Аравия заинтересована в другом бое. В то же время и нам больше интересно вести дела с ней».

Пробовал Бенавидес замахнуться и на другую величину – Канело. Однако Альварес сейчас занят совсем другими вещами. Сначала мексиканец победил Уильяма Скалла в жутко скучном бою. Теперь занимается подготовкой к противостоянию с Терренсом Кроуфордом, в котором находится в выигрышном положении. А затем у Сауля запланировано ещё два поединка по контракту с Riyadh Season. И, видимо, соглашаться на поединок с опасным американцем Канело не собирается. Особенно если учесть, с какими оппонентами он проводил бои в последнее время.

Вот и получается, что Бенавидес продолжает оставаться в сторонке, хотя давно перерос этот уровень. А хочется, чтобы Дэвид всё-таки получил громкие поединки. Есть ощущение, что они станут украшением профессионального бокса.