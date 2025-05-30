Ян наступает на те же грабли. Но это может принести ему титульник

В ноябре 2024 года Пётр Ян достаточно уверенно разобрался с Дейвисоном Фигейреду и устранил бразильца из титульной гонки. Сам россиянин в начале следующего года поднялся на вторую строчку в рейтинге легчайшего веса UFC, но боёв не получал и вообще был занят на съёмках реалити-шоу Alf Reality. За это время был назначен титульный реванш Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли, а Ян, оставшись без соперника, бросил вызов Умару Нурмагомедову — не сошлись в желаемых датах.

Других вариантов, по сути, и не было, а Ян не хотел долго простаивать. После победы над Сонг Ядонгом весной 2024-го Пётр говорил, что больше не хочет подолгу простаивать, так как за это время «ржавеет». На этом фоне внезапно пошли слухи о потенциальном поединке с Маркусом Макги, который сейчас очень далёк от участия в титульных раскладах. Это подтверждал и Ян: «Это правда. Я не хочу простаивать, хочу драться. Мы пытались организовать бой в Азербайджане против Умара, но у него травма, он не может провести бой в июне или июле, будет готов только в октябре. Однако я не могу ждать, в октябре пройдёт уже год с моего последнего боя. Хочу биться в июне или июле. Если бойцы из топ-5 или топ-10 не могут, я буду драться с Макги. Если он готов, мы можем провести бой, устроить хорошее шоу… Если никто не хочет встречаться со мной, буду биться с тем, кто хочет».

Маркус Макги Фото: Sarah Stier/Getty Images

Теперь инсайды подтверждаются, Ян и Макги должны подраться на турнире UFC в Абу-Даби, который пройдёт 26 июля. Бой будет трёхраундовым, и в ближайшее время стоит ждать официального подтверждения, если не произойдёт форс-мажора.

С точки зрения рейтингов поединок выглядит абсолютно нелогичным и бессмысленным. Ян в худшем случае в одном шаге от титульника, Макги находится в хвосте рейтинга — 13-е место, если быть точнее. И вообще, Пётр наступает на те же грабли, что и почти три года назад. Тогда он принял бой против 11-го номера дивизиона Шона О’Мэлли и проиграл, пропустив американца на своё место в титульной гонке. Интересно, что Шон и Макги даже представляют один зал — MMALab и тренируются вместе. А ещё это будут три раунда, что не на руку Яну, который обычно долго разгоняется. Почти полное ощущение дежавю.

Несмотря на то что спортивной логики в таком матчапе немного, Ян делает всё правильно. В UFC всё очень быстро меняется, важно не упускать свои возможности. В начале мая ещё один соискатель титульного поединка Кори Сэндхаген разнёс Фигейреду (сделал это увереннее, чем Ян) и, разумеется, заговорил о бое за пояс. Аргумент Кори прост: Ян уже бился и с Мерабом, и с О’Мэлли, а Сэндхаген – нет. И людям интереснее смотреть новые поединки, чем реванши. Плюс нельзя сбрасывать со счетов Умара Нурмагомедова. Скоро он тоже вернётся в октагон и сможет заявить о претензиях на титульник.

В рейтинге Кори находится на две строчки ниже Яна, но если брать текущее положение дел, то нет уверенности, что Пётр точно опережает американца в гонке. Сэндхагену легко могут дать титульник в обход Яна, поэтому бой с Макги должен помочь россиянину закрепить свой претендентский статус. Потенциальная победа выведет Петра на серию из трёх побед и почти наверняка сделает его следующим в очереди. Особенно если это будет финиш, чего у Яна не случалось уже пять лет.

Проигравший в предстоящем титульнике Двалишвили — О’Мэлли в таком случае, скорее всего, станет следующим соперником Сэндхагена, а Ян встретится с чемпионом. Хороший расклад, который почти невозможно реализовать, если Пётр не будет биться. Да, бой с Макги — большой риск, зато Ян и получить может немало. Тогда долгожданный сезон реваншей наконец-то откроется.