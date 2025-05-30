Эпоха скучных чемпионов в UFC. Двалишвили отдувается за всех

UFC – лучшая лига мира в смешанных единоборствах. И буквально 10 лет назад чемпионы устраивали шоу и в октагоне, и за его пределами. Огненными получались пресс-конференции, их зачастую ждали не меньше самих турниров. А появление Конора Макгрегора и вовсе перевернуло индустрию. Он быстро получил статус «короля трэш-тока» и главного заводилы. Но по тем временам остаётся лишь скучать. Фанаты по-прежнему ждут, когда Ноториус всё-таки вернётся и подарит всем ностальгию по тем самым временам. А сейчас выросли чемпионы совсем другой формации. И такой же экспрессии ждать уже не приходится.

Сейчас среди обладателей поясов очень мало ярких персонажей. В наилегчайшем весе доминирует Александр Пантожа. Однако дивизион «мухачей» в целом не привлекал к себе особого интереса. Парни практически не разгоняют свои поединки, а противостояния чаще всего проходят всю дистанцию. Мухаммад Мокаев был светлым пятном хотя бы в плане поведения в социальных сетях. Но в итоге организация просто не стала продлевать с ним контракт. В полулёгком весе всё тоже на уважении и спокойствии. Особенно после того, как чемпионом вновь стал Александр Волкановски. Легендарный австралиец и в лучшие годы не особо блистал красноречием. А теперь в принципе сложно представить, что ветеран начнёт устраивать что-то очень яркое. Великий просто выходит в октагон и делает своё дело.

Лёгкий вес пока можно пропустить. Ислам Махачев освободил пояс, который может вернуть совсем скоро. И россиянина довольно сложно назвать мастером трэш-тока. Да, он неплохо парирует выпады Илии Топурии, в нужный момент способен колко ответить. Но постоянно находиться на слуху Ислам не собирается. Чаще всего Махачев проводит свои поединки, а затем уезжает на родину, практически не появляясь в социальных сетях. Схожая ситуация у Магомеда Анкалаева в полутяжёлом весе. Да, Биг Анк старательно изображает активность, показывает изменения в поведении. Однако все продолжают утверждать, что странички в социальных сетях россиянина ведёт его менеджер Али Абдель-Азиз.

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Между россиянами ситуация не особенно лучше. Есть новичок в статусе чемпиона – Джек Делла Маддалена. Он сменил другого скучного обладателя пояса – Белала Мухаммада. И есть ощущение, что никакого интереса к своей персоне австралиец не вызывает. Есть только одно обстоятельство, которое приковывает взгляды к Джеку. Это переход Махачева в новый вес. И лишь по этой причине Делла Маддалена на слуху. А Дрикус дю Плесси стал слишком однообразным. Да, иногда южноафриканец неплохо «поджигает». Но чаще всё скатывается в грубые оскорбления без особого креатива.

В тяжёлом весе – совсем беда. Джон Джонс давно выбрал для себя позицию человека, за которым все должны бегать. И продолжает отсиживаться в тени, лишь иногда напоминая о своём авторитете и былом величии. А появления Костяного в социальных сетях всё больше разочаровывают поклонников, особого интереса не вызывая. Большинство болельщиков уже откровенно призывает отобрать у Джонса чемпионский титул, чтобы дивизион вновь ожил, перестал застаиваться. Сейчас Джон является отрицательным примером и никак не старается исправить положение дел.

На этом фоне выделяется только один чемпион – Мераб Двалишвили. Да, его поступки не всегда поддаются логическому объяснению. А зачастую грузинский боец просто удивляет своими выходками. Но при этом он подкупает фанатов неординарностью. Например, практически перед каждым боем Мераб поражает трэш-током и буквально залезает оппонентам в голову. Его общение с соперниками – комичное, а ещё Двалишвили записывает ролики, мимо которых невозможно пройти без улыбки. Грузинский чемпион относится к своей роли ответственно, всегда держит марку.

Кроме того, поражает Мераб и в октагоне. Например, может поцеловать соперника в спину в партере. Такого в UFC не было очень давно. Но при этом Двалишвили выглядит практически образцом спортивного мужества. Он выходит с травмами и всё равно демонстрирует невероятное кардио. Вот и на предстоящий поединок с Шоном О’Мэлли выйдет с переломом пальца. Однако грузинский чемпион не унывает. И от этого делает жизнь фанатов лишь ярче.