«Они меня уволили». Теофимо оскорбил саудовцев и лишился большого контракта

В начале мая в Нью-Йорке прошёл большой и помпезный вечер профессионального бокса. Культовая локация (Таймс-Сквер), большие имена (Райан Гарсия, Девин Хейни, Теофимо Лопес) и громадные ожидания от ивента, которые в итоге совсем не оправдались. Неплохо выступил Теофимо, который довольно легко разобрался с Арнольдом Барбозой и защитил титул чемпиона WBO и The Ring в первом полусреднем весе.

После победы Лопес бросил вызов Джарону Эннису. Это смело, особенно в эпоху расцвета большой проблемы бокса — лучшие дерутся с лучшими. Теофимо справедливо заявил, что хочет драться с топами, и сделал свой выбор, хотя, конечно, эксперты тут же списали Лопеса, не дав ему шансов. Тоже можно понять, потому что Теофимо собрался подниматься в весе и драться с тяжело бьющим человеком, который едва укладывается в свой дивизион.

Джарон Эннис Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

В любом случае это громкий бой, которого, как казалось, хотят все или как минимум многие. Но не Эннис. Теофимо сначала написал, что Джарон отказался от поединка, чем сильно расстроил Турки Аль аш-Шейха и Эдди Хирна, так как, по словам Лопеса, была предварительная договорённость на конец года. Затем начало твориться что-то непонятное. Сначала Теофимо назвал Турки диктатором, но очень изобретательно выделил первые буквы, что явно не добавляло сообщению дружелюбия. Аль аш-Шейх отреагировал философски: «Зрелость — это когда ты понимаешь, что большинство вещей просто не заслуживают какой-то реакции».

Лопес потом заявил: «Они меня уволили». И рассказал, что близок к уходу из бокса, заодно покритиковал этот вид спорта, предлагая придумать для него новое название. А ещё выложил фотографию с собакой и написал, что ищет работу.

Теофимо Лопес Фото: Из личного архива Теофимо Лопеса

В Сети есть инсайды, что у Лопеса был подписан контракт с Riyadh Season на несколько поединков с гарантированным гонораром. В том числе обсуждался бой с Эннисом, однако в итоге Джарон сдал назад, а Теофимо попытались устроить бой с Хейни, но при этом с меньшим гонораром. И отсюда пошёл раскол, после чего Лопес и сообщил, что его уволили. Причём, по информации инсайдера Дэна Рафаэля, Теофимо уже дал устное согласие на бой с Хейни в договорном весе, однако в итоге сорвался на Турки Аль аш-Шейхе. Сам Лопес уверен, что его уволили, потому что он стремится биться с лучшими. Очевидно, Хейни он таковым не считает, потому что даже после ивента на Таймс-Сквер Теофимо заявил, что Девин был худшим боксёром на ринге за весь турнир.

Чуть ранее Билл Хейни, отец Девина, утверждал, что его сыну нужен бой с Лопесом, потому что это личный вопрос: «Девин сказал мне, что он побьёт Теофимо за всё неуважение, которое тот высказал, чтобы тот взял обратно каждое слово, которое он сказал. Он знает, что Девин его изобьёт. Это личное».

Лопес не обращает внимания на Хейни, но очень зол на Энниса: «Если ты и твой отец слышите это… Как у вас получается постоянно напоминать всем, что вы родом из Филадельфии, но при этом морозиться от боёв с самыми лучшими? Вы же позорите Филадельфию!»

Извиняться перед Турки Теофимо тоже, судя по всему, не планирует. Днём ранее он задавался вопросом, не лишат ли его пояса The Ring, ведь издание с недавних пор принадлежит Аль аш-Шейху. А потом Лопес вышел в прямой эфир, где ещё раз поддел саудовского инвестора: «Мы не извиняемся. Мы просто показываем любовь. Я люблю тебя, Турки. Я хочу любить тебя так сильно, Турки. Я буду держать тебя за руку, как это делает Кроуфорд». Очевидно, что шансов на продолжение сотрудничества между Лопесом и Riyadh Season практически нет. Но вряд ли Теофимо будет сидеть без дела, потому что он всё ещё боксёр Top Rank, а на всякий случай поддержку ему выразил Оскар де ла Хойя, который назвал Лопеса единственным парнем, устраивающим шоу и на ринге, и за его пределами. В целом с этим можно согласиться, потому что Теофимо не стесняется подключать трэш-ток и вообще никогда не был белым и пушистым.

Не так давно он отправил банан Кейшону Дэвису, а тот подумал, что это сделал его соперник Денис Беринчик. До этого Лопес нелицеприятно высказался о Теренсе Кроуфорде, а потом шли разговоры о возможном лишении пояса. На всё это Теофимо говорил, что просто пытался раскрутить потенциальное противостояние: «Я просто пытаюсь сделать бои, и, когда я не могу их сделать по-нормальному, я добавляю немного остроты. Очевидно, что это не сработало. Я думаю, они просто использовали это как рычаг, чтобы казалось, что я расист до мозга костей. Я не расист. Но это нормально. Всё, что я могу сейчас — это продолжать моё ремесло».

Вот и в этом случае после конфликта с Турки Аль аш-Шейхом Лопес может сделать только одно — продолжать боксировать. Не так важно, что не под эгидой Riyadh Season. Всё же Теофимо по-прежнему высококлассный боксёр, и его бои будут смотреть. Главное, чтобы конфликт с очень влиятельным инвестором не стал проблемой для дальнейшей карьеры Лопеса.