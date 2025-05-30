RCC 22: Белаз близок к статусу суперзвезды. На пути — легендарный Шлеменко. LIVE

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31 мая в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге пройдёт крупный турнир RCC 22. Главным событием вечера станет поединок опытного ветерана Александра Шлеменко и Владислава Ковалёва по прозвищу Белаз, который младше своего оппонента на 15 лет и больше известен своими успехами в кулачных боях.

Соглавным событием вечера станет поединок между двумя экс-бойцами UFC Иваном Штырковым и Шамилем Гамзатовым. Этот бой мог состояться ещё в прошлом году на RCC 19, но по юридическим причинам был отменён.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.