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Александр Шлеменко — Владислав Белаз Ковалёв, ММА 31 мая 2025 года, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, прямой эфир RCC 22

RCC 22: Белаз близок к статусу суперзвезды. На пути — легендарный Шлеменко. LIVE
Яхья Гасанов
RCC 22: Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
Комментарии
В соглавном поединке вечера — два бывших бойца UFC.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

31 мая в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге пройдёт крупный турнир RCC 22. Главным событием вечера станет поединок опытного ветерана Александра Шлеменко и Владислава Ковалёва по прозвищу Белаз, который младше своего оппонента на 15 лет и больше известен своими успехами в кулачных боях.

Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
31 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв

Соглавным событием вечера станет поединок между двумя экс-бойцами UFC Иваном Штырковым и Шамилем Гамзатовым. Этот бой мог состояться ещё в прошлом году на RCC 19, но по юридическим причинам был отменён.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Нужен ли был Шлеменко бой с Белазом?:
Белаз не нужен Шлеменко. Звёздный ветеран зря теряет время
Белаз не нужен Шлеменко. Звёздный ветеран зря теряет время
Где смотреть турнир RCC 22 Дата и время турнира RCC 22 Полный кард RCC 22
Live Яхья Гасанов

💯 «Сложно, но иду к этому». Шлеменко — о желании набрать 100 побед в ММА

«Набрать 100 побед было бы хорошо, конечно. Однако это же сложно. Это такая несбыточная мечта. Но да, иду к этому. У меня нет отвращения к боям, тренировкам. Тренируюсь совершенно нормально, с удовольствием. Точно так же дерусь. Мне не нужно себя заставлять, терпеть лишения. Я некоторых слушаю бойцов – они говорят: «Я устал от тренировок, мне всё надоело, я бросил». У меня, к счастью, такого нет. Я не устал от этого», — сказал Шлеменко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

22:46 Яхья Гасанов

🤔 Исмаилов будет поддерживать Белаза

«Сейчас его позиция и подход к делу мне не приходятся по душе. Влад сидит, говорит: «Я на уважении». Он отвечает: «На каком ты уважении?» Ты не на уважении, говорит. Ты, говорит, пришёл сюда за хайпом, за деньгами. Да, за хайпом и деньгами. Мы что, не можем прийти работать и пытаться заработать? Поднять своё имя, в медиа сделать себя известным.

И при этом сохранить уважение к оппоненту. Почему нет, можем! Или, получается, если я пришёл подраться, значит, я его не уважаю. Почему? Уважаю. Александр Шлеменко для Белаза, наверное, это имя. Белаз ребёнком, наверное, смотрел его противостояния и думал: «Вау! Какой силач!»

У меня есть ощущение, что, когда я буду смотреть это противостояние, буду больше за Белаза болеть, чем за Александра Шлеменко», — сказал Исмаилов.

22:26 Яхья Гасанов

😈 Белаз высказался о заявлениях Шлеменко в преддверии их боя

«Все привыкли видеть меня кулачником, но в бою с Александром Шлеменко я напомню, какая у меня база. Я полностью здоров и заряжен на бой. Пройдёт ли бой по правилам уважения? Бой пройдёт по правилам ММА», — сказал Ковалёв.

22:26 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир RCC 22

Трансляция турнира будет доступна на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

22:25 Яхья Гасанов

🔮 Михаил Рагозин сделал прогноз на бой Шлеменко и Белаза

«Чисто на бумаге, я думаю, изначально Александр Шлеменко выглядит таким уверенным фаворитом в этом бою, но, зная Белаза, он очень сильный физически, у него очень большое желание всегда в боях, он идёт до конца. Я думаю, за счёт желания, напора и большой возможности, которая предоставляется ему в этом бою, так как, победив Александра, он очень громко о себе заявит для любых лиг, я думаю, он может победить в этом бою. Я не буду ставить на кого-то, я скажу, что тут 50 на 50», — сказал Рагозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

22:25 Яхья Гасанов

Дата и время турнира RCC 22

Турнир RCC 22 пройдёт 31 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арена». Начало ивента запланировано на 16:00 по московскому времени.

22:24 Яхья Гасанов

😳 Шлеменко — о бое с Белазом Ковалёвым: будет нюхать мои трусы постоянно

«Конечно, готовлюсь я к Белазу. К тому, что он будет нюхать мои трусы постоянно, весь бой. Меня это очень сильно бесит. Когда не дерутся, а лезут.

Посмотрите его бои по MMA, он убегает, а чуть что, голову спрятал и в ноги кинулся. Это тяжёлое испытание для любого бойца, тем более ударника. Сейчас новые правила, и это сильно радует. Если раньше за эти действия давали большие очки, то сейчас перестали», — приводит слова Шлеменко пресс-служба RCC.

22:24 Яхья Гасанов

Полный кард RCC 22

Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв;
Иван Штырков — Шамиль Гамзатов;
Тимур Нагибин — Дмитрий Климов;
Александр Васильев — Юрик Смоян;
Абдулмалик Мугидинов — Евгений Игнатьев;
Вячеслав Свищёв — Ризван Абуев;
Самуил Шелест — Жакып Туганбаев;
Темирхан Темирханов — Адиль Боранбаев;
Максим Фукс — Артур Арутюнян;
Николай Коваленко — Евгений Мякинкин;
Дмитрий Киреев — Элдияр Тообаев;
Игорь Шардаков — Александр Шашутин;
Эмиль Мусаев — Хусниддин Тураев.

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