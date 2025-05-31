Сотни тысяч фанатов требуют лишить Джонса пояса. Разбираемся, реален ли такой вариант

Тяжёлый вес в UFC традиционно считался одним из самых интересных дивизионов. Но в последнее время его настиг застой. Особенно негативно сказалось чемпионство Джона Джонса, который перебрался «повыше». Он моментально разбил Сириля Гана и завоевал пояс. А затем провёл всего лишь один поединок – против ветерана Стипе Миочича. За спиной Костяного успела образоваться серьёзная очередь из претендентов. А самому главному – Тому Аспиналлу – удалось завоевать временный титул. Однако он вынужден ждать своего шанса наконец-то дотянуться до мечты. А Джонс в это время участвует в реалити-шоу, отдыхает и наслаждается жизнью.

Момента освобождения тяжёлого веса от тирании Джона устали ждать даже фанаты. Они создали петицию на сайте Change.org. Один из пользователей выдвинул требование лишить действующего чемпиона его пояса. Причиной было названо то, что Джонс уклоняется от титульного поединка с Аспиналлом. Никаких причин для отсутствия активности у Джона нет. Вернее, о них ничего не говорилось. А Дана Уайт продолжает вовсю рассказывать, что совсем скоро он обязательно анонсирует долгожданный поединок. Но слова так и остаются словами.

В профессиональном боксе такие ситуации в последнее время пресекаются довольно жёстко. Организации очень внимательно следят за соблюдением своих интересов. Они назначают обязательных претендентов, а после нескольких (или даже одного, в определённых случаях) отказов заявляют о лишении пояса. Так было даже с самыми топовыми боксёрами – Александром Усиком, Дмитрием Биволом, Саулем Альваресом. Статус бойца ничего не значит – во главу угла ставится спортивный принцип. Фанаты хотят видеть топовые поединки, а также сражения за пояса. И такой способ борьбы хорошо помогает бороться с застоем в дивизионах.

Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

В смешанных единоборствах ситуация посложнее. Однако в последнее время делаются серьёзные шаги к её устранению. Примечательно, что первые попытки бороться с уклонением от защит случились довольно давно. И коснулись они не кого-нибудь, а злого гения UFC – Конора Макгрегора. Ирландец в 2015 году завоевал чемпионский пояс организации в полулёгком весе. А затем на протяжении трёх лет скитался по другим дивизионам. В итоге в 2018 году промоушен принял решение сделать титул вакантным, о чём заявил Уайт: «Единственный, кто лишается своего чемпионского пояса, это Конор Макгрегор — мы уже официально заявляли об этом и подтверждаем ещё раз. Тони Фергюсон сохранит свой титул временного чемпиона UFC».

В 2025 году организация дважды продемонстрировала, что намерена пресекать любые попытки «тормозить» свой дивизион. За новыми титулами собрались Илия Топурия и Ислам Махачев. Но в итоге каждый был вынужден сначала оставить свой пояс. Конечно, выглядело всё так, что бойцы заявляли о решении сами. Однако нет никаких сомнений: при наличии возможности остаться чемпионами они не стали бы отказываться от титулов. В итоге закономерным вариантом действительно выглядел подобный шаг в сторону Джонса. Более того, Джон вскользь заявлял, что, возможно, уже не выйдет в октагон.

Джонса действительно могут лишить чемпионского пояса принудительно. И такие прецеденты были – достаточно вспомнить Макгрегора. Но, возможно, организация хочет обставить это так, будто Джон сам отказался от притязаний и ушёл на покой. Однако пока Костяной продолжает почивать на лаврах, ничего особенного для того, чтобы поддерживать свой статус чемпиона, он не предпринимает. А петиция лишь поможет обратить внимание UFC на проблему, которая не просто назрела, она буквально разрослась до грандиозных масштабов. Несомненно, американец – легендарный боец, который сделал многое для промоушена. Но даже уважению к нему должны быть пределы. Иначе организация рискует «задушить» один из самых интересных дивизионов, в котором и без Джонса полно интриг.