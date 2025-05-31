«Люди в США улыбаются, но им пофиг на тебя». Российский боец — про карьеру за океаном

Российские бойцы за рубежом покоряют не только UFC и PFL. Например, харизматичный Ильяс Хамзин недавно принял неожиданное решение: он выступает в относительно молодом промоушене Karate Combat. Мы встретились с Ильясом в фактически родном для него Екатеринбурге перед турниром RCC 22. Хамзин будет присутствовать на бойцовском вечере только в качестве гостя, а вот какие у него планы на дальнейшую карьеру, он рассказал «Чемпионату».

— Как дела, к чему сейчас готовишься?

— Всё хорошо, даже отлично всё. Я в процессе подготовки, в спортивном режиме.

— Освоился в Karate Combat, как тебе там организация?

— В целом мне всё нравится, прикольная атмосфера — уличная, нестандартная. Сама организация тоже топовая: от встречи до прощания всё отлично. Заботятся о спортсменах — молодая организация, но все понимают, как надо работать.

— Недостатки нашлись?

— Да, есть нюансы, однако это не вина лиги. Тут скорее атлетическая комиссия чудит, например, на взвешивании: могут прийти на час позже, чем договорено. У меня в дебютном бою так перенесли взвешивание, сидишь, пить хочется и есть, а ты ждёшь на стульчике.

— После дебютного боя было сильное разочарование? (Хамзин доминировал в поединке с Лукасом Мартинсом, но нанёс запрещённый удар локтем и проиграл дисквалификацией. — Прим. «Чемпионата»).

— Было очень досадно. Вёл бой в одну калитку и проиграл не по своей вине. Я работал в рамках правил, удары локтями «12 на 6» при добивании разрешены. А то, что один из ударов получился, по мнению рефери, неправильным, это так в моменте получилось. Второй и третий удар я наносил уже в область уха. Рефери должен был иначе сработать, не должен был нас поднимать. Но он поднял, и комиссия сделала свою работу.

Никаких апелляций мы подавать не стали, тем более это был первый бой в новой лиге. Будем доказывать боями. Мне президент лиги сразу сказал, что я ему понравился, назвал меня «крейзи меном». И вскоре мне дали второй бой, где я победил.

— Долго привыкали к нестандартному формату Karate Combat?

— Да нет. Я немного посмотрел поединки: один чемпионский бой, нарезки. Поглядел, как работают на добиваниях. Всё оценил, в голове проанализировал. Для себя понял, что, когда отступаешь, надо пяткой искать этот край, потому что встать тяжело, если упадёшь. Но всё равно есть небольшое недопонимание, как именно мне нужно действовать.

— Почему именно Karate Combat? Изначально вы собирались в UFC, рассматривали другие заокеанские лиги.

— Да сам не знаю. Мне глава RCC Николай Клименко предложил такой вариант, сказал, что со мной хотят подписать контракт на шесть поединков. Мы посоветовались: пусть будет ещё одна площадка, где я могу работать и показывать себя. Американские, европейские менеджеры на этих турнирах бывают, ищут талантливых новичков. Это хороший вариант для моей карьеры.

Ильяс Хамзин и Николай Клименко Фото: RCC Hard

— Для вас такой шаг стал необычным опытом?

— Да, я морально перезагрузился, почувствовал себя легионером. Отдавался на тренировках, побывал в США, поработал в зале American Top Team со звёздами. Это новые эмоции, необычное давление. Тем более что я всего шесть лет в профессиональном спорте, у меня в детстве не было такой большой базы, как у многих ребят. Я поехал, перезагрузился и раскрываюсь как боец.

— Как впечатления от тренировок в Америке, от зала American Top Team?

— Там всё систематически выстроено, грамотно, есть разные классы. Обязательные утренние тренировки и спарринги два раза в неделю. В понедельник — вольная борьба, в среду работаем по ММА, в пятницу — в парах. Мне понравилось, никаких лишних людей, все профессионалы и работают.

В первый же день поработал с Масвидалем, поборолись с ним. Для меня он легенда: я ещё маленький был, смотрел его уличные бои с Кимбо Слайсом. Это мой кумир. А тут мы отработки делаем. Однако меня удивило, что он физически послабее меня был. Но он и тренируется сейчас так, скорее для поддержания формы.

— А как жизнь в США? Может, думал там остаться?

— Есть плюсы, есть минусы. Что-то хорошо, что-то плохо. Там все люди тебе улыбаются, спрашивают, как твои дела. Но дом есть дом. Если всё взвешивать, у нас лучше. Ну и дома в целом всегда лучше.

У нас ты заезжаешь на условную автомойку, можешь с кем-то пообщаться. А там с тобой поздоровались, улыбнулись. Однако им всем пофиг на тебя. У нас же другой менталитет. Тренироваться нормально, но жить там постоянно я бы не хотел.

Были и вещи, которые понравились. Например, автобусы, которые забирают детей в школу — как в фильмах. Всё очень хорошо организовано, выглядит здорово.

— А что с медициной?

— У нас ты можешь спокойно в больницу пойти, взять анализы какие-то, базовые вещи сделать легко. Это всё доступно. А в США всё очень дорого. Теперь я понимаю, почему медицинская страховка так много значит для американцев. В первом бою у меня была трещина на ноге, надо было поехать МРТ сделать, но узнал цену — $ 600! Сразу понял, что лучше лёд приложу и уже дома узнаю, что со мной.

— Какие дальнейшие планы?

— Хочу забрать пояс Karate Combat. Президент лиги тоже видит меня как чемпиона, поэтому хочу привезти домой титул. Раскрою небольшой секрет: мне дали соперника, который в последнем бою дрался за пояс (Адриан Хадрибей. — Прим. «Чемпионата»). Это хороший вариант для меня, чтобы приблизиться к титульнику.