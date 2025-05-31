Из НБА — в ринг. Скандальный баскетболист успешно дебютировал в боксе

Майкл Картер-Уильямс – один из самых талантливых баскетболистов последних десятилетий. Он ярко выстрелил в 2014 году, когда стал Новичком года в НБА. В тот момент казалось, что игрока неизбежно ждёт грандиозное будущее. Но в итоге на него навалилось огромное количество проблем. Конфликты, травмы, депрессии – всё это вынудило Майкла очень рано завершить карьеру баскетболиста. Теперь Картер-Уильямс ищет себя в новом виде спорта. Он дебютировал в профессиональном боксе противостоянием с Сэмом Хатибом. И сделал это максимально удачно, что заставляет рассматривать американца всерьёз.

Под 11-м номером на драфте 2013 года Майкла выбрала «Филадельфия Сиксерс». И с ходу баскетболист стал демонстрировать великолепную игру. Он набивал прекрасную статистику и выглядел мощно. Поэтому звание Новичка года было совершенно закономерным результатом. Однако бросался в глаза вспыльчивый нрав американца. Он довольно часто начинал ссориться даже с партнёрами по команде. В итоге тренер оправдывал подобные поступки и заявлял, что злость лишь помогает Картер-Уильямсу играть лучше. Но чувствовалось, что такое поведение может стать серьёзной проблемой. И закономерно американец начал буквально гулять по командам: «Милуоки Бакс», «Чикаго Буллз», «Шарлотт Хорнетс», «Хьюстон Рокетс», «Орландо Мэджик»… Закрепиться нигде надолго не получилось. А статус потенциальной суперзвезды буквально разлетался на осколки.

Затем ко всем проблемам американца добавились ещё и травмы. И это стало роковым моментом в карьере Майкла. Он пропускал большое количество матчей, постоянно находился в лазарете. И это привело к тому, что Картер-Уильямс ушёл в депрессию: «Это было очень, очень непростое время для меня. Мне довелось пройти через многое. Проблемы психического здоровья, депрессия. Голова призывала меня делать какие-то вещи, а тело — не могло. Помню, были моменты, когда не хотел вылезать из постели, вообще ничего не хотел делать. Но потом я проделал большую работу, чтобы быть довольным собой, вернуть уверенность и ценить игру».

Майкл Картер-Уильямс Фото: Elsa/Getty Images

В итоге к 2023 году проблемы стали слишком очевидными, чтобы их игнорировать. В итоге баскетболист перебрался в мексиканский клуб «Мехико Капитанес». Однако и его быстро покинул по личным причинам. В тот момент все окончательно поняли, что карьера игрока заканчивается. Да, изначально он об этом не заявил, но в 2024 году обмолвился, что намерен найти себе новое занятие. А затем немного приоткрыл завесу тайны. Он сообщил, что тренируется и занимается единоборствами. Картер-Уильямс выбрал профессиональный бокс.

Майкл рассказал, что новый вид спорта нашёл его буквально сам: «Когда я завершил карьеру, у меня не было такого… Ну, знаешь, не было мысли типа: «Как только закончу – сразу начну драться». Так просто получилось само собой. Один мой друг – Дэн Банн, мы вместе в колледже учились – сказал, что участвует в благотворительном турнире. И такой: «Тебе бы тоже потренироваться и выступить». А я: «Ну ладно». Для меня это отдушина теперь. Там я вхожу в такое состояние, когда вообще ни о чём не думаю – только спорт, чистые инстинкты, соревновательный дух. Спаррингую с ребятами, просто кайфую. Иногда, конечно, больно, однако это часть процесса. Это просто идеально закрывает мою потребность в адреналине. Знаешь, когда смотрю баскетбол, иногда ловлю себя на мысли: «Чёрт, как же хочется снова выйти на площадку». Но это сложно. У меня куча травм. Карьеру я завершил с двумя операциями на лодыжках. Так что прыжки, бег, ударные нагрузки – для меня это слишком. Даже просто сыграть в стритбол в межсезонье – уже проблема. Я хотел найти что-то, что не так убивает колени и голеностопы. Для меня этим стал бокс».

Майкл Картер-Уильямс Фото: Uprising Promotions

Пока на профессиональном уровне дебютировать не удалось. Однако Картер-Уильямс провёл любительский бой по правилам бокса во время благотворительного мероприятия Broad Street Brawl в Нью-Йорке. Поединок продлился три раунда. И Майкл показал себя очень уверенно. Конечно, оппонент был не самым статусным. Но бывший баскетболист моментально завладел инициативой и не отпускал её до самого конца. Картер-Уильямс полностью доминировал, мучил соперника своими выпадами и атаками. И даже казалось, что Майкл намерен финишировать Хатиба, однако сделать этого просто не успел.

Дело дошло до судейского решения, но особенной интриги не было. Картер-Уильямс забрал победу единогласным вердиктом. И успешно дебютировал в боксе. Следующей логичной ступенью выглядит выход на профессиональный уровень. И, видимо, он не за горами. После боя спортсмен отметил, что это был не единичный выход в ринг и в скором времени он проведёт ещё один поединок.