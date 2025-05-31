Возраст не обманешь. Белаз уверенно разобрался со Шлеменко

31 мая в Екатеринбурге на 12-тысячной «УГМК-Арене» в Екатеринбурге прошёл большой турнир RCC 22. В главном событии вечера состоялся поединок в среднем весе между опытнейшим Александром Шлеменко и Владиславом Ковалёвым, известным как Белаз.

В первую очередь бросалась в глаза разница в возрасте и опыте между бойцами. Шлеменко — 41 год, он бывший чемпион Bellator с более чем 80 боями в профессиональной карьере за плечами. А 26-летний Белаз провёл по правилам ММА всего восемь поединков, в которых к тому же потерпел два поражения. Зато Ковалёв стал довольно успешным бойцом в кулáчке, где ярко себя проявил и превратился в звезду этого направления единоборств.

В своём последнем поединке, который прошёл по правилам кулачных боёв, Ковалёв выиграл у Валерия Мясникова, чем и заслужил возможность встретиться с Александром Шлеменко. В ММА Белаз последний раз бился в мае прошлого года и победил нокаутом бразильца Дугласа Рибейро. А Шлеменко предыдущий бой провёл не так давно — в декабре прошлого года. Тогда Шторм сумел взять реванш за поражение шестилетней давности у Анатолия Токова, победив его раздельным решением судей. Перед боем Шлеменко и Белаз немного подогрели противостояние несколькими хлёсткими фразами, так что противостояние в глазах болельщиков стало ещё интереснее.

На первых же секундах Белаз поймал кик Шлеменко и перевёл соперника. Около минуты Владислав удерживал Александра, однако Шторм выбрался. А потом снова неудачно выбросил кик и оказался в партере. Тем не менее в стойке Шлеменко работал очень жёстко, каждым ударом стремился нанести урон. В ударке у Белаза мало что получалось, но в одном из эпизодов он здорово провалил ветерана и попал в ответ. В конце Ковалёв снова оформил тейкдаун и пытался выйти на удушающий — Шлеменко выдержал и вышел из захвата.

Второй раунд сразу начался с размена. Шлеменко отлично бил по корпусу, однако всегда рисковал, так как Влад ловил ноги. Ещё Белаз отлично попал апперкотом, а Шторм показал, что не прочувствовал удар. Ковалёв пошёл вперёд, но напоролся на колено от Шторма. Это явная заготовка под борьбу Владислава. Тем не менее и Белаз хорошо ловил контратаками ветерана. Уронил Ковалёв Шлеменко и нанёс пару плотных ударов в партере, следом попытался выйти за спину, но неудачно. Однако раунд, скорее всего, за белорусом.

Финальный отрезок Белаз начал лучше, он был быстрее, успевал контратаковать и уходить на дистанцию. Шлеменко старался давить, однако стал многовато пропускать. Белаз значительно лучше выглядел, и ему для этого не требовалась борьба. И в нокдаун отправил Ковалёв Александра, совсем стало плохо Шторму. В конце раунда Владислав забрал спину и оттуда набрасывал удары. Шлеменко просто выживал до конца боя.

Один из судей отдал победу Александру Шлеменко, но двое выбрали победителем Белаза. Похоже, возраст всё же не обманешь. Теперь Ковалёв станет ещё большей звездой в мире единоборств.