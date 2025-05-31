Царукян веселится без UFC. Приехал в Москву и задушил экс-чемпиона Bellator

Арман Царукян – одна из главных звёзд лёгкого веса в UFC. Он продолжает «шуметь» в социальных сетях. Но в октагоне первый номер рейтинга дивизиона появляется довольно редко. Последний бой состоялся больше года назад. Царукян раздельным решением судей одолел Чарльза Оливейру. А после этого Арман должен был биться с чемпионом – Исламом Махачевым. Однако на титульный поединок претендент не вышел из-за травмы спины. И в UFC довольно болезненно отнеслись к тому, что боец снялся прямо накануне турнира. С тех пор Царукян остаётся за пределами внимания матчмейкеров лучшей лиги на планете. И вынужден искать возможность поддерживать форму.

В начале мая Царукян выступил на турнире Karate Combat, где встретился с Маккашарипом Зайнуковым. Особенный интерес это противостояние вызывало по причине того, что Арман боролся с человеком из команды Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. В итоге боец UFC одержал победу и заявил, что теперь ему нужен другой представитель зала Орла. Но в организации Даны Уайта не стали спешить с тем, чтобы возвращать попавшего в немилость в клетку. В итоге титульник за вакантный пояс получили всё тот же Оливейра и Илия Топурия. А Царукян нашёл себе новую опцию – поединок по правилам грэпплинга… в Москве. 31 мая он выступил на турнире ADXC 10, а соперником стал Патрики Фрейре.

Стоит отметить, что бразилец тоже является статусным бойцом. У него за спиной очень солидный послужной список. Он являлся чемпионом Bellator в лёгком весе. Кроме того, бразилец доминировал в лиге на протяжении долгого времени. Правда, три своих последних поединка боец проиграл. Поэтому выглядел далеко не фаворитом нового противостояния. Отдельной принципиальности добавляло то, что в последнее время бразилец часто уступал бойцам, связанным с Россией. Он проигрывал Усману Нурмагомедову и Александру Шаблию. Поэтому к битве с Царукяном подходил максимально сосредоточенным.

Парни довольно дружелюбно и без лишних конфликтов прогревали публику к этой схватке. Конечно, без колкостей не обошлось, однако к ним в единоборствах все привыкли достаточно давно. Поэтому все ждали яркого столкновения. А на финальном стердауне Царукян всё-таки позволил себе небольшую вольность. Он сделал выпад в сторону оппонента, стараясь напугать бразильца. А в ответ увидел лишь невозмутимое лицо. Поэтому складывалось ощущение, что и на канвасе всех ждёт мощная рубка. Так и получилось. Бойцы выдали зрелищную схватку на радость собравшейся московской публике.

Любопытно, что битва была пятираундовой. И стала проверкой на мастерство и прочность. Инициатива всё-таки была в руках Армана. Все прекрасно знают, насколько хорошо Царукян работает в партере. У Патрики неплохая школа джиу-джитсу. Но всё-таки Арман быстро подобрал ключики к оппоненту. Он методично разбирал соперника на протяжении четырёх раундов. А в пятом поймал бразильца на ошибке, забрался за спину и финишировал. Техника получилась практически безупречной. А публика в Москве восторженно наблюдала за триумфом Армана.

Арман Царукян Фото: Getty Images

Царукян побеждает, однако всё это происходит за пределами UFC. Остаётся ждать, когда руководство лучшей лиги на планете наконец-то вновь обратит внимание на Армана. И боец получит долгожданный титульный шанс ещё раз.