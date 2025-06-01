Чарло вернулся! Джермалл избил соотечественника и вновь погнался за поясами

В ночь с 31 мая на 1 июня в США прошёл громкий турнир по профессиональному боксу. Он притягивал к себе интерес тем, что в ринг вернулся непобеждённый американец Джермалл Чарло. Экс-чемпион мира по версии WBC не выступал почти два года, поэтому фанаты успели соскучиться по его поединкам. А в соперниках оказался соотечественник – Томас Ламанна. Опытный боксёр звёзд с неба не хватал, но в последнее время набрал мощнейшие обороты. Поэтому вполне мог стать неплохой проверкой на прочность для Джермалла. Чарло вышел на бой на пределе концентрации, поскольку по-прежнему грезит чемпионскими поясами и столкновением с Саулем Альваресом.

Джермалл подходил к поединку с рекордом в 33 победы. А поражений в пассиве Чарло по-прежнему нет. 22 раза американец нокаутировал соперников. Правда, в последнее время он не очень часто появлялся в ринге. За шесть лет Джермалл провёл всего лишь четыре боя, поэтому фанаты порядком устали ждать от боксёра активности. А в последний раз Чарло выходил в ринг осенью 2023 года. Тогда получилось единогласным решением судей одолеть Хосе Бенавидеса. Особенных вопросов последние победы американца не вызывали. Но трижды подряд всё доходило до вердикта, поэтому пошли разговоры о том, что Джермалл уже далёк от оптимальных кондиций. Однако Чарло возвращался в ринг, чтобы доказать обратное.

Ламанна – 33-летний американец с солидным послужным списком. Да, выше головы он никогда не прыгал. Но при этом боксёр наглядно демонстрировал, что способен навязать сопротивление абсолютно любому сопернику. К новому поединку он подходил с рекордом 39-5-1. А главное, шёл на приличной серии из девяти побед. Да, оппозиция Томаса была средней. Однако с ней Ламанна справлялся уверенно, шесть раз удосрочил соперников. Поэтому особенных вопросов к его уровню не возникало. Кроме того, американец находился в приличном соревновательном тонусе, что могло стать его преимуществом.

ДЖЕРМАЛЛ ЧАРЛО Фото: Steve Marcus/Getty Images

Чарло вышел в ринг так, словно и не было этого простоя длиной почти в два года. Он выглядел легко и ярко, спокойно работал по сопернику, который был вынужден метаться в ринге. Джермалл очень быстро завладел инициативой и начал колотить оппонента. Звёздный американец учитывал и то обстоятельство, что поединок проводился в формате 10 раундов. И чтобы удосрочить соотечественника, нужно было не терять времени. Поэтому первые трёхминутки показали – Ламанне будет трудно достоять до финального гонга. А на лице Томаса стремительно появлялись отметины от точных попаданий Чарло, который поймал кураж.

Джермалл методично разбивал соперника, что выглядело издевательски просто. Да, Ламанна сопротивлялся, пытался клинчевать. Но это не особенно помогало против мастеровитого соперника. Давление было колоссальным, поэтому Томас стал закономерно падать. Судья отсчитывал нокдауны, 33-летний американец получал возможность немного перевести дух. Однако Чарло было уже не остановить. Он буквально заигрывал с публикой, «заряжая» свои удары. А потом обрушивал на соперника свою мощь. В итоге после пятого раунда наступила развязка. Лицо Ламанны покрылось сечками, к нему подошёл врач. И принял решение, что боксёр не может продолжать поединок. Джермалл одержал долгожданную досрочную победу.

ДЖЕРМАЛЛ ЧАРЛО Фото: Steve Marcus/Getty Images

Чарло триумфально вернулся в ринг после долгого простоя и вновь нацеливается на чемпионские пояса. И Джермалл действительно может дотянуться до поединка с Альваресом, которым грезит уже давно. Примечательно, что с Канело уже успел подраться его брат – Джермелл. И сильнее оказался именно мексиканец. Поэтому в этой истории появился ещё один мотив – месть.