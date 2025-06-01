А нужен ли Белазу UFC? За океаном Ковалёв станет одним из многих

31 мая в Екатеринбурге прошёл очередной большой турнир RCC 22. Главным событием вечера стал громкий поединок между легендой российских ММА Александром Шлеменко и Владиславом Ковалёвым, который гораздо бо́льших успехов добился в кулáчке, а не в смешанных единоборствах. И, несмотря на то что Шторм был старше соперника на 15 лет, он всё равно считался фаворитом противостояния.

Однако бой показал, что и с рекордом 6-2 в ММА можно справиться со сверхопытным ветераном с 80+ поединками на самом высоком уровне. У Белаза возникли некоторые сложности разве что в первом раунде, когда у Шлеменко получалось доводить жёсткие удары на сближении. В остальном Ковалёв был здорово готов: подхватывал почти все кики и угрожал тейкдаунами, ловил апперкотами, когда соперник заходил на удар коленом, пробивал неплохие серии. А главное, Владислав оказался лучше функционально, за счёт чего и переработал Шлеменко.

После триумфа, который запустил Белаза к звёздам, он в очередной раз заявил о мечте попасть в UFC: «Рад, что бой прошёл три раунда. Я прочувствовал всю мощь Александра и всю дистанцию. Эта дистанция меня ещё не раз встретит, потому что я иду в UFC. 21 июня я буду в Баку, полечу к Дане Уайту. План действий в Баку? Приеду с флагом, проберусь на пресс-конференцию, скажу, что в UFC нет бойца из Беларуси, и вот я. Я хочу представлять свою республику там и буду там вторым чемпионом из Беларуси. Я буду, попомните мои слова».

Звучит, безусловно, амбициозно. И отлично, когда боец стремится к вершине, а UFC — это вершина ММА. Но насколько это реально нужно Белазу? Да, сейчас он говорит, что готов существенно снизить гонорары ради мечты о лучшем промоушене мира. Однако разница на самом деле существенная. Сейчас сообщалось о 7 млн рублей за бой со Шлеменко. В UFC это уже ближе к $ 90 тыс. Такие гонорары новичку не дадут. Да, есть пример Шары Буллета, но Белаз, при всём уважении, боец другого масштаба и в плане бэкграунда, и в плане медийности.

Шарабутдин Магомедов Фото: Getty Images

Ковалёва можно назвать медийной звездой единоборств, однако его раскрученность не распространяется за пределы России. То есть в UFC он не может прийти в статусе известного бойца и рассчитывать на внушительные гонорары. Придётся начинать почти с нуля. И если здесь, в России, Белаз — звезда, то за океаном просто станет частью общей массы. И пробиться к вершине там будет сложно хотя бы в силу того, что реальные перспективы Ковалёва очень туманны. Да, он может драться, идти в рубки, хорошо дышит, стремится наносить урон сопернику, но очевидно, что пробелы есть и их немало. Более мастеровитый Шлеменко оголял недостатки Белаза, однако потом просто устал. На высоком уровне, где в соперниках будет, например, ровесник, есть шанс проиграть и быстро сдуться.

Сейчас у Ковалёва есть вариант боя с Магомедом Исмаиловым. Непонятно, насколько это реально, потому что Лысого хищника ещё нужно уговорить снова подраться по правилам ММА. Но в целом Владислав делает всё верно. В российских ММА мало действительно хорошо раскрученных, медийных бойцов, но и Шлеменко, и Исмаилов входят в эту категорию. Белаз отлично понимает, что бои с ними (а они ещё и очень близки к закату карьеры) помогут ему добавить хайпа. Это возможность занять их место и стать человеком, поединки с которым будут гарантированно приносить большие деньги.

И это, похоже, лучший вариант для Ковалёва. Да, мечта о UFC — это здорово, но действительно ли он там нужен с рекордом 7-2 и победами над такими бойцами, как Дуглас Рибейро (13-8) и Велл Оливейра (38-20-1)? Тогда как в России у него значительно больше перспектив и возможностей для заработка. Может, Белазу нужно об этом хорошо подумать.