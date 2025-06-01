Уйти к Рейносо и попасться на допинге. Что случилось с Хайме Мунгией

Реванш, призванный поставить точку в противостоянии, наоборот, открыл целую вереницу новых вопросов. Победа Хайме Мунгии над Бруно Сурасом 4 мая в Эр-Рияде оказалась под угрозой: допинг-проба А мексиканца дала положительный результат. Как сообщает ВАДА, в образце, взятом сразу после поединка, обнаружены метаболиты тестостерона экзогенного происхождения — вещества, свидетельствующие о внешнем вмешательстве. Это не те следы, что можно списать на неудачный ужин.

Бруно Сурас, уступивший по очкам, но уверенный, что по сути был сильнее, немедленно потребовал аннулировать результат боя. Его позиция подкреплена фактами: в декабре он нокаутировал Мунгию в Мексике, а в мае проиграл кому-то, кто выглядел совсем иначе — словно это был другой человек. Теперь у этой разницы, возможно, появилось логичное объяснение.

Второй бой Хайме Мунгии и Бруно Сураса (3 мая 2025 года) Фото: Richard Pelham/Getty Images

Мунгия, разумеется, отвергает обвинения. В своём заявлении он говорит о «возможном загрязнении» и выражает готовность пройти любые дополнительные тесты. Он также подчёркивает, что дважды сдавал анализы в тренировочном лагере перед боем, и оба раза результаты были чистыми. Однако в профессиональном боксе в случайности не верят: практика показывает, что B-проба редко опровергает находки A-пробы — обычно она лишь подтверждает прежний вердикт. У Мунгии есть 10 дней, чтобы запросить вскрытие второго образца, но шансы на оправдание крайне малы.

На фоне скандала неудобные вопросы обрушились и на тренерский штаб. Мунгия готовился под руководством Эдди Рейносо — того самого наставника, у которого уже были случаи с положительными допинг-тестами у Канело Альвареса и Оскара Вальдеса. Если рассматривать каждый эпизод отдельно, их ещё можно было бы списать на досадные совпадения, однако три подобных инцидента превращаются в тревожную тенденцию. И хотя имя Рейносо по-прежнему ассоциируется с высоким профессионализмом, его методы теперь находятся под пристальным вниманием как со стороны болельщиков, так и со стороны регуляторных органов.

В этой истории показательно вспоминается случай с Канело в 2018 году. Тогда мексиканец тоже ссылался на пищевую контаминацию, однако получил шестимесячную дисквалификацию, и его долгожданный бой с Головкиным был перенесён. Сейчас Канело одним из первых публично поддержал Мунгию, но за прошедшие годы отношение к подобным происшествиям стало куда строже. Эффект повторяемости тоже сыграл свою роль — и теперь уже не так важно, чья версия звучит убедительнее.

Особое значение приобретает момент взятия положительной пробы. Мунгия подчёркивает, что все тесты в период подготовки были чистыми. Однако именно анализ, проведённый сразу после боя, выявил запрещённое вещество. Это ставит под сомнение не только сам результат поединка, но и эффективность системы контроля. Как могло случиться, что между чистыми пробами и финальным тестом в организме появился запрещённый препарат? На этот главный вопрос пока нет однозначного ответа. Однако, если учитывать специфику обнаруженного вещества, версия с пищевым загрязнением выглядит маловероятной.

На фоне разгоревшегося скандала к обсуждению подключились и представители боксёрского мира. Так, Джефф Мейвезер резко высказался о том, что «прикрывать тех, кто разрушает спорт, недопустимо», и ответственность должны нести не только сами спортсмены, но и их окружение. Судя по отклику в медиапространстве, с этим согласны многие: когда речь заходит о тестостероне, это уже не случайная оплошность, а осознанная попытка получить несправедливое преимущество.

Для Бруно Сураса вся эта история — шанс восстановить справедливость. В первом бою он был андердогом, отправился в Мексику, нокаутировал фаворита, предоставил ему реванш и в итоге сам остался в проигравших. Сейчас он уже не просит, а настаивает на признании боя несостоявшимся. Его позиция понятна: если соперник нарушил правила, результат должен быть аннулирован.

Бруно Сурас Фото: Richard Pelham/Getty Images

Для Хайме Мунгии всё только начинается. Даже если B-проба не изменит ситуацию, ему предстоит объяснить, как в его организме оказалось запрещённое вещество, а затем — ждать решения комиссии, возможной дисквалификации и пересмотра рейтингов. После двух подряд поражений в начале года и столь сомнительного реванша с Сурасом карьера 28-летнего боксёра оказалась на самом трудном этапе за всё время выступлений.

На ринге всегда двое, а за чистоту спорта отвечает вся индустрия.