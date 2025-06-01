UFC снова судится с бывшими бойцами. Что не так на этот раз?

В прошлом году у UFC было громкое судебное разбирательство с бывшими бойцами, подавшими коллективный антимонопольный иск против организации. Дело гремело, сторона бойцов (более 1200 человек, которые выступали под эгидой промоушена с 2010 по 2017 год и проживают в США) требовала $ 1,6 млрд — именно такая сумма была зарегистрирована судьёй Ричардом Булвером. Больших имён среди этих бойцов не было, многие даже не помнят Джона Фитча, Нейта Куэрри и Канга Ли. Тем не менее в СМИ называли дело «самым важным поединком в истории UFC», а кто-то всерьёз опасался за будущее компании.

В итоге сначала стороны договорились на урегулирование ситуации за $ 335 млн. Чуть позже судья Булвер отклонил этот вариант, и дело продолжилось. Правда, ничего кардинально не изменилось — итоговая сумма составила $ 375 млн, а выплачены эти деньги должны были быть в течение 2025 года. Сообщалось, что распределение суммы между истцами будет следующим: 35 бывших бойцов получат суммы более $ 1 млн каждый, чуть меньше 100 человек — суммы более $ 500 тыс., ещё у 200 с лишним экс-бойцов размер компенсации составит более $ 100 тыс. и почти 800 человек получат более $ 50 тыс. на каждого. А 30% от этой суммы уйдёт адвокатам.

Против UFC подавали и ещё один антимонопольный иск в 2021 году, за которым стоял бывший боец Кайан Джонсон, который выступал в промоушене с 2014 по 2018 год и провёл семь поединков (4-3, в последних двух боях проиграл Исламу Махачеву и Рустаму Хабилову). По этому делу пока нет больших разбирательств, и нет понимания, чего ждать, но надо помнить, что и иск имени Канга Ли был изначально подан ещё в 2014 году. А предмет иска всё тот же — гонорары, кабальные контракты, отсутствие свободы выбора, монополия. В этом иске, помимо Джонсона, участвуют бойцы, выступавшие или выступающие в промоушене с 2017 года по настоящее время.

Теперь нашлись новые энтузиасты, которые вдохновились примером бойцов из первого иска и тоже решили судиться с промоушеном. Новый иск подан юридической фирмой Berger Montague, которая представляла интересы бывших бойцов и в первом случае. Истцом выступает Фил Дэвис, бывший чемпион Bellator, который в своё время неплохо проявлял себя и в UFC. Но важный нюанс — в случае Дэвиса всё выглядит действительно как благородный порыв защитить других бойцов, потому что иск Фила не требует денежной компенсации. Гонорары бойцов и их размер в этом иске не упоминаются.

Фил Дэвис Фото: Buda Mendes/Getty Images

Дэвис рассчитывает, что будет вынесен судебный запрет против «незаконной схемы UFC», которая, как отмечается, влияет на всех бойцов ММА и подрывает способность других промоушенов, таких как PFL, привлекать бойцов высокого уровня для максимальной конкуренции с UFC. А ещё в иске требуется отменить ряд ограничительных пунктов в контрактах бойцов с UFC, а также дать им возможность расторгнуть соглашение через год без санкций. Сейчас контракты, как правило, заключаются на количество боёв, без ограничений по срокам их проведения. Там же отмечается, что UFC удерживает бойцов только для того, чтобы они не ушли в другую лигу. В качестве примера приводится случай, когда матчмейкер Джо Сильва заявлял в переписке (была обнародована в ходе предыдущего антимонопольного иска), что уволил бы Рожерио Ногейру за отказ биться с Даниэлем Кормье, но не делает этого, чтобы бразилец не подписал контракт с Bellator.

«Я горжусь тем, что поддерживаю профессиональных бойцов ММА, чтобы ослабить хватку UFC во всём спорте», — говорит сам Дэвис, выступающий сейчас в PFL.

«Схема UFC ещё больше ограничивает бойцов топ-уровня, таких как мистер Дэвис, от применения их навыков в профессии, не позволяя этим бойцам бороться за титулы на свободном и ничем не ограниченном рынке. В результате действий UFC конкурирующие ММА-промоушены были закрыты, и, как следствие, будущие бойцы ММА высшего уровня в PFL и других ММА-промоушенах, не связанных с UFC, потеряли свою карьеру, а их заработная плата стала ниже той, которая была бы на более конкурентном рынке», — также говорится в иске.

А юрист Эрик Крамер, представляющий Berger Montague, подчёркивает цель иска: «Мы намерены доказать, что UFC использовала хищническую схему для подрыва потенциальных конкурентов, которая, как утверждается в иске, привела к сохранению и усилению доминирования UFC и, таким образом, нанесла ущерб карьере и зарплате не только бойцов UFC, но и профессиональных бойцов MMA. Такие бойцы, как мистер Дэвис, выступают в промоушенах во всей индустрии ММА».

Есть ещё один иск от другого экс-бойца UFC Миши Циркунова. Он напрямую относится к делу Кайана Джонсона, которое упоминалось выше. От адвокатов UFC была подана апелляция относительно сертификации дела как коллективного иска. Всё из-за того, что бойцы, участвующие в этом иске, подписывали соглашения, включающие положения, которые исключают их участие в коллективных исках к промоушену. То есть они могут судиться в UFC только в индивидуальном порядке, что гораздо проще для промоушена. Это ходатайство будет рассмотрено в начале июня.

Миша Циркунов Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Иск от Циркунова призван, чтобы UFC запретили в дальнейшем прописывать подобные пункты в контрактах, а также предотвратить дальнейшие задержки в деле Джонсона, признав эти положения из соглашений недействительными.

UFC точно не находится в критическом положении из-за исков от бывших бойцов, однако потребуется время, чтобы разобраться в ситуации. Плюс в том, что в данном случае хотя бы не фигурируют гигантские суммы в $ 1,6 млрд, но на фоне истекающего контракта с ESPN и поиском нового бродкастера лишние проблемы UFC точно не нужны. Возможно, в ближайшие месяцы будут обновления по всем искам против промоушена.