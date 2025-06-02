UFC 316: новая встреча Двалишвили с О’Мэлли, первый титульник Харрисон. LIVE

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В ночь на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, на арене «Prudential Center» пройдёт очередной номерной турнир UFC 316. Главным событием вечера станет титульный реванш в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и экс обладателем титула Шоном О’Мэлли.
В рамках соглавного события турнира двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон встретится с чемпионкой UFC в женском легчайшем весе Джулианной Пеньей.
Также на турнире дебютирует бывший чемпион Bellator Патрик Микс, а непобежденный россиянин Азамат Мурзаканов будет биться с Брендсоном Рибейро.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
❌ У Мурзаканова изначально был другой соперник
Азамат должен был биться с бразильцем Джонни Уокером, который выше него в рейтинге. Но бразилец выбыл из-за травмы и соперником Мурзаканова стал нерейтинговый боец Брендсон Рибейро.
💊 Пенья: надеюсь, Харрисон перестала принимать стероиды
«Я думаю, что все знают, что в какой-то момент Харрисон принимала стероиды. Надеюсь, что до нашего поединка она перестанет их принимать, сдаст чистые допинг-тесты и уложится в лимит веса. Лично я намерена всё это сделать, и хочу, чтобы наш поединок был максимально честным, если, конечно, не учитывать тот факт, что Кайла должна согнать 23 кг, чтобы уложиться в допустимый вес нашей категории» — приводит слова Пеньи MMA Fighting.
Где смотреть турнир UFC 316
Посмотреть трансляцию турнира UFC 316 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤔 Двалишвили ответил, с кем хотел бы подраться после О'Мэлли. Это не Пётр Ян
«Хочу быть активным. Буду счастлив, если после реванша с Шоном я смогу провести ещё два боя. И, судя по всему, Кори Сэндхаген готов к вызову в виде меня. Мы никогда не дрались друг с другом. Он отличный боец, и ему уже удалось подраться с каждым в этом весе.
Я не возражаю против того, чтобы быстро обернуться и подраться с Кори, а потом снова вернуться в ноябре в Нью-Йорк или в Лас-Вегасе», — приводит слова Двалишвили портал Bloody Elbow.
Дата и время турнира UFC 316
Турнир UFC 316 пройдёт в ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США на арене «Prudential Center». Начало турнира — в 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 05:00 по мск.
🔮 Тренер Рахмонова дал прогноз на реванш Двалишвили — О’Мэлли
Эдуард Базров, тренер непобеждённого бойца UFC казахстанца Шавката Рахмонова, высказался о предстоящем реванше в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О’Мэлли.
«Я думаю, что Мераб победит О’Мэлли. Сейчас он в пиковой форме, это его время. Мераб очень хорош, он прогрессирует. У Шона шанс только зацепить Мераба, так как у панчера всегда есть шанс на победу», — приводит слова Базрова издание Betonmobile.
Полный кард турнира UFC 316
Основной кард:
Мераб Двалишвили — Шон О’Мэлли;
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон;
Келвин Гастелум — Джо Пайфер;
Марио Баутиста — Патрик Микс;
Висенте Люке — Кевин Холланд.
Предварительный кард:
Бруно Силва — Джошуа Ван;
Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро;
Сергей Спивак — Вальдо Кортес-Акоста;
Ариане Липски — Ван Цун;
Чу Сан Ю — Джека Сараги;
Калинн Уильямс — Андрес Густафссон;
Куиллан Салкиллд — Янал Ашмоз;
Маркель Медерос — Марк Чоински.