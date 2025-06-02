UFC 316: новая встреча Двалишвили с О’Мэлли, первый титульник Харрисон. LIVE

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В ночь на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, на арене «Prudential Center» пройдёт очередной номерной турнир UFC 316. Главным событием вечера станет титульный реванш в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и экс обладателем титула Шоном О’Мэлли.

В рамках соглавного события турнира двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон встретится с чемпионкой UFC в женском легчайшем весе Джулианной Пеньей.

Также на турнире дебютирует бывший чемпион Bellator Патрик Микс, а непобежденный россиянин Азамат Мурзаканов будет биться с Брендсоном Рибейро.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.