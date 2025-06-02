Бои с молодёжью больше не нужны. Что дальше для Шлеменко?

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошёл турнир RCC 22, главным событием которого стал поединок одного из самых знаковых бойцов для российских ММА Александра Шлеменко. Шторм бился с Владиславом Ковалёвым. Боец из Беларуси сделал себе имя в кулáчке, а в смешанных единоборствах провёл считаное количество поединков и далеко не с самой выдающейся оппозицией.

Несмотря на то что у Шлеменко опыта в 10 раз больше, у Белаза было преимущество — возраст. 26-летний боец против 41-летнего. Как бы Александр ни следил за питанием и физической формой, у организма есть свой предел, и возраст всегда очень тяжело обмануть. Так вышло и на этот раз, Шлеменко хорошо смотрелся, пока хватало сил, однако потом Ковалёв передышал и переработал ветерана. Раздельное решение судей не должно вводить в заблуждение, Владислав был лучше, а мы получили лишнее доказательство, что возраст имеет значение. И далеко не всегда этот фактор – в пользу более опытного бойца.

Разумеется, речи о том, что Шлеменко надо завершать карьеру, не идёт. Он всё ещё хорошо смотрится, но, пожалуй, нужно подумать о том, чтобы более тщательно подходить к выбору соперников. Вряд ли Александр планирует выступать в роли трамплина для молодых и голодных бойцов, как получилось в случае с Белазом. И вполне могло получиться в предыдущем бою с Анатолием Токовым, однако там раздельное решение сыграло в пользу Шторма.

Есть разговоры о реванше с Белазом, но это имеет смысл только в том случае, если проблемы, возникшие у Шлеменко незадолго до боя, действительно сильно повлияли на его выступление: «Будет звучать как оправдание, однако были свои сложности, и я рассматривал возможность снятия с боя. На сгонке случились кое-какие неприятности, которые заставили меня немного поволноваться. Схватило меня, но я продолжил гонять вес, сделал его. Поставил обезболивающие, и чуть лучше стало. Пообщались с врачом и приняли решение, что не сорву главный бой. Никогда в карьере не снимался с боя, поэтому у меня и 16 поражений».

Александр Шлеменко Фото: RCC MMA

Действительно ли нужен этот реванш? Вряд ли. Как и не особо нужны поединки с другими бойцами поколения Токова или Белаза. Эти бои, кроме финансовой составляющей, ничего Шлеменко не принесут. Разве что, если этот бой будет за пояс — как, например, озвучивали возможность проведения боя Александра с доминирующим чемпионом АСА Магомедрасулом Гасановым. Возможно, это лучший средневес России на данный момент, а ещё на кону стоял бы пояс, что явно добавляет интереса.

Сейчас Шлеменко на той стадии карьеры, когда с его участием можно организовать целый ряд других интересных боёв с громкой афишей. О некоторых опциях Шторм рассказывал ещё до боя с Ковалёвым: «Были другие варианты. И было разочарование, что с ними не получилось. Сорвались Гегард Мусаси, Люк Рокхолд, Даррен Тилл. И было ещё несколько вариантов. В итоге оказалось, что RCC проводит бой Ковалёва и Мясникова — и оба не скрывают, что хотят со мной подраться. Выявили, кто из них сильнее, и сделали мне бой с ним. У нас с Мусаси была история. Реванш был бы бомбой. Рокхолд – бывший чемпион UFC, можно было бы зацепить международную аудиторию».

Шлеменко — Мусаси, Шлеменко — Рокхолд. Это звучит очень неплохо, и это тот случай, когда разборка ветеранов может привлечь аудиторию. Шторм должен искать именно такие бои. Скорее всего, в RCC вернутся к варианту с Мусаси и попытаются привезти его в Россию, потому что Гегард сейчас свободный агент, а после развала лиги GFL, возможно, будет сговорчивее. Если брать россиян, то в идеале – попытаться вытащить в клетку Магомеда Исмаилова, который и сам не определился, нужно ему это или нет. Но его реванш с Шлеменко получит отличную раскрутку, и ажиотаж вокруг боя будет соответствующий.

Пока же Александр готовится к поединку в собственном промоушене Shlemenko FC, не раскрывая имя соперника. Правда, говорит, что таких оппонентов у него ещё не было. Последними соперниками Шторма в SFC были достаточно известные Кёртис Миллендер, Алекс Оливейра и Клебер Соуза. Впереди, скорее всего, бой с ещё одним именитым иностранцем, а после нужно хорошо задуматься над тем, что делать дальше.