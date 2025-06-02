Анкалаев «списал» Перейру. Поатану действительно лучше не возвращаться?

В марте 2025 года на турнире UFC 313 Магомед Анкалаев наконец-то сделал то, чего от него давно ждали — завоевал титул чемпиона в полутяжёлом весе. И заодно погасил одну из главных суперзвёзд промоушена Алекса Перейру, у которого прервалась серия побед. После этого бразилец ушёл в тень и взял длинную паузу, чего в UFC с ним ещё не случалось.

В мае были странные сообщения в аккаунте Перейры, где он недвусмысленно давал понять, что его расстроили какие-то действия UFC, после чего он даже задумался о завершении карьеры. Следом бразилец записал видео, где пояснил, что его аккаунт взломали, но, например, Даниэль Кормье уличил Поатана во лжи. Экс-боец также предположил, как складывалась картина: Перейре предложили реванш с Анкалаевым на UFC 317, тот отказался, а в организации сказали, что тогда титульный шанс уйдёт другому, что и расстроило Алекса. Позже информацию об отказе Перейры от боя подтвердили сам Анкалаев и авторитетный журналист Ариэль Хельвани.

Шумиха вокруг этого стихла, но теперь Анкалаев выдаёт твит о том, что оставляет идею реванша с Поатаном и двигается дальше: «Алекс закончил, он никогда не вернётся, давай жить дальше, июнь, июль, август, я сказал «да».

Молчание и полное отсутствие реакции от Перейры на всё происходящее выглядит странно. Он ещё в марте говорил, что рассчитывает на реванш с Анкалаевым в августе, однако после этого пропал, хотя и Магомед дал согласие на намеченную дату и неоднократно отмечал, что бразилец заслужил вторую попытку. Теперь у UFC не так давно анонсирован бой Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева на август, и несложно сделать выводы, что летом реванша Анкалаев — Перейра не случится. Да и сам бразилец пока больше сосредоточен на развлекательном контенте в социальных сетях и путешествиях.

Его бывший соперник Шон Стрикленд уже аккуратно указал на этот аспект: «Магомед Анкалаев — он просто чертовски хорош. Но я думаю вот что: у Алекса есть отличный шанс победить его в реванше, однако он слишком форсирует события. Сколько он провёл защит титула, прыгая туда-сюда между дивизионами, пока Анкалаев сидел на скамейке запасных? Быть таким активным в статусе суперзвезды — очень трудно. Никто не знает Анкалаева. Он будет идти по улице — никто его даже не узнает. В то время как Алекс — настоящая суперзвезда. Он не может выйти из дома, чтобы кто-нибудь не сказал: «О, это же Алекс. Давайте сделаем фото». А это давит на психику. Анкалаев живёт в пещере, бог знает где – я понятия не имею, откуда он. Он не имеет дела с таким прессингом, как Алекс. Поэтому я думаю, что, если Алекс немного притормозит, очистит голову, перестанет путешествовать по всему миру и подойдёт к бою свежим, у него будет реальный шанс победить Анкалаева».

Бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры Фото: Getty Images

Другое дело, что со спортивной точки зрения сложно представить, что Перейра может предложить россиянину во втором поединке, потому что первый бой для Поатана выдался очень плохим. Алекс показал хорошую защиту от борьбы, но полностью забыл о своей ударке. В реванше, если бразилец сделает большой упор на стойку, то может оказаться, что в борьбе проблемы всё же есть.

И можно понять Перейру — ему точно не стоит спешить с реваншем. Второе поражение подряд от Анкалаева окончательно собьёт волну хайпа с бразильца, что отбросит его и от титульной гонки и от вожделенного поединка с Джоном Джонсом за третий пояс. Об этом можно будет просто забыть. Поэтому Алекс не может себе позволить выходить на этот бой на коротком уведомлении или не будучи полностью готовым. Это ключевой поединок для дальнейшей карьеры Поатана. И ему сильно не повезло, что соперник намного сильнее него как боец.

Анкалаеву же пока приходится простаивать и ждать соперника. Проблема ещё и в том, что дивизион в упадке и претендентов, помимо Перейры, практически нет. Разве что Карлос Ульберг, которого, к слову, вообще ни разу никто не упомянул в контексте возможного боя с Анкалаевым. Фигурировали Перейра, Иржи Прохазка, Джамал Хилл, даже Ян Блахович и тяжеловес Жаилтон Алмейда, но не Ульберг. Это о многом говорит. А в топ-10 дивизиона сейчас, не считая Анкалаева, только три человека идут после побед: Прохазка, Ульберг и Доминик Рейес. И, похоже, никто из них на роль претендента не тянет.

Поэтому Анкалаев всё равно будет дожидаться Перейру. Возможно, бразильцу и не очень хочется снова биться со стилистически неудобным россиянином, однако скоро вариантов не останется. Алексу придётся рисковать.