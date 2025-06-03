Царукян осознал ошибку и готов рисковать. Но нужно ли это сейчас UFC?

Арман Царукян – один из самых ярких бойцов лёгкого веса в UFC. А на фоне того, что дивизион покинул Ислам Махачев, он вполне мог стать его главной звездой. Но боец находится в подвешенном состоянии. Он давно не выходил в клетку, не дрался в лучшей лиге на планете больше года. После сорванного титульного поединка от него отвернулось руководство промоушена. И в итоге бой за вакантный пояс пройдёт без участия Армана. Царукяну же придётся ждать следующего шанса. И эту паузу он пытается заполнять выступлениями в других организациях и даже дисциплинах.

На днях первый номер рейтинга легковесов UFC провёл в Москве схватку по грэпплингу. В соперниках оказался крепкий и опытный бразилец Патрики Фрейре. В итоге всё закончилось досрочной победой Армана в пятом раунде. А после завершения поединка он заявил, что сейчас готов страховать бои предстоящих крупных номерных турниров. Естественно, основная задача – оказаться запасным вариантом на бой Илии Топурии и Чарльза Оливейры. Но и от следующих возможностей Царукян отказываться не собирается.

Арман Царукян первый номер рейтинга лёгкого веса UFC «То же самое с Порье и Холлоуэем — мне нужно рисковать, потому что я получил травму, и эту травму неправильно обрисовали. Доктор объяснил, что и как произошло, и люди начали думать, что я просто соскочил с боя. Сейчас просто нужно вернуться в строй. Что UFC скажет — то и будем делать».

Видимо, работа над ошибками всё-таки была проделана. Арман продемонстрировал абсолютную лояльность организации, готовность идти на любые меры, чтобы вернуть себе титульный шанс. Но только сделал это поздно. Дана Уайт и остальные боссы прекрасно помнят, как именно Царукян снялся с поединка с Махачевым. А случилось это буквально за два дня до турнира. И организации просто повезло, что к ивенту готовился Ренато Мойкано, который не отказался выйти на таком коротком уведомлении против лучшего бойца дивизиона. Да, проиграл, но уважение от руководства совершенно точно получил. А вот Арман…

Царукян оказался откинутым в титульной гонке. И в том числе по той причине, что в последнее время в UFC сформировалась совершенно иная модель поведения. Чемпионы, претенденты и просто топовые бойцы не снимаются даже из-за травм. Самый наглядный пример – Мераб Двалишвили, который, кажется, на каждый бой выходит с каким-то новым повреждением. На морально волевых сражались Пётр Ян, Алекс Перейра. Магомед Анкалаев принял поединок во время Рамадана. И в такой ситуации поступок Царукяна действительно выглядел достаточно странно в глазах организации. Он не вцепился в шанс всей своей жизни, а решил уступить место тем, кто находился позади в очереди.

АРМАН ЦАРУКЯН Фото: Getty Images

Отдельно стоит напомнить и о том, что Арман сделал довольно странный выпад в сторону UFC после того, как отказался драться с Матеушем Гамротом. Поэтому теперь, возможно, даже не выглядит следующим претендентом. Тогда Царукян красноречиво продемонстрировал своё недовольство: «UFC меня позлила, что такого соперника дала. Это, можно сказать, неуважение в мою сторону. Я достоин большего, я номер один. Не говорю: дайте мне бой за титул, но дайте мне претендентский бой. Или скажите, что если его выиграешь, то мы дадим тебе бой за пояс. Однако такой договорённости не было».

А ведь Арман действительно мог подраться с Гамротом и в случае победы дождаться лучшего в паре Топурии и Оливейры. И сразу же запросить этот поединок за чемпионский пояс. Но сейчас Царукян на долгом простое, а в дивизионе на подступах новые лица. И есть серьёзная опасность, что бойцу попросту не дадут поединок в ближайшее время. Особенно с учётом отказа от боя с Гамротом. Тогда за титул может сразиться следующим уже кто-то из пары Дастина Порье и Макса Холлоуэя. И в этом будет серьёзный воспитательный шаг в отношении Армана.

Лига давно продемонстрировала, что готова «учить» даже потенциальных, а иногда и реальных звёзд. Без титульника сидит Мовсар Евлоев, а Мухаммад Мокаев вообще покинул промоушен. Теперь оказаться в ужасном положении может и Царукян.