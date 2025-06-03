Джонс точно на пенсии — по версии Аспиналла. Что будет, если это правда

Эпопея с чемпионским поясом в тяжёлом весе UFC продолжается. Кажется, все устали ждать того момента, когда будет анонсирован следующий титульный поединок. Том Аспиналл, который находится в статусе временного чемпиона, томится в ожидании. А обладатель титула Джон Джонс продолжает наслаждаться жизнью. Дивизион начал откровенно застаиваться, фанаты пишут петиции и предлагают свергнуть Костяного с «трона». А сам американец лишь язвительно отвечает на все выпады, оставаясь без анонсированной защиты. Но вечно так продолжаться не может. Случился очередной обмен любезностями от бойцов.

Сначала ситуацию решил немного «поджечь» сам Джонс. От него давно ждут новостей о будущем. Однако Джон внезапно решил переложить ответственность на UFC. А ещё упрекнул Аспиналла в распространении недостоверной информации. По словам Костяного, стороны уже обо всём договорились, осталось лишь поставить жирную точку в этой истории. Но именно руководство организации томит болельщиков в ожидании новостей: «Мы с Томом договорились подождать, пока UFC сделает своё заявление. Так что юридически я не могу об этом говорить».

Аспиналла данная ситуация задела. Видимо, Том окончательно вскипел, потому что практически моментально отреагировал на своей странице в социальных сетях. Британец сообщил, что никаких договорённостей с чемпионом не достигал: «Джонс завершил карьеру. О чём вы говорите, ребята? Парень живёт своей лучшей жизнью. У него была фантастическая карьера. Мы знаем, что Джонс — религиозный человек, поэтому я хочу сказать: да благословит бог его развитие и то, что он делает в своей жизни и карьере. Мы движемся дальше. Я абсолютный чемпион в тяжёлом весе. И готов сразиться со всеми желающими, чтобы этот дивизион снова заработал. Эти ребята слишком долго ждали. Соперникам это надоело, даже болельщикам надоело».

ТОМ АСПИНАЛЛ Фото: Getty Images

Стоит отметить, что Аспиналл уже не первый раз говорит, что Джонс завершил карьеру. Возможно, просто пытается обозлить и спровоцировать. Но существует и вероятность, что Том обладает внутренней информацией организации, которую распространяет уже от злости. В том числе и на то, что руководство лиги не предпринимает особых действий, чтобы заставить Джона быть более активным. И пока другие чемпионы, штурмующие новые дивизионы, вынуждены оставлять свои титулы, Костяной остаётся на «троне» в тяжёлом дивизионе. Есть ощущение, что его уход может всколыхнуть не только этот вес, но и всю лигу.

Аспиналл действительно станет абсолютным чемпионом, если Костяной объявит о завершении карьеры. А дальше для него видится два главных варианта. Со спортивной точки зрения главным претендентом выглядит Сириль Ган. А всё потому, что он пусть и в спорном поединке, но победил Александра Волкова. Естественно, в такой ситуации француз стал первым в списке претендентов. Вот только то резонансное судейское решение не укрылось от глаз Даны Уайта. И он пообещал, что промоушен не забудет о россиянине.

Дана Уайт президент UFC «Думаю, Волков выиграл. После боя я подошёл к Волкову, извинился перед ним. На мой взгляд, он выиграл. Потом ко мне подошёл глава Атлетической комиссии и сказал, что второй раунд был близким, они оба были потрясены, и можно было отдать в любую сторону. Они объяснили своё решение. Неважно, что я думаю, всё решают судьи».

Позже менеджер Волкова Иван Банников сообщил, что Волков всё-таки станет главным претендентом: «Всё руководство UFC согласно, что Александр победил. Судья, известная своими скандальными решениями в боксе, оставила свой след и в этой истории. Но мы благодарны руководству UFC, оно сообщило нам, что, несмотря на это судейское «ограбление» Александра, Волков остаётся претендентом на титул, а не Ган».

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ Фото: Getty Images

Конечно, все эти расклады выглядят очень оптимистично, однако есть одно но. Руководство UFC продолжает молчать, а сам Джонс и вовсе занимается чем угодно, кроме тренировок и выступлений. Правда, и только на слова Аспиналла опираться не стоит. Даже если Джон принял решение завершить карьеру, он может передумать в любой момент. И никто не помешает Костяному вновь выйти в октагон. Вот только складывается впечатление, что американец действительно устал. А когда вспоминаешь слова Аспиналла, так и хочется сказать: «Нет дыма без огня».