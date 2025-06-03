Два ярких титульника и бой громадного россиянина. UFC 316 — праздник для фанатов

Дата и время турнира UFC 316 с главным боем Мераб Двалишвили — Шон О’Мэлли

В ночь на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, на арене «Prudential Center» пройдёт очередной номерной турнир UFC 316. Его начало запланировано на 1:00 по московскому времени, главный кард стартует в 5:00 мск.

Главным событием вечера станет титульный реванш в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и экс-обладателем титула Шоном О’Мэлли.

В рамках соглавного события турнира двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон встретится с чемпионкой UFC в женском легчайшем весе Джулианной Пеньей.

Также на турнире дебютирует бывший чемпион Bellator Патрик Микс, а непобежденный россиянин Азамат Мурзаканов будет биться с Брендсоном Рибейро.

Прямая трансляция UFC 316 с титульным поединком Джулианна Пенья — Кайла Харрисон

Посмотреть трансляцию турнира UFC 316 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 316 с боем Брендсон Рибейро — Азамат Мурзаканов

Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли;

Джулианна Пенья — Кайла Харрисон;

Кевин Гастелум — Джо Пайфер;

Марио Баутиста — Патрик Микс;

Висенте Луке — Кевин Холланд;

Сергей Спивак — Вальдо Кортес-Акоста;

Джошуа Ван — Бруно Силва;

Брендсон Рибейро — Азамат Мурзаканов;

Ариане Липски — Ван Цун;

Андреас Густафссон — Калинн Уильямс;

Чу Сан Ю — Джека Сарагих;

Куиллан Салкиллд — Янал Ашмоз.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на главный бой турнира UFC 316

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев видит победителем в бою за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О'Мэлли грузинского атлета.

«Шанс О'Мэлли в бою против Двалишвили… Очевидно, это лаки-панч. Иначе он не сможет остановить Двалишвили, который нереально дышит, агрессивно идёт вперёд, миксуя и борьбу, и ударку. Этот парень обладает нечеловеческими способностями. Поэтому таких ребят может остановить только попадание, сильное попадание. Уверен, что О'Мэлли будет пытаться подловить соперника, но шансы на это призрачные. Всё-таки Двалишвили и держит удар хорошо, и постоянно двигается, его тяжело поймать. Он постоянно идёт на вас, не останавливается на месте, постоянно находится в движении. Поэтому всё-таки кажется, что Двалишвили снова победит решением судей», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Эдуард Базров, тренер непобеждённого бойца UFC казахстанца Шавката Рахмонова, также высказался о предстоящем реванше.

«Я думаю, что Мераб победит О’Мэлли. Сейчас он в пиковой форме, это его время. Мераб очень хорош, он прогрессирует. У Шона шанс только зацепить Мераба, так как у панчера всегда есть шанс на победу», — приводит слова Базрова издание Betonmobile.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян дал свой прогноз на предстоящий реванш.

«Я думаю, победит Мераб. Первый бой был очень уверенный с его стороны. Опять же, Шон может поймать каким-то ударом, но если здраво рассуждать, то 70 на 30 в пользу Мераба», — передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.