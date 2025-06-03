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Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли 2, реванш: когда бой, дата и время боя, где смотреть, UFC 316 полный кард, прогнозы на бой

Два ярких титульника и бой громадного россиянина. UFC 316 — праздник для фанатов
Сергей Сорокин
UFC 316
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Турнир изобилует огненными вывесками и интересными противостояниями.

Дата и время турнира UFC 316 с главным боем Мераб Двалишвили — Шон О’Мэлли

В ночь на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, на арене «Prudential Center» пройдёт очередной номерной турнир UFC 316. Его начало запланировано на 1:00 по московскому времени, главный кард стартует в 5:00 мск.

Главным событием вечера станет титульный реванш в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и экс-обладателем титула Шоном О’Мэлли.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

В рамках соглавного события турнира двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон встретится с чемпионкой UFC в женском легчайшем весе Джулианной Пеньей.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Джулианна Пенья — Кайла Харрисон
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Джулианна Пенья
Не началось
Кайла Харрисон

Также на турнире дебютирует бывший чемпион Bellator Патрик Микс, а непобежденный россиянин Азамат Мурзаканов будет биться с Брендсоном Рибейро.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро
08 июня 2025, воскресенье. 03:50 МСК
Азамат Мурзаканов
Не началось
Брендсон Рибейро

Прямая трансляция UFC 316 с титульным поединком Джулианна Пенья — Кайла Харрисон

Посмотреть трансляцию турнира UFC 316 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 316 с боем Брендсон Рибейро — Азамат Мурзаканов

  • Мераб ДвалишвилиШон О'Мэлли;
  • Джулианна ПеньяКайла Харрисон;
  • Кевин Гастелум — Джо Пайфер;
  • Марио Баутиста — Патрик Микс;
  • Висенте Луке — Кевин Холланд;
  • Сергей Спивак — Вальдо Кортес-Акоста;
  • Джошуа Ван — Бруно Силва;
  • Брендсон Рибейро — Азамат Мурзаканов;
  • Ариане Липски — Ван Цун;
  • Андреас Густафссон — Калинн Уильямс;
  • Чу Сан Ю — Джека Сарагих;
  • Куиллан Салкиллд — Янал Ашмоз.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
UFC 316: Двалишвили снова защищает пояс, Мурзаканов рвётся в топы. LIVE
Live
UFC 316: Двалишвили снова защищает пояс, Мурзаканов рвётся в топы. LIVE
Эпоха скучных чемпионов в UFC. Двалишвили отдувается за всех Эпоха скучных чемпионов в UFC. Двалишвили отдувается за всех
«Просто отрежу палец». Двалишвили — терминатор, травмы его не берут «Просто отрежу палец». Двалишвили — терминатор, травмы его не берут

Прогноз на главный бой турнира UFC 316

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев видит победителем в бою за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и американцем Шоном О'Мэлли грузинского атлета.

«Шанс О'Мэлли в бою против Двалишвили… Очевидно, это лаки-панч. Иначе он не сможет остановить Двалишвили, который нереально дышит, агрессивно идёт вперёд, миксуя и борьбу, и ударку. Этот парень обладает нечеловеческими способностями. Поэтому таких ребят может остановить только попадание, сильное попадание. Уверен, что О'Мэлли будет пытаться подловить соперника, но шансы на это призрачные. Всё-таки Двалишвили и держит удар хорошо, и постоянно двигается, его тяжело поймать. Он постоянно идёт на вас, не останавливается на месте, постоянно находится в движении. Поэтому всё-таки кажется, что Двалишвили снова победит решением судей», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Эдуард Базров, тренер непобеждённого бойца UFC казахстанца Шавката Рахмонова, также высказался о предстоящем реванше.

«Я думаю, что Мераб победит О’Мэлли. Сейчас он в пиковой форме, это его время. Мераб очень хорош, он прогрессирует. У Шона шанс только зацепить Мераба, так как у панчера всегда есть шанс на победу», — приводит слова Базрова издание Betonmobile.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян дал свой прогноз на предстоящий реванш.

«Я думаю, победит Мераб. Первый бой был очень уверенный с его стороны. Опять же, Шон может поймать каким-то ударом, но если здраво рассуждать, то 70 на 30 в пользу Мераба», — передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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