Реванш Двалишвили и О’Мэлли — подарок для обоих. Шон не заслужил титульный бой

В ночь с 7 на 8 июня в США состоится номерной турнир UFC 316. В главном событии вечера зрители увидят титульный реванш в легчайшем весе между обладателем пояса Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом Шоном О’Мэлли.

Мераб и Шон встречались в сентябре 2024 года: тогда Двалишвили одержал победу судейским решением и стал новым чемпионом промоушена. С тех пор дороги бойцов на время разошлись. Мераба буквально вынудили провести первую защиту титула против Умара Нурмагомедова, а О’Мэлли взял паузу и не прогадал.

Мераб сохранил пояс у себя после боя с Нурмагомедовым, и тут объявился О’Мэлли, который заявил о претензиях на титул. Мол, в первом бою всё пошло не так, но в реванше он исправит ситуацию и вернёт себе статус чемпиона. Команда Двалишвили вместе с UFC рассматривала два потенциальных поединка – против Петра Яна и против Шона О’Мэлли. В итоге выбор пал на Сахарка, и для обоих бойцов предстоящий бой – большой подарок.

Нужно начать с того, что О’Мэлли не особо и заслужил реванш. Вторую попытку обычно дают бойцам, которые закрыли поражение как минимум одной победой (а лучше двумя, как Пётр Ян), либо в том случае, если первый поединок был близким. Поражение Шон не закрывал, свой последний поединок он провёл именно против Двалишвили, и конкуренции там особой не было. Да, в каких-то эпизодах Шон был хорош с дистанции, где у него было преимущество, он мог достать Мераба коленом в третьем раунде. Но на этом всё. Справляться с борьбой Двалишвили у него не получалось, как и у многих других соперников грузина, а если брать сухую статистику, то Мераб перебил бывшего чемпиона с колоссальным перевесом (214-49) и оказался лучше почти вдвое по акцентированным ударам (82-47). Да, большинство этих ударов были нанесены в партере, однако это не меняет тотального преимущества Мераба в первом бою.

Шон может сколько угодно бить себя в грудь, говорить о том, что во втором поединке всё будет по-другому, что он завязал с алкоголем, тусовками и компьютерными играми и полностью сконцентрирован на предстоящем реванше. Это всё здорово, но борьба и функциональная подготовка Двалишвили от этого никуда не делись: в клетку против Сахарка выйдет всё та же грузинская машина, которая будет валять его все пять раундов. Смог ли за это время Шон подтянуть борьбу? Вряд ли. Во всяком случае, до такого уровня, чтобы справляться с тейкдаунами Мераба, который не замечал даже олимпийского чемпиона по вольной борьбе Генри Сехудо. А О’Мэлли, в свою очередь, летал и от Петра Яна, чего уж там говорить про Мераба.

План Шона всё так же будет заключаться в том, чтобы работать с дистанции и пытаться поймать Мераба встречным ударом, как Сахарок поймал Алджамейна Стерлинга. Но Двалишвили слишком быстр, хорошо готовит и проводит свои тейкдауны, так что надеяться на лаки-панч в чемпионском поединке против Мераба – странная затея. Двалишвили выглядит большим фаворитом в предстоящем поединке, и то, что Шон вообще получил реванш в нынешней ситуации и при таком раскладе сил в дивизионе — большой бонус от руководства.

При всём при этом нужно сказать, что и для Двалишвили такой бой является подарком. У грузина был вариант встретиться с Петром Яном, который в последнее время набрал хорошую форму, залечил травмы и восстановился психологически после серии неудач. Россиянин куда более разнообразен, чем О’Мэлли и, что немаловажно – лучше борется и защищается от тейкдаунов. Конечно, бой с Яном выглядел бы куда более логичным со спортивной точки зрения, однако UFC – не только про спорт, но и про бизнес. Для бизнеса реванш Двалишвили и О’Мэлли более выгоден, чем поединок чемпиона с Яном.

Ну и можно считать, что Мерабу «воздалось» за то, что он в итоге согласился на бой с Умаром Нурмагомедовым, который ему навязали сверху. Да, грузинский боец противился, но в итоге принял сложный вызов и справился с ним. В награду – бонус в виде боя с О’Мэлли, который на бумаге выглядит гораздо легче, чем противостояние с Яном или реванш с Нурмагомедовым.

Единственный, кто во всей этой ситуации не получил подарок от UFC – Пётр Ян. Россиянину дали в соперники 13-го номера рейтинга Маркуса Макги, от боя с которым россиянин ничего не выиграет. Так что ему остаётся наблюдать за титульной разборкой Шона и Мераба и думать о своём предстоящем поединке.