«Еду к нему в отель». Милохин и Байра вместо боя поиграли в прятки

В Казахстане 6 июня должен был состояться турнир по боксу ALL STARS BOXING 4. В карде мероприятия был запланирован поединок известного российского блогера Дани Милохина и бойца поп-ММА Байрама Кахруманова, однако бой, как и весь турнир, перенесли.

«Друзья, вынуждены сообщить, что по ряду причин турнир переносится на сентябрь. Все купленные билеты действительны на новую дату. Если вы хотите вернуть билеты, это также возможно», — говорится в сообщении организаторов.

Перенос поединка подтвердил и Байра, который узнал об этом уже после того, как прилетел в Казахстан.

«Потратил 10 часов, только прилетел, и мне говорят, что турнир перенесли. Если честно, не понимаю, что за неорганизованность и издевательство. Я потратил очень много времени и денег, готовился», — высказался Кахруманов на своей странице в социальных сетях.

Байрам Карухманов с Хамзатом Чимаевым Фото: из личного архива

Возможно, одной из причин переноса турнира стал как раз поединок Дани Милохина. Изначально российский блогер должен был разделить ринг с блогером из Кыргызстана Аргеном Керимовым (Сигма), особо популярным именно в Средней Азии. Однако Керимов перестал выходить на связь за несколько недель до боя, и Милохину пришлось искать нового соперника. Позже Арген объяснил ситуацию проблемами со здоровьем, извинился перед Милохиным и пообещал подраться с ним позже. Возможно, это произойдёт как раз в сентябре.

Дане оперативно подобрали другого соперника, им стал боец поп-ММА Байрам Кахруманов. У Байры и Милохина есть своя предыстория, два года назад Кахруманов попытался устроить с блогером конфликт прямо на улице. Байра снимал Милохина на видео, называл «нефором» и задавал провокационные вопросы. Тогда открытого конфликта удалось избежать, однако история могла найти продолжение на турнире в Казахстане.

Правда, она оказалась неинтересна казахстанской публике, хотевшей посмотреть не на бой Милохина, а на конкретный поединок с Сигмой, который в Казахстане гораздо популярнее Дани. Из-за срыва этого противостояния многие зрители, по сообщениям местных СМИ, стали возвращать билеты в кассу. Вероятно, именно это и послужило причиной для отмены не только боя Милохина и Байры, который должен был стать одним из главных событий, но и в целом всего турнира.

Интересно, что Байру это не остановило. Российский боец поп-ММА, известный своей склонностью к различным конфликтам, решил, что отмена турнира — это не повод переносить их выяснение отношений с Милохиным.

«Я сейчас еду в отель к Милохину. Если ты считаешь себя мужчиной, а не тёлкой, которая красит ногти, просто ответь мне где-нибудь. Давай хотя бы сейчас увидимся», — бросил Байра вызов блогеру в социальных сетях.

Ситуация уже стала напоминать серию какого-то реалити-шоу, в котором Байра, кстати, имел опыт съёмок. Но устроить «минутку», бой без правил в отеле или же просто поговорить с Милохиным ему не удалось. Поиски блогера в гостинице не привели к успеху, хотя, наверное, выглядели весьма комично. Дане, по всей видимости, разборок с Кахрумановым хватило ещё два года назад, и блогер хотел встретиться с обидчиком исключительно в ринге. В итоге Байра нашёл не самого Милохина, а его тренера, с которым в конфликт вступать почему-то не стал.

Байрам Кахруманов с тренером Милохина Зориком Степаняном. Фото: из личного архива Байрама Кахруманова

«Тренер Дани оказался мужчиной, и мы поговорили и пришли к общему. А этот клоун где-то прятался от меня», — написал Байра, приложив общую фотографию с тренером Милохина Зориком Степаняном.