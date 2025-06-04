«Американский бокс — это шапито, а Милохин – молодец». Огонь от Магомеда Курбанова

5 июля в рамках большого боксёрского вечера от RCC Boxing Promotions состоится поединок двух россиян. В ринг возвращается Магомед Курбанов (26-1, 14 KO), к фигуре которого традиционно приковано серьёзнейшее внимание. Его соперником станет соотечественник – Павел Сосулин (11-0, 6 KO). Мы поговорили с Магомедом о предстоящем бое и подготовке к нему, обсудили проблемы профессионального бокса и кризис американцев, а также порассуждали о будущем Курбанова.

МАГОМЕД КУРБАНОВ Фото: RCC Boxing

– Как пришло предложение, долго ли раздумывали над ним?

– Я не раздумывал. Так обстоятельства сложились, что человек пошёл по тому же пути, что и я. Они понимали, что рано или поздно мы встретимся. Думаю, этот бой – шикарный для России. Я за то, чтобы поединок состоялся.

– Вам предстоит поединок с россиянином. Это упрощает ситуацию или осложняет?

– Мы с Пашей общались и общаемся. И так вышло, что теперь встретимся. Я постоянно поздравлял его с победами, он приезжал помогать мне на спаррингах. На сегодняшний день так получилось, что наши дороги сошлись именно в этом деле.

ПАВЕЛ СОСУЛИН Фото: РИА Новости

– В голове сидит жажда реванша с Мадримовым?

– Честно сказать, жажды нет. Но есть недосказанность после этого боя. Я хотел бы реванш. Когда буду полон сил, восстановленный, хладнокровный. К тому поединку подошёл не совсем готовым. Перелёты, акклиматизация, много других факторов, о которых никто не знает. И я был не в своей форме. Хотел бы выйти на бой с Мадримовым идеально готовым. И если проиграю и тогда, нужно будет задумываться мне самому.

– До боя с Мадримовым было много поединков, доходивших до судейского решения. А после осечки первый же бой завершился техническим нокаутом. Неудачный исход сильно разозлил вас?

– Честно говоря, эмоциям стараюсь не поддаваться. Злости не было. Но свой стиль и тактику поменял. Я заигрался в каком-то режиме. Всё было перед Мадримовым слишком на уважении. Много было ненужных внутренних моментов. Если дерёшься с бойцом – нужно выходить и «ломать». Как будто он тоже выходит убивать тебя в ринг. Много факторов было упущено. Сейчас это всё исправляю. Буду выходить и «ломать», как в старые добрые времена. Шутки-мутки, «на уважении»… Это всё пропало, нет такого.

– В последнее время все стали тихонями. Вы дадите дивизиону огня?

– Пытаюсь и планировал. Причём не наигранно, а по-настоящему хочу «газовать». Всё, особенно в России, находится в затишье. Пора поднимать хейтеров. Те, кто понимает – они и будут понимать. А хейтеры всегда будут, ничего страшного. Зато интерес больше будет.

– Ваш трэш-ток будет в стиле Маги Исмаилова?

– Без разницы, какой трэш-ток. Можно и по шее дать, если нужно. Нужно всем бойцам с пониманием к этому относиться. Главное – чувства не задевать, не касаться недозволительных вещей. Есть много другого, что можно сделать для раскрутки боя. Это даже не обсуждается.

МАГОМЕД КУРБАНОВ Фото: RCC Boxing

– Тим Цзю вновь получил бой с Себастьяном Фундорой. В чём логика?

– Это как ситуация с Мадримовым. Вот что он мне даст, кроме титула и реванша? Никакой медийности он мне не принесёт. У него есть непонятные подписчики, со своей страны. Но в плане мирового бокса он мне ничего не даст. А вот Цзю… он даст. Курбанов – Цзю – афиша, которая привлечёт к себе огромное внимание. Цзю – Фундора – тоже хорошая история. Мы что ищем в боксе? Интерес, внимание, деньги. Так устроен современный бокс. В случае с Тимом, очевидно, хотят продолжить историю отца. Хотят сделать Цзю чемпионом мира. Думаю, если бы мне завтра позвонили и сказали, что за реванш с Исраиловым дадут определённую сумму денег, я бы согласился. Фундоре предложили условия, от которых он не смог отказаться. Сейчас это больше Тиму нужно.

– Можно ли сказать, что многое в карьере Тима выстраивается на наследии отца?

– Давайте не будем принижать Тима. Он молодец. Пашет, дерётся, весь в крови, идёт до конца. В этом плане он красавчик. Плюс бонусом фамилия папы ложится на него. Пазл сложился. И для мира бокса это интересная история. А он своими боями доказывает, что это действительно так.

– Есть ли ощущение, что вы с Тимом сейчас могли бы закатить очень кровавый бой?

– Наш бой не за горами, он скоро состоится. Я верю в это. Хоть Тим и не придаёт этому значение. В ближайшие год-два он обязательно состоится.

– Два года назад в более выигрышном положении был он, мог диктовать условия. Сейчас вы вправе выбирать. Готовы приехать в Австралию? Прямо в его логово.

– Я готов, готов. Почему нет? Нужно обговаривать это всё с промоутером. Вообще нет проблем подраться в Австралии. «Send me location, Tim!» На сегодняшний день, кажется, мы друг другу просто нужны. Но он мне не особенно интересен. Этот поединок всё равно остаётся большим боем для России. Вся страна сойдётся в Екатеринбурге, будет ждать поединок. Все будут об этом говорить, во всём медиапространстве.

ТИМ ЦЗЮ Фото: Matt King/Getty Images

– Вы сказали, что он вам больше не интересен. Поднадоел?

– Да. Но я всё равно бы ещё раз сказал о нём в медиапространстве. И вызвал бы его на поединок. Хочу, чтобы в международном поле это всё звучало.

– В последнее время смотрели какие-то турниры? Есть ли ощущение, что американский бокс стал откровенно слабым?

– Они стали непонятными циркачами, шапито. Одеваются непонятно, выходят и несут пургу. Один – танцует, другой – орёт. Не знаю… Мир меняется. И не всегда в лучшую сторону. Я не могу эту ситуацию прокомментировать. Не понимаю, что происходит.

МАГОМЕД КУРБАНОВ Фото: RCC Boxing

– Можно ли сказать, что ваш дивизион – оплот старой формации?

– Честно сказать, в каждом весе сейчас идут провалы. Турки [Аль аш-Шейх] зашёл и всё испортил, по-моему. Он не сделал ничего крутого. Хочет взять и всё разрушить. У него есть деньги, есть влияние. А толку от этого нет. В одном карде не должно быть пять титульников. Проспекты должны быть. Люди устают смотреть даже на постоянные титульные бои. Люди по восемь часов сидят и на это смотрят.

– Согласны, что титульные бои стали слишком осторожными?

– Да-да. Я об этом и говорю. Очень скучно, очень поздно, очень долго. Мне непонятно ничего. Деньги вливаются, но хайпа в этом уже нет никакого.

– Дана Уайт пришёл в бокс. Нет ощущения, что он должен немного сбалансировать поведение Турки?

– Нет никакого ощущения. Посмотрите на UFC. Я бы не сказал, что он там «царит». Тоже всё умирает, тухнет. Что он может сделать в боксе? Ничего. Это либо есть, либо нет. От того, что Дана Уайт пришёл, ничего не изменится.

– Как вы оцените Даню Милохина, у него есть перспективы в боксе?

– На сегодняшний день ничего плохого в нём не вижу. Молодец пацан. Я был в одном зале с ним. Видел, как он тренируется. Не по той дороге в своё время пошёл просто. Сейчас исправляется, дерётся. Даёт хороший пример молодёжи. Всё, что идёт во благо, нельзя порицать.

Скажу, что парень молодец. Он почувствовал этот момент, прёт вперёд. До хорошего боксёра ему далеко. Но бить таких же блогеров у него получается хорошо.

Пример Джейка Пола? На сегодняшний день Милохину рано драться с профессионалами. Однако если он продолжит упорно работать — почему нет? Всё получится.