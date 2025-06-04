Не спешите хоронить О'Мэлли. Долговязый американец очень хорош

В США в ночь с 7 на 8 июня состоится номерной турнир UFC 316. В главном событии вечера чемпион лиги в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт защиту пояса против бывшего обладателя титула Шона О'Мэлли.

Имя : Шон О'Мэлли

: Шон О'Мэлли Дата рождения : 24 октября 1994 года

: 24 октября 1994 года Место рождения : Монтана, США

: Монтана, США Рост : 180 см

: 180 см Размах рук : 183 см

: 183 см Рекорд : 18-2

: 18-2 Весовая категория : легчайшая

: легчайшая Место в дивизионе : первое

: первое Команда : MMA Lab

: MMA Lab Прозвище: Сахарок

Бойцы уже встречались между собой, и тоже в поединке за пояс. Шон в августе 2023 года сенсационно нокаутировал доминирующего чемпиона Алджамейна Стерлинга, лучшего друга Двалишвили, и стал новым королём дивизиона. О'Мэлли даже подарили лёгкую первую защиту пояса не с главными претендентами, а с шестым номером рейтинга Марлоном Верой — Сахарок уверенно переехал эквадорца. Однако в сентябре 2024 года до титульного боя добрался Двалишвили, который отомстил за Стерлинга и завоевал пояс.

С тех пор О'Мэлли больше в клетке не появлялся, взяв паузу, а Мераб провёл защиту против Умара Нурмагомедова, сохранив статус чемпиона. Теперь промоушен снова решил свести грузинского бойца с одним из главных любимчиков Даны Уайта.

«Все понимают, что это противостояние ударника и борца. Это противостояние финишёра и любителя решений. Его план – обнимать меня. Мой план – выйти в клетку и выключить ему свет. Я знаю, что мне под силу удосрочить Мераба. На UFC 316 я отправлю его в нокаут, и тот факт, что я проигрывал ему в прошлом, лишь сделает мою предстоящую победу слаще», — приводит слова Шона О'Мэлли sportskeeda.com.

Конечно, Двалишвили подходит к реваншу в статусе фаворита, но при этом совершенно не стоит списывать со счетов Шона О'Мэлли. Возможно, американец получил титульник вне очереди, однако привилегии от промоушена американец заслужил не только неординарной внешностью и активным трэш-током, но и яркими победами. Сахарок пробился в промоушен Даны Уайта через шоу The Ultimate Fighter и начал «зажигать» в октагоне уже с первых выступлений. В трёх боях лиги Шон оформил три победы, две из них — шикарными нокаутами. Долговязый и худощавый паренёк со смешной причёской и татуировками влюблял в себя не только фанатов, но и руководство промоушена, поэтому у О'Мэлли в соперниках оказался топовый оппонент Марлон Вера. Первый бой с эквадорцем закончился провалом для Сахарка: он получил травму ноги и проиграл, однако как раз первое поражение перезапустило карьеру О'Мэлли.

Дальше было восхождение Шона на вершину, он оформил три нокаута, неожиданно победил Петра Яна, а следом оформил ещё больший апсет, вырубив Алджамейна Стерлинга. О'Мэлли успел поквитаться с Марлоном Верой, деклассировав эквадорца в реванше, но с Двалишвили чемпион совладать не сумел.

К реваншу с Мерабом первый номер рейтинга легчайшего веса подходит с рекордом 18-2, при этом 12 побед он одержал нокаутами. О'Мэлли нельзя недооценивать даже в тех боях, в которых он является андердогом, Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг соврать не дадут. Шон очень высокий для своей весовой категории, при росте 180 см он умудряется вписываться в лимит легчайшего веса (61,2 кг), а один бой в карьере и вовсе провёл в наилегчайшем дивизионе (56,7 кг). Естественно, что главное преимущество Шона кроется как раз в габаритах: длинные руки и ноги позволяют ему работать с дистанции, где он чувствует себя великолепно. У О'Мэлли отличный бокс, в моментах он даже перебивал одного из лучших ударников дивизиона — Петра Яна. У Шона неприятный джеб, который он чередует с лоу-киками и фронт-киками, не позволяя соперникам сближаться. А его правый прямой является настоящим оружием: несмотря на свою худощавость, Шон очень плотно бьёт.

К хорошей базе бокса О'Мэлли добавил эффектные кики, которые он может использовать благодаря преимуществу в росте, и, конечно, колени, которые стали одной из фишек американца. Коленом он доставал и Петра Яна, и Мераба Двалишвили, и многих других соперников. В целом Шон весьма разнообразный ударник, который умеет удивлять в клетке, соперники не всегда знают и понимают, чего от него ожидать.

Шон О Мэлли Фото: Chris Unger/Getty Images

Добавляем к этому отличный тайминг, яркий пример которого — нокаут в поединке со Стерлингом, высокий бойцовский интеллект, благодаря которому он умеет подстраиваться под соперников, и, конечно, скорость. Всё это в совокупности с хорошими ударными навыками делает его максимально опасным в стойке, и именно в этом кроется его ключ к победе над Двалишвили.

В первом бою Шон не справился с борьбой Мераба, хотя, например, в третьем раунде у грузинского бойца тейкдауны не проходили. Если О'Мэлли провёл работу над ошибками, поработал над борьбой, а точнее, над защитой от проходов в ноги, то Шона будут шансы на победу. Не стоит забывать, что Сахарок является любимчиком Даны Уайта, и в судейских решениях у него точно есть преимущество: в бою с Петром Яном судьи откровенно подарили ему победу, а в первом поединке с Двалишвили отдали два раунда Шону, хотя бой был не настолько конкурентным. Ну и не стоит забывать, что О’Мэлли – отличный панчер, а у таких бойцов всегда есть шанс на победу, особенно против соперников, которые активно на тебя летят, коим является Мераб.