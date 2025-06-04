От легендарного шоу — до «пустышки». TUF с каждым сезоном всё тяжелее смотреть

Реалити-шоу The Ultimate Fighter давно стало культурным феноменом в США. Талантливые молодые бойцы сражаются за место в лучшей лиге на планете – UFC. Естественно, всё это вызывало запредельный интерес у фанатов смешанных единоборств на протяжении длительного времени. Но, кажется, TUF оказалось в тупике, поскольку свежих идей нет давно. А старый формат всем, откровенно говоря, приелся. Небольшим всплеском стало появление Конора Макгрегора в 31-м сезоне. Но с тех пор утекло много воды. И интереса к реалити со стороны публики становится всё меньше.

Новый сезон выглядит разочаровывающе со всех точек зрения. И смотреть его становится тяжело с самого начала. В первой серии много монологов, знакомство с героями происходит очень медленно. А отсутствие динамики уже к середине заставляет заскучать. В итоге основное внимание уделяется тренерам, которые хоть немного вызывают интерес у публики. Но к ним мы вернёмся позже. А само реалити, естественно, пропитано зарядом мотивации, нацелено на привлечение молодых бойцов, которые намерены пойти за своей мечтой… Вот только всё это обёрнуто в такую упаковку, что вряд ли выполнит задачу по привлечению колоссального внимания.

TUF ничего не пытается менять. Концепция проста и понятна: два тренера, 16 участников и создание бойцовского дома с общением и поединками. Однако такая модель давно приелась. А если учесть, что сейчас на рынке огромное количество подобных шоу, ситуация становится ещё более сложной. Всё стала слишком предсказуемо и понятно, глубокие и действительно цепляющие бойцы в ростере оказываются слишком редко. Поэтому и необходим креатив, который должен зацепить публику. Но зрители в очередной раз должны наблюдать шаблонный сценарий, меняющийся лишь отчасти. Многие события предугадываются ещё до того, как произошли.

TUF 33 Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Отдельно стоит поднять вопрос выбора наставников. А это – Чейл Соннен и Даниэль Кормье. Бывшие бойцы, гении трэш-тока… Но не действующие спортсмены, а парни, которые давно перестали выходить в клетку. На протяжении долгого времени во главу концепции ставилось то, что руководить молодёжью должны именно действующие участники ростера UFC. Они лично выходили в клетку, вставали в спарринги, показывали приёмы на своих примерах. Есть ощущение, что Соннен и Кормье станут «говорящими головами», которые просто светятся в шоу, но как такового действенного участия в тренировочном процессе и подготовке не принимают. Разве что Чейл научит своих подопечных ругаться со всеми, до кого дотягиваются руки.

Можно было бы понять решение организации, если бы в UFC не было свежих конфликтов. Но ведь даже в ALF Reality ситуация намного ярче. Там совсем недавно свели на наставниках Алджамейна Стерлинга и Петра Яна. А в новый сезон и вовсе позвали легендарного Джона Джонса. В TUF также могли столкнуть головами конфликтующих. Костяного и Тома Аспиналла, Ислама Махачева и Илию Топурию… Вместо этого – Кормье и Соннен. Так что наставники вряд ли оправдали ожидания фанатов.

TUF 33 Фото: Chris Unger/Getty Images

Состав участников также вряд ли ориентирован на широкую аудиторию. При этом Дана Уайт с другими боссами попытался ударить в другую нишу – пригласили представителей Казахстана, Узбекистана, Индии и даже ЮАР. Однако в основном это по-прежнему бразильцы, мексиканцы и американцы. И возникает закономерный вопрос: «А зачем за этим наблюдать европейцам?» Чтобы порадоваться за единственного ирландца? Очень вряд ли. Подбор бойцов действительно снова получился однобоким и вызывает большие вопросы. Как и всё остальное в шоу. И, к сожалению, так происходит не в первый раз.

Проблемы начались ещё с прошлого сезона, который прошёл мимо практически всех. Алекса Грассо и Валентина Шевченко пытались расшевелить публику. Но ничего особенного из этого не получилось. А Конор в своё время просто взял экспрессией и нестандартными выходками. Он становился ключевой фигурой каждого выпуска, с чем попросту бесполезно спорить. TUF нужно срочно что-то менять. Иначе интересное реалити-шоу рискует окончательно провалиться и закрыться.