Двалишвили резко богатеет, Сахарок больше не «золотой». Гонорары UFC 316

В ночь с 7 на 8 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, на арене «Prudential Center» пройдёт громкий номерной турнир – UFC 316. Главным событием вечера станет титульный реванш в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и экс-обладателем титула Шоном О’Мэлли.

Грузинский боец подходит к поединку в статусе чемпиона, поэтому совершенно точно получит возможность прилично подзаработать. Более того, это уже не первая защита. Победа над братом Хабиба Нурмагомедова – Умаром – подняла ценность Двалишвили в глазах руководства. Мераб поступательно набирает обороты в плане доходов. И теперь он приближается к поединку мечты.

Мераб подходил к чемпионскому поединку с О’Мэлли на серии из 10 побед. Но базовый гонорар бойца к тому моменту составлял всего лишь $ 100 тыс. Для сравнения, Шон получал такие же деньги, когда ещё не успел ворваться в топ-15. А за два громких поединка с Петром Яном и Генри Сехудо было заработано чуть более $ 200 тыс. с учётом бонусов за победы. Цифры выглядели откровенно печально. Однако теперь ситуация начала меняться мощнейшим образом. Двалишвили выдал два титульника, которые мощно прокачали его с точки зрения доходов.

По информации Sporty Salaries, за первый бой с О’Мэлли грузинский боец получил всего лишь $ 1,43 млн ($ 500 тыс. – за выход, $ 100 тыс. – за победу, $ 800 тыс. – бонус с продажи PPV, $ 32 тыс. – спонсорская выплата). А экс-чемпион заработал больше даже при поражении, причём в разы – $ 3,24 млн. Но для Мераба была важна не разовая прибыль. Он стал чемпионом, что существенно повысило его доходы. С Умаром всё перевернулось. И в сумме Двалишвили уже успел набить практически $ 2,2 млн. $ 500 тыс. также были гарантированы за выход. Именно такой базовый контракт Мераб имеет на данный момент. Но тогда их бой с Умаром шёл в карде соглавным. И процент PPV был ниже, чем на UFC 316. Поэтому можно смело предполагать, что своим поведением за пределами клетки и выступлениями грузин заслужил самый денежный поединок в жизни. По предварительным подсчётам, он должен приблизиться к отметке в $ 3 млн.

МЕРАБ ДВАЛИШВИЛИ Фото: Getty Images

Но даже так Двалишвили пока вряд ли сможет приблизиться к самым статусным чемпионам организации. Например, есть Ислам Махачев, который, конечно, освободил пояс в лёгком весе. Однако за последний титульный поединок заработал $ 3,6 млн, что стало рекордом. Гарантированно был получен $ 1 млн, а за платные трансляции было начислено… $ 2,5 млн. И это при том, что вместо Армана Царукяна россиянину противостоял Ренато Мойкано. О таких показателях Мераб пока лишь мечтает. Но своей экспрессией, яркими пресс-конференциями и различными конфликтами совершенно точно подогревает интерес к своей персоне, набивает цену.

У Шона ситуация идёт на спад. Напомним, за предыдущий бой гонорар составил $ 3,24 млн. А до этого у яркого американского бойца всё шло в гору. Сообщалось, что уже самая первая защита титула О’Мэлли принесла ему $ 1,5 млн базового гонорара и примерно $ 800 тыс. дополнительно, с учётом PPV и бонуса за лучшее выступление вечера. А всё потому, что Сахарок был любимцем публики и организации. Сейчас Шон вряд ли заработает мало. Всё-таки PPV и бонусы удержат американца на плаву. Однако базовый гонорар без статуса чемпиона совершенно точно окажется ниже. Поэтому пробить вновь границу в $ 3 млн вряд ли получится. Но и ниже $ 2,5 млн «Сахарок» не рухнет.

ШОН О’МЭЛЛИ Фото: Mike Roach/Getty Images

И всё-таки абсолютно понятно, что Двалишвили и О’Мэлли станут самыми высокооплачиваемыми бойцами предстоящего турнира. Женский чемпионский поединок даже близко не подберётся по показателям. А больше участников с высокими базовыми выплатами на ивенте не будет.

Пройти опрос можно по ссылке.