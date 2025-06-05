«У Хабиба не было таких ЧП». Шаблий обвинял брата Орла, а теперь попался на допинге сам

Александр Шаблий – топовый российский боец, который выступает в Bellator. В 2024 году он добрался до чемпионского поединка с Усманом Нурмагомедовым, однако всё-таки оступился. Казалось, в новом сезоне Пересвет пойдёт на второй заход, попытается приложить максимальные усилия, чтобы добиться реванша с братом Орла. Но, видимо, с этой идеей придётся повременить. Накануне появилась новость, что карьера Шаблия была поставлена на паузу из-за дисквалификации. Александр сдал положительную допинг-пробу и временно отстранён от выступлений.

Сначала с официальной информацией выступили в USADA. Организация сообщила, что Шаблий получил шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики. А позже появились и подробности. Александр сдал положительный допинг-тест на рекомбинантный эритропоэтин (rEPO) в результате забора пробы 19 марта 2025 года. rEPO запрещён в любое время в классе пептидных гормонов, факторов роста, сопутствующих веществ и миметиков в рамках антидопинговой политики PFL (ADP) и Признанного списка запрещённых веществ PFL. Примечательно, что дисквалификация россиянина могла быть и более внушительной. Однако было установлено, что действия Шаблия не носили преднамеренного характера. Поэтому на него не стали накладывать дополнительные санкции.

Отсиживаться в тени и молчать Шаблий, к его чести, не стал. Он появился в информационном пространстве и объяснил причины произошедшего: «После боя с Усманом Нурмагомедовым врач прописал капельницы. В них обнаружили микродозы запрещённых веществ. Мы предоставили полную информацию. Было проведено расследование, по итогам которого я получил минимальную дисквалификацию. Как и планировал, смогу выступить в октябре».

Александр Шаблий Фото: Bellator

Любопытно, что Шаблий попал в неприятную ситуацию не только по причине дисквалификации. Но ещё и потому, что теперь должен переосмыслить свой выпад в сторону Усмана. Брат Хабиба меньше двух лет назад был дисквалифицирован за допинг. И тогда Александр довольно язвительно высказался в адрес предстоящего (на тот момент) оппонента: «Конечно, с Исламом Махачевым они бойцы разного уровня. Ислам на данный момент — P4P. Хавьер Мендес говорил, что Усман — лучшая версия Хабиба. Однако у Хабиба не было таких ЧП: не было проваленных допинг-тестов, не было сразу же переносов боя, была лучше оппозиция. Я считаю, что нельзя говорить, что он улучшенная версия Хабиба».

Теперь же Шаблий сам оказался в такой же ситуации. Напомним, Усман также заявлял, что допинг попал в организм через медикаменты: «Хочу дать короткий комментарий по последней новости касательно моего отстранения. В результатах моего теста нашли запрещённое вещество, которое попало в мой организм через медикаменты, прописанные мне врачом. За несколько месяцев до боя я проходил курс лечения, но, к сожалению, не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно. Хочу отметить, что комиссия штата провела собственное полное расследование, где я предоставил все необходимые документы, выписки и медицинские справки, благодаря чему срок моей дисквалификации сократили до шести месяцев вместо более длительных отстранений, принимаемых в таких случаях».

Усман Нурмагомедов Фото: Getty Images

Вторая дисквалификация топового бойца дивизиона заставляет задуматься. Возможно, действительно есть проблема с некомпетентностью врачей. Сложно представить, что в командах Нурмагомедова или Шаблия не знали о проблемах с веществами, находившимися в капельницах. Поэтому, скорее всего, они просто полагались на медицинских работников. А те не уследили за тем, что препарат был в запрещённом списке USADA. Либо самой антидопинговой организации стоит пересмотреть свой подход к некоторым веществам. Выглядит довольно странной практика, при которой медицинская помощь бойцам в итоге оборачивается проблемами и дисквалификациями.

А если относиться к ситуации с юмором, Шаблий оказался в элитном клубе. В своё время на допинге попадались Джон Джонс, Ислам Махачев, всё тот же брат Хабиба и другие топовые бойцы. Правда, сам Александр вряд ли рад тому, что присутствует в этой компании именно на таких условиях.